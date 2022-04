Russische Firma stellt riesigen neuen Geländewagen vor (FOTOS)

Wofür wurde der „Burlak" entwickelt?

Der „Burlak" ist für Fahrten auf den Winterstraßen und im Tiefschnee der arktischen Region optimiert und beeindruckt schon durch sein Aussehen. Er ist ein riesiger Geländewagen, sogar größer ist als ein „Ural-4320"-Militärlastwagen - der „Burlak" ist 0,24 Meter breiter und 0,70 Meter höher. Es ist unmöglich, ohne eine spezielle Leiter in die Kabine zu gelangen. Er hat riesige Räder, die selbst bei einer Ladung von zwei Tonnen noch bis zu 70 cm Platz zwischen dem Boden und der Unterseite des Fahrzeugs lassen.

Der Motor des „Burlak" ist vorne eingebaut. Dadurch „nickt" das Fahrzeug im Wasser ein, richtet sich dann aber an der Oberfläche wieder aus und „schwimmt" vorwärts. Der Hersteller behauptet, dass das Fahrzeug unter keinen Umständen sinken wird, da jedes seiner Räder einen Innendruck von 0,1-0,4 Atmosphären hat, der es der Maschine ermöglicht, selbst mit zwei Tonnen zusätzlicher Ladung zu schwimmen.

Ministerium für Notsituationen der Russischen Föderation/Sputnik Ministerium für Notsituationen der Russischen Föderation/Sputnik

Darüber hinaus sind die wichtigsten Systeme des „Burlak" (Getriebe, Bremssystem usw.) im sogenannten „Bootskasten" untergebracht, der durch die Wärme des Motors ständig beheizt wird.

Der „Burlak" schwimmt, bricht jedes dünne Eis und kann dann auf festem Eis oder an Land leicht aus dem Wasser kommen. Alles ist so konstruiert, dass es selbst bei der heftigsten arktischen Kälte perfekt funktioniert.

Wie entstand der „Burlak“?

Ministerium für Notsituationen der Russischen Föderation/Sputnik Ministerium für Notsituationen der Russischen Föderation/Sputnik

Die Idee, einen geländegängigen Schwerlastwagen zu entwickeln, kam den Entwicklern während einer Reise in den Ural. Es stellte sich heraus, dass kein existierendes Fahrzeug in der Lage ist, Flüsse zu überqueren, über umgestürzte Bäume und Felsbrocken zu rollen und auf vereisten Straßen zu fahren.

Ursprünglich war geplant, ein Fahrzeug in Standardgröße für diese Zwecke zu entwickeln. Diese Idee wurde jedoch aufgegeben, da einige Unternehmen bereits etwas früher mit ähnlichen Projekten begonnen hatten. Stattdessen beschloss Makarow All-Terrain Vehicles, den ersten geländegängigen Lkw in Kamaz-Größe (einer der größten zivilen Lkw der UdSSR) zu entwickeln, der sich für Polarforscher und große Unternehmen (Öl- und Gasförderung) eignet, die in der Arktis tätig sind.

Er sollte die Aufhängung und einige andere Elemente von leichten gepanzerten Militärfahrzeugen verwenden, aber aus verschiedenen Gründen mussten die Konstrukteure von dem ursprünglichen Konzept der Umgestaltung von Militärfahrzeugen in zivile Fahrzeuge abrücken und beschlossen, einen vollständig zivilen „Arktis-Lkw" von Grund auf zu entwickeln.

Ministerium für Notsituationen der Russischen Föderation/Sputnik Ministerium für Notsituationen der Russischen Föderation/Sputnik

Makarow All-Terrain Vehicles mixte russische und japanische Komponenten, um den Lkw zu bauen. Das Unternehmen verwendete das Getriebe des Minivans „Gazelle NEXT", modifizierte das Getriebe eines „GAZ-66", fügte einen dieselelektrischen „Cummins"-Motor hinzu und verwendete neben den von Makarow für Geländewagen entwickelten Komponenten auch eine Reihe von Toyota-Komponenten. Dabei handelt es sich zum Beispiel um On-Board-Getriebe, die das serienmäßige Getriebe entlasten und die Arbeit mit Rädern großen Durchmessers erleichtern.

Der „Burlak" wird in Kleinserie als Offroad-Camper für Touristen und als Schaltwagen für bis zu acht Personen einschließlich des Fahrers produziert.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.