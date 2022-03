Russische Familie mit Kindern lebte acht Jahre auf dem Meer: Welche Erfahrungen hat sie gemacht?

Monatelang auf einer Segelyacht auf offener See leben, Banditen in der Karibik begegnen, die Antarktis erkunden und einen Weltrekord holen - das alles hat die Familie Klotschkow aus Nowosibirsk erlebt.

Es ist Dezember 2018 im Pazifischen Ozean östlich von Neuseeland. Eine Familie, bestehend aus Vater, Mutter und zwei Töchtern, sitzt in der Kabine ihrer 12-Meter-Segeljacht, der „Lady Mary“. Die älteste Tochter, Anastasia, feiert gerade ihren 17. Geburtstag.

Seit 2014 ist die Familie unterwegs und hat den Globus von West nach Ost und zurück umrundet. Sie überquerten alle Meridiane und alle Ozeane mit Ausnahme des Arktischen Ozeans sowie fünf südliche Kaps, darunter Kap Horn und das Kap der Guten Hoffnung, und die Magellanstraße; sie besuchten die Antarktis und überquerten zweimal den Äquator.

Insgesamt hat Familie Klotschkow etwa acht Jahre auf See verbracht und einen Weltrekord aufgestellt, indem sie die südlichste Weltumsegelung auf einer Yacht in Begleitung von Kindern unternahm. Es scheint, dass dies bei weitem nicht ihre letzte Reise sein wird.

Pizza, Liebe und Startschwierigkeiten

Im Jahr 1999 arbeitete Marina in einem Schnellrestaurant in Nowosibirsk, wo Andrei Klotschkow Stammgast war.

Beide träumten seit ihrer Kindheit vom Reisen und hatten Abenteuerbücher wie Jules Vernes „Auf der Suche nach den Schiffbrüchigen“ gelesen. Im Jahr 2000 gingen sie zum ersten Mal auf dem Stausee von Nowosibirsk segeln. Innerhalb von zehn Jahren qualifizierte sich Andrei nach einer Ausbildung an einer Segelschule als Skipper und nahm an Wettkämpfen teil. Die Klotschkows verbrachten die Winter in Südostasien. Im Sommer reisten sie durch Russland und lebten in einem Zelt.

Nach einer solchen Reise verkauften Andrei und Marina ihre Unternehmen (Andrei besaß ein Finanzunternehmen und Marina war Mitbegründerin einer kleinen Werbeagentur) und vermieteten Büroräume. Parallel dazu begannen sie mit dem Training und der Vorbereitung ihrer Yacht für eine Atlantiküberquerung und eine Weltumsegelung.

Im Jahr 2014 segelten Marina und Andrei mit ihrer Tochter Anastasia und der 18 Monate alten Lada durch das Mittelmeer. Laut Marina war das erste Jahr das schwierigste. Einige Familienmitglieder litten unter Seekrankheit, alle fühlten sich isoliert, weil es keine funktionierende Kommunikation mit der Außenwelt gab, und es kam immer häufiger zu Streitigkeiten.

„Man hat das Gefühl, sich in einem Vakuum zu befinden, denn man kann nicht weggehen und die Tür zuschlagen, man kann sich nicht bei einer Freundin beschweren, man kann nicht mit seinen Freunden in die Banja und abschalten“, erklärt Marina.

Alltag und Neujahr auf See

Ein typischer Tag auf See startet nicht am Morgen, sondern am Abend. Gegen 20 Uhr übernimmt Anastasia, die Nastja genannt wird, die Wache - sie behält die Instrumente im Cockpit und die Segel im Auge und geht alle 20 Minuten an Deck, um die Situation draußen zu überprüfen. Von Mitternacht bis ein Uhr und von vier bis fünf Uhr morgens hält Andrei Wache auf der Yacht und am frühen Morgen wird er von Marina abgelöst.

