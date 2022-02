Wie kommen die Menschen in St. Petersburg mit den ungewöhnlich starken Schneefällen zurecht? (FOTOS)

Der Januar 2022 war für die Bewohner des Nordwestens Russlands ein denkwürdiger Monat. In dieser Region gibt es zwar keinen strengen Frost wie beispielsweise in Jakutien, aber es kann zu heftigen Schneefällen kommen. Auf Instagram sieht das alles wie ein wunderbares Wintermärchen aus, aber im wirklichen Leben wird dieses Wetter zu einer schwierigen Prüfung für die Anwohner. Die städtischen Dienste können mit den Schneemengen, die vom Himmel fallen, nicht mithalten, so dass die Einwohner selbst zur Schneeschaufel greifen müssen, um sich den Weg freizumachen.

Der tägliche Weg eines St. Petersburger Bürgers zur Arbeit gleicht dann eher einem Hindernislauf. Wenn der Schneefall über Nacht die Straßen um 15-20 Zentimeter erhöht, wissen die Anwohner, dass sie sich wie Pioniere einen Weg durch den Schnee bahnen müssen.

Zunächst müssen sie eine Ameisenstraße zur nächsten U-Bahn-Station oder Bushaltestelle zurücklegen. Dann müssen sie - wenn sie das Glück haben, im majestätischen historischen Zentrum der ehemaligen kaiserlichen Hauptstadt zu arbeiten - einen Hindernisparcours überwinden, dessen vereiste Oberfläche durch den Schnee unter ihren Füßen verdeckt wird und an dem lange Eiszapfen, ähnlich wie Stalaktiten, über ihren Köpfen hängen. Manchmal fallen diese Eiszapfen herunter.

Den Autofahrern geht es nicht besser. Wenn ein Heer von Schneepflügen die Straßen der Stadt räumt, kommt es in der ganzen Stadt zu langen Staus. Sein Auto am Straßenrand oder vor seinem Wohnblock zu parken, funktioniert nur für diejenigen, die eine gute Autoversicherung haben (erinnern Sie sich an die Eiszapfen?) oder die Zeit und eine Schaufel haben, um ihr Auto unter einer über Nacht entstandenen Schneewehe auszugraben.

Wenn es wärmer wird, ändert sich die Situation nicht wesentlich: Statt Schlittschuhen ziehen die St. Petersburger Gummistiefel an, um dem grauen Matsch aus geschmolzenem Schnee und Schlamm zu trotzen, der die Straßen füllt.

Ursache für das diesjährige Wetterchaos ist der nordatlantische Wirbelsturm Nadia, der den europäischen Teil Russlands heimgesucht hat.

Doch die Einwohner von St. Petersburg sind für ihre Widerstandsfähigkeit bekannt. Selbst Menschen mit Behinderungen lassen sich von den Elementen nicht entmutigen.

Hier räumt eine ältere Frau, die die Belagerung von Leningrad überlebt hat, den Schnee vor ihrem Wohnblock, weil sie nicht zu ihrem örtlichen kommunalen Dienstleister durchkommen konnte.

Es gibt einige mutige Menschen, die im Stadtzentrum mit dem Fahrrad unterwegs sind, und das sind nicht nur Kurierfahrer.

Manche Leute beteiligen sogar Katzen an der Schneeräumung!

Andere sitzen einfach zu Hause und posten die Memes vom letzten Jahr.

Einige findige Bürger verzieren Schneehaufen mit bissigen Botschaften an die Stadtverwaltung - in der Hoffnung, dass diese dadurch zum Handeln aufgefordert wird und der Schnee schneller geräumt wird.

Unterdessen berichtet die Stadtverwaltung, dass allein am 1. Februar über 42.000 Kubikmeter Schnee von den Straßen St. Petersburgs geräumt wurden, seit Beginn der kalten Jahreszeit sind es mehr als 2,7 Millionen Kubikmeter. „Das ist doppelt so viel wie im gesamten letzten Winter“, teilte der Pressedienst der Stadtverwaltung mit und betonte, dass täglich rund 1.200 Straßenreiniger und mehr als 1.000 Spezialfahrzeuge rund um die Uhr die Straßen der Stadt von Schnee und Eis befreien.

Der Winter in St. Petersburg wird voraussichtlich noch zwei Monate andauern: Der Frühling im Nordwesten Russlands wird nicht zu früh kommen. Das sehen auch die Murmeltiere Ischorik und Augustina aus dem Leningrader Zoo so.

„Wenn ein Murmeltier am 2. Februar aus seinem Bau auftaucht und sich, nachdem es seinen Schatten gesehen hat, in seinen Bau zurückzieht, wird es der Tradition zufolge in sechs Wochen Frühling. Verlässt es hingegen seinen Bau, so kommt der Frühling früher. Der diesjährige Winter in St. Petersburg ist mäßig kalt und sehr schneereich. Unsere Murmeltiere Ischorik und Augustina schlafen tief und fest in ihrem Unterschlupf und haben nicht die Absicht, aufzuwachen", berichtete der Leningrader Zoo in den sozialen Medien.

