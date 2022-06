Eingeladen bei Russen: So werden Sie ein gerngesehener Gast

Russia Beyond (Alexander Kislow)

Einem Chinesen eine Uhr schenken oder in einer Moschee die Schuhe anlassen sind Affronts. Auch in russischen Haushalten gibt es No-Gos für Gäste, die die berühmte russische Gastfreundschaft an ihre Grenzen bringen.

Wenn Sie zu Besuch kommen, bringen Sie etwas mit

Wenn Sie in ein russisches Haus eingeladen werden, wird erwartet, dass Sie etwas mitbringen - etwas Süßes zum Tee, eine Flasche Alkohol usw. Ein paar Geschenke für die Kinder sind auch gut, falls es welche gibt. Bringen Sie keine Blumen mit, es sei denn, die Frau des Gastgebers hat Geburtstag, und wenn das der Fall ist, bringen Sie immer eine ungerade Anzahl von Blumen mit - in Russland wird eine gerade Anzahl von Blumen nur zu einer Beerdigung mitgebracht. Ein solcher Fehler würde Sie wirklich teuer zu stehen kommen, da viele Russen sehr abergläubisch sind.

Überreichen Sie ihr Gastgeschenk nicht im Türrahmen

Ein weiterer alter Aberglaube, den Russen immer noch bewusst oder unbewusst befolgen, hat mit der Türschwelle zu tun - ob in einer Wohnung oder in einem Haus, spielt keine Rolle. Über die Schwelle darf man weder etwas geben noch empfangen. Sie gilt als Grenze zwischen dem Haus und der Außenwelt, so dass das Empfangen oder Verschenken von Geschenken erst erlaubt ist, wenn man das Haus betreten hat.

Lassen Sie nie die Schuhe im Haus an

Russische Fußböden sind die meiste Zeit des Jahres kalt, deshalb hat fast jede Wohnung einen Teppichboden, den niemand verschmutzen möchte. Deshalb sollten Sie, auch wenn Sie höflich gebeten werden, Ihre Schuhe beim Betreten einer russischen Wohnung anzulassen, diese ausziehen - und nach Hausschuhen fragen. Wenn es keine gibt (was immer noch häufig vorkommt, vor allem, wenn es sich um eine große Party mit vielen Gästen handelt), ziehen Sie trotzdem Ihre Schuhe aus. Denken Sie daran, dass Russland auch ein östliches Land ist und Russen niemals ihre Straßenschuhe in ihren Häusern tragen - sie haben spezielle Hausschuhe oder Pantoffeln.

Halten Sie sich mit Kritik zurück

Wenn Sie zum ersten Mal eine russische Wohnung besuchen, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Gastgeber Ihnen die Wohnung, das Haus oder die Datscha zeigen wird. Denken Sie daran, Ihre Kritik für sich zu behalten, auch wenn das Dach des Hauses undicht ist und Löcher in den Wänden sind. Dasselbe gilt für die hausgemachten Mahlzeiten, die Ihnen angeboten werden. In Russland gilt es als unhöflich, die Küche des Gastgebers zu kritisieren oder ihm Ratschläge zu erteilen.

Fragen Sie nicht nach dem Einkommen des Gastgebers

Das Familienbudget ist unter Russen immer ein Tabuthema, es sei denn, Sie sind ein Freund der Familie, und in dieser Hinsicht steht es im krassen Gegensatz zu den westlichen Gewohnheiten. Fangen Sie also nicht selbst ein Gespräch über diese Dinge an und halten Sie Ihre eigenen Geldangelegenheiten besser unter Verschluss. Nicht, weil die Russen sich zu sehr für ihre Gehälter schämen - da sind sie ganz anders -, sondern weil es ein alter Aberglaube ist, dass man mit seinem Reichtum nicht prahlen sollte.

Halten Sie bei Tisch die Reihenfolge ein

Es wäre am besten, wenn Sie vor dem Besuch eines russischen Hauses nichts essen würden. Die Chancen stehen gut, dass Sie mit einem Vier-Gänge-Menü mit Beilagen verwöhnt werden, und die Gastgeber werden Sie auffordern, alles zu probieren. Machen Sie das. Essen Sie von allem etwas und loben Sie jede einzelne Zubereitung. Das freut Ihre Gastgeber.

Wenn Sie es nicht anders mit den Gastgebern vereinbart haben, sollten Sie keine Speisen mitbringen (außer Nachtisch oder etwas zum Tee als Geschenk). Das gilt als unhöflich und als Einmischung. Wenn Sie den Gastgebern helfen wollen, den Tisch abzuräumen oder das Geschirr zu spülen, fragen Sie vorher um Erlaubnis, denn nicht jeder mag es, wenn Gäste im Haus helfen, als wäre es ihre eigene Wohnung.

Und weigern Sie sich auf keinen Fall, mit dem Gastgeber zu trinken. Wahrscheinlich können Sie sich damit herausreden, dass Sie heute Abend am Steuer sitzen, aber man wird Ihnen anbieten, ein Taxi zu nehmen oder über Nacht zu bleiben. In jedem Fall kann jede Ausrede als lahm angesehen werden. Wenn Sie sich nicht betrinken wollen, sollten Sie einfach nicht das Tempo des Gastgebers mitgehen, ein oder zwei Gläser reichen aus, um höflich zu bleiben.

Lehnen Sie Geschenke nicht ab!

Es ist seltsam, dass Sie normalerweise kein Essen mitbringen, aber Sie sind fast verpflichtet, alles zu nehmen, was die Gastgeber Ihnen geben wollen - seien es Piroggen (Teigtaschen), Warenje (russische Fruchtmarmelade) oder andere Konserven. Machen Sie sich nichts draus, wenn die Gläser schon alt aussehen, es ist garantiert dennoch etwas Köstliches darin.

