Die Silk-Way-Rallye 2022 in FOTOS

Silk Way Rally

Die Silk-Way-Rallye 2022 nähert sich ihrem Ende. In der vergangenen Woche haben die Fahrer ihre Fahrzeuge von Astrachan über Grosny in Tschetschenien nach Elista gesteuert. Auf dem Weg dorthin liegen die letzten beiden Boxenstopps: Lipezk und schließlich Moskau.

Die Rallye soll am 16. Juli im Luschniki-Stadion in Moskau enden.

In diesem Jahr treten 73 Teilnehmer in verschiedenen Kategorien mit serienmäßigen und modifizierten Geländewagen, Lastwagen, ATVs, Motorrädern und Quads an.

Insgesamt führt das kultige Cross-Country-Rennen über viereinhalbtausend Kilometer durch unwegsames Gelände.

Beim Start des Rennens in Astrachan fuhren die Teilnehmer auf Sand entlang der Wolga. Das wüstenähnliche Terrain ermöglichte es, während der Fahrt einige epische Fotos zu schießen.

Schon bald nach dem Start kam es zu Problemen, die bei einem so harten Rennen unvermeidlich sind. Einige Teams verirrten sich, weil sie Probleme mit der Navigation hatten, andere hatten mit einer defekten Wheelbase, einem Druckverlust des Motors, gebrochener Antriebswelle oder einer Reifenpanne zu kämpfen.

Zur größten Herausforderung für die Fahrer während des Rennens in den heißen südlichen Regionen Russlands wurde jedoch die Hitze. Manchmal kletterte die Temperatur in der Kabine auf extreme Grade und stellte die Fahrer auf eine harte Probe.

„Es ist sehr heiß, aber trotzdem schalten wir die Klimaanlage nicht ein: Es ist so heiß in der Kabine (60-70°C), dass sie die Luft nicht abkühlt, wenn wir sie einschalten. Stattdessen bläst sie glühend heiße Luft in unsere Richtung“, wurde der 57-jährige Navigator Konstantin Schilzow zitiert.

Einige Fahrer sagten, dass der Zeitdruck, die Geschwindigkeit und die Hitze sie fast „umgebracht“ hätten, und fügten hinzu, dass sie unterwegs dennoch viel „Spaß“ hatten.

Das russische Kamaz-Master-Team unter der Leitung des Fahrers Dmitrij Sotnikow gewann die letzte, sechste Etappe der Seidenstraßen-Rallye bei den Trucks. Das Team legte die 485 Kilometer in 5 Stunden, 13 Minuten und 37 Sekunden zurück.

Der endgültige Sieger der Rallye wird erst nach dem Ende des Rennens am 16. Juli in Moskau feststehen.

