Die 10 besten russischen Gedenkmünzen

1. Die Serienreihe „Rettet unsere Welt“ ist vom Aussterben bedrohten russischen Tierarten gewidmet. Diese Goldmünze mit einem Nennwert von 50 Rubel (0,67 Euro) hat einen Durchmesser von 2,26 Zentimetern und zeigt einen Zobel in einem Baum und zwei Händlerboote. Der Zobel war vor einem Jahrhundert aufgrund der breiten Verwendung seines Fells praktisch ausgestorben, doch inzwischen ist sein Anteil wieder gestiegen.

Serienreihe „Rettet unsere Welt“, Der Zobel, 1994

2. Die Serienreihe „Die Entdecker der russischen Arktis“ wurde zum Gedenken an heldenhafte Expeditionen und ihre Anführer geschaffen. Diese Goldmünze mit einem Durchmesser von 2,26 Zentimetern und einem Nennwert von 50 Rubeln zeigt Fridtjof Nansen und sein dampfgetriebenes Schiff, die „Fram“. Nansen war in den Jahren 1893-1896 in der Arktis unterwegs und riskierte zusammen mit einem Mitentdecker sein Leben, als sie versuchten, den Nordpol auf Skiern zu erreichen und sich dabei verirrten.

Serienreihe „Die Entdecker der russischen Arktis“, F. Nansen, 1995

3. Die Serienreihe „Russisches Ballett“ ehrt die größten Meisterwerke. Diese 100-Rubel-Goldmünze (ca. 1,34 Euro) hat einen Durchmesser von drei Zentimetern und zeigt den Prinzen aus „Schtschelkunchik“ („Der Nussknacker“). Das Ballett in zwei Akten basiert auf einer Geschichte von E. T. A. Hoffman und wurde 1892 uraufgeführt. Die Zuschauer waren zunächst nicht sonderlich beeindruckt, doch heute ist es eine sehr beliebte Aufführung, die eng mit den Feiern zu Neujahr verbunden ist.

Serienreihe „Russisches Ballett“, „Der Nussknacker“, 1996

4. Die Serienreihe „Das Fenster zu Europa“ ist dem Beitrag Peter des Großen zur Entwicklung Russlands gewidmet. Auf dieser 13-Zentmeter-Silbermünze mit einem Nennwert von 200 Rubeln (ca. 2,68 Euro) sind die Errungenschaften des ersten russischen Kaisers dargestellt. In der Mitte ist das Denkmal des „ehernen Reiters“ zu sehen. Oben links auf der Münze befinden sich Schiffe vor dem Gebäude des Architekturdenkmals Admiralität in St. Petersburg als Symbol für den Aufbau der Flotte, oben rechts ist das Wappen Russlands vor dem Gebäude der Zwölf Kollegien für staatliche Reformen abgebildet. Unten auf der Münze rechts sind Kriegsattribute vor der Festung Schlisselburg als Zeichen militärischer Siege eingraviert und schließlich versinnbildlichen unten links Bücher und Instrumente vor dem Gebäude der Kunstkammer die Einführung der europäischen Wissenschaften in Russland.

Serienreihe „Das Fenster zu Europa“, Die Errungenschaften Peter I., 2003

5. Die Serie „150. Jahrestag der Geburt von A. P. Tschechow“ erinnert an das Schaffen des großen Schriftstellers. Auf dieser 3-Rubel-Silbermünze (ca. 0,04 Euro) mit einem Durchmesser von 3,9 Zentimetern sind Tschechow selbst, seine Signatur, ein stilisiertes Bild einer Möwe, ein Mann mit einer Frau und ein Gewehr an der Wand abgebildet. Tschechow war ein großer Dramatiker, der für die Schaffung des Prinzips des „Tschechowschen Gewehrs“ bekannt ist. Wenn ein Gewehr in einer Szene vorkommt, so war seine Meinung, sollte aus ihm auch geschossen werden. Im übertragenen Sinne bedeutet das, dass jeder in einem Theaterstück vorkommende Gegenstand auch einen Bezug zur Handlung haben sollte.

Serienreihe „150. Jahrestag der Geburt von A. P. Tschechow“, 2010

6. Die Serienreihe „Architektonische Meisterwerke Russlands“ ehrt die schönsten Bauwerke und ihre Schöpfer. Diese sechs Zentimeter-Silbermünze mit einem Nennwert von 25 Rubeln (ca. 0,34 Euro) zeigt Auguste de Montferrand und seine prächtige Isaakskathedrale, umgeben von St. Petersburger Wohnvierteln. Der Bau der Kathedrale nahm 40 Jahre in Anspruch und heute ist dieses reichlich verzierte Gebäude eines der Wahrzeichen von St. Petersburg.

Serienreihe „Architektonische Meisterwerke Russlands“, Isaakskathedrale von Auguste de Montferrand, 2014

7. Die Serienreihe „Juwelierkunst in Russland“ ist russischen Schmuckunternehmen und ihren Werken gewidmet. Diese 25-Rubel-Silbermünze mit einem Durchmesser von sechs Zentimetern zeigt eine Tischskulptur namens „Troika“ („Das Pferdetrio“) der Firma „Sasikow“. Das Unternehmen wurde 1810 von dem Juwelier Pawel Sasikow gegründet und wurde für seine Waren im russischen Stil berühmt. 1837 wurde es schließlich Lieferant des kaiserlichen Hofes.

Serienreihe „Schmuckkunst in Russland“, „Sasikow“, 2016

8. Die Serienreihe „Herausragende Persönlichkeiten Russlands“ ist berühmten russischen Persönlichkeiten aus verschiedenen Berufen gewidmet. Diese 3,3 Zentimeter-Silbermünze mit einem Nennwert von zwei Rubeln (ca. 0,027 Euro) zeigt den Maler Iwan Aiwasowski und ein Fragment seines Werks „Dewjlatij wal“ („Die neunte Welle“). Iwan Aiwasowski (1817-1900) gilt als der wichtigste Marinemaler des 19. Jahrhunderts.

Serienreihe „Herausragende Persönlichkeiten Russlands“, I. K. Aivazovsky, zum 200. Jahrestag seiner Geburt, 2017

„9. Mai Jahrestag des Sieges des sowjetischen Volkes im Großen Vaterländischen Krieg (Zweiter Weltkrieg) 1941-1945“ erinnert an die Errungenschaften des sowjetischen Volkes, die diesen Sieg möglich gemacht haben. Die 3,9 Zentimeter-Silbermünze mit einem Nennwert von drei Rubeln zeigt einen roten Stern des Moskauer Kremls und ein Medaillenband mit farbigen und goldenen Elementen vor dem Blick über Moskau mit Feuerwerk. Der Tag des Sieges wird in Russland jährlich am 9. Mai gefeiert.

Serienreihe „75. Jahrestag des Sieges des Sowjetvolkes im Großen Vaterländischen Krieg 1941-1945“, 2020

10. Die Serienreihe „Russische (sowjetische) Zeichentrickfilme“ ist beliebten russischen Zeichentrickfiguren gewidmet. Auf dieser 3,9 Zentimeter-Silbermünze mit einem Nennwert von drei Rubeln sind Gena das Krokodil und Tscheburaschka farbig vor einem Bahnhof abgebildet. Gena das Krokodil und andere Figuren tauchten erstmals 1966 in dem gleichnamigen Buch von Eduard Uspenskij auf, woraufhin mehrere beliebte, zeitlose Zeichentrickfilme entstanden.

Serienreihe „Russische (sowjetische) Zeichentrickfilme“, Gena das Krokodil, 2020