Um 10 Uhr wacht Lada auf und Marina widmet ihr einen Teil des Tages - gemeinsam schauen sie Zeichentrickfilme auf Englisch und trinken Tee. Dann wachen Nastja und Andrei auf und nehmen ein spätes Frühstück ein. Das Essen an Bord hängt stark vom Wetter ab und davon, wie lange es her ist, dass das Schiff das Festland verlassen hat. Wenn sie dort sind, decken sich die Klotschkows mit Obst, Joghurt, Käse und anderen Köstlichkeiten ein und essen sie, bevor sie verderben. In der übrigen Zeit begnügen sie sich mit Getreide und Körnern, Trockenfrüchten und anderen Lebensmitteln, die lange haltbar sind.

Nach dem Frühstück ist Zeit für die Morgenpost. Die Klochkovs lesen die Nachrichten von Fans, Freunden und Verwandten vom Festland, die per E-Mail über Satellit eintreffen. Die Familie kann zwei oder drei Monate am Stück auf See bleiben, ohne direkten Kontakt zu anderen Menschen zu haben, daher ist dieses Ritual von besonderer Bedeutung.

Tagsüber machen Nastja und Lada ihre Hausaufgaben - beide lernen per Fernunterricht. Sie bekommen ihre Unterrichtsmaterialien vorab digital zugeschickt. Marina schneidet in der Zwischenzeit Videos oder schreibt einen Artikel oder ein neues Kapitel für ihr Buch über ihre Reisen. Andrei hilft ihr dabei und behält zugleich die Yacht im Auge.

Um 17 Uhr macht die ganze Familie ihr Abendtraining, isst zu Abend und wäscht sich, und bald darauf geht Andrei ins Bett, und der Tag beginnt wieder mit Nastja als Wache.

Nach der Landung werden die Vorräte an Lebensmitteln und Wasser aufgefüllt, Teile für die Yacht gekauft und Ausflüge in die Umgebung unternommen - dabei wird die Familie oft von Einheimischen und Reiseführern unterstützt. Die Familie hat auf diese Weise Freunde in Kolumbien, Malta, Australien und vielen anderen Ländern gewonnen, aber da sie ständig auf Reisen sind, ist es schwierig, regelmäßig in Kontakt zu bleiben.

Die Klotschkows verbringen auch fast alle Ferien auf dem Meer. So war die Familie zum Beispiel an Neujahr 2019 am sogenannten Point Nemo, der Stelle im südlichen Teil des Pazifiks, die der am weitesten von jeder Küste entfernte Punkt der Welt ist.

„Dies ist der Ort, an dem normalerweise ausgemusterter Weltraumschrott aus der Umlaufbahn herunterkommt, zum Beispiel Stationen oder Raumschiffe. Zu Neujahr trugen wir bei Tee und Kuchen lustige Stirnbänder mit Schmetterlingen und Figuren, hörten Modern Talking und baten Großvater Frost, dafür zu sorgen, dass uns niemand Weltraumschrott auf den Kopf wirft. Anscheinend wurde unsere Bitte erhört, denn alles ging gut aus", erinnert sich Marina.

Piraten und Coronavirus

Im Sommer 2017 durchquerten die Klochkovs erneut die Karibik, zwischen Mexiko und Kolumbien, am Rande des Hurrikans Irma. Bis zur nächsten bevölkerten Küste waren es mindestens 60 Seemeilen, die ganze Crew war müde von den unaufhörlichen Wellen und so beschlossen sie, einen Tag auf einigen kleinen Inseln südlich von Jamaika zu rasten, die auf den Seekarten als unbewohnt markiert waren. Als sie zu einer der Inseln segelten, sahen sie alte Betonhütten und eine Gruppe von Fischern, die wie eine Bande von Raufbolden aussahen - in abgewetzten T-Shirts und mit Löchern in den Hosen. Einige der Männer hatten keine Zähne.

Die durch die Coronavirus-Pandemie verursachten Einschränkungen erwiesen sich als schwierige Tortur. Sie führten dazu, dass die Familie im Jahr 2020 für anderthalb Jahre in Westaustralien zwischenlanden musste. Im Jahr 2021 beschlossen die Klotschkows, ihre Reise fortzusetzen und nach Hause zurückzukehren. Sie mussten sicherstellen, dass sie mehr als 70 Tage lang auf See bleiben konnten, dafür benötigten sie jedoch frisches Trinkwasser. Aber kein Land wollte ihr Boot aufgrund von Sicherheitsvorschriften einlaufen lassen.

