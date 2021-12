Die besten russischen Geländewagen von Ural

Im November 1941, als die deutschen Truppen einen großen Teil der UdSSR besetzt hatten und Moskau bedrohten, evakuierten die Behörden des Landes zwei Fabriken mit ihren Arbeitern und deren Familien aus Moskau in die kleine Stadt Miass im Uralgebirge. Dort mussten sie in kürzester Zeit die Produktion von Motoren, Getrieben, Hinterachsen und anderen Ersatzteilen für Panzer und Militärfahrzeuge in großem Umfang aufnehmen. Dies war der heldenhafte Beginn der modernen Ural-Fabrik, die 2021 ihr 80-jähriges Bestehen feierte.

Im Jahr 1943 erhielt das Werk den Auftrag, eine vollständige Palette von Transportfahrzeugen zu produzieren. Das Staatliche Verteidigungskomitee beschloss daraufhin, die gesamte Lkw-Produktion nach Miass zu verlagern. An diesem Tag wurde aus einer kleinen Fabrik, die Ersatzteile und eine begrenzte Anzahl von Basis-LKWs produzierte, ein vollwertiges Unternehmen, das sich auf militärische Hilfstransporte spezialisierte.

Im Juli 1944 schickte das Uraler Unternehmen die erste Charge seiner vollständig modifizierten ZiS-5B-Lkw an die Front. Zwei Monate später waren es bereits 1.000 Fahrzeuge. Mit diesen Lastwagen wurden Menschen, Munition, Medikamente und andere wertvolle Güter zum Schlachtfeld transportiert.

Am Ende des Krieges hatte das Unternehmen 6.800 Fahrzeuge an die Front geschickt. Später wurde das Unternehmen zum größten militärischen und zivilen Lkw-Hersteller in der Sowjetunion.

Hier ist die Liste der besten Fahrzeuge des legendären Unternehmens.

ZIS-5

Ein ZIS-5-Auto bei der Militärparade zu Ehren des 76. Jahrestages des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg in Wolgograd. Kirill Braga / Sputnik Kirill Braga / Sputnik

Der ZiS-5 war das erste Fahrzeug, das die Fabrik ein halbes Jahr nach ihrer Gründung verließ.

Der Lkw wurde seit Juni 1942 produziert. Er wurde aus den Grundressourcen entwickelt, die das Unternehmen nach der Evakuierung erhalten hatte.

Die erste Version des ZiS-5 hatte eine Kabine mit Holzrahmen, die mit Brettern statt mit Blechen verkleidet war. Die Fahrzeuge hatten nur einen statt zwei Scheinwerfer und nur Hinterradbremsen.

Die Aufhängung des Fahrzeugs hatte keine Stoßdämpfer, und die Kabine konnte im Winter nicht beheizt werden.

Die Fahrzeugkonfiguration war so einfach, wie sie nur sein konnte. Dennoch war das Fahrzeug zuverlässig und für ein 4x2-Fahrzeug sehr geländegängig.

Als sich 1944 das Kriegsgeschehen zugunsten der Sowjetunion wendete, war das Unternehmen in der Lage, alle Nachteile des ersten ZiS-5-Modells zu beheben und machte die neue Version, den ZiS-5B, zu einem der meistproduzierten Transportfahrzeuge des Landes.

Er durchlief eine Reihe von Modifikationen, bis er von der nächsten Generation des Transportfahrzeugs, dem Ural-375, überholt wurde, der über eine höhere Geländegängigkeit und eine höhere Zuladung verfügte.

Ural-375

Ural 375D. LutzBruno(CC BY-SA 3.0)\ LutzBruno(CC BY-SA 3.0)\

Der Ural-375 war ein Lkw mit Allradantrieb und 180 PS, der in den frühen 1960er Jahren auf den Markt kam. Er wurde von den Fahrern oft als „Vielfraß“ bezeichnet, da er eine große Menge AI-93-Benzin verbrauchte - etwa 48 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer.

Er löste den ZiS-5B und alle seine Modifikationen in der Armee ab, da er sehr geländegängig war und als militärische Mehrzweckplattform verwendet werden konnte. So konnte der Ural-375 umgerüstet und als Feldtankwagen, Autokran usw. verwendet werden.

Spätere Versionen des Ural-375 verzichteten auf Benzinmotoren zugunsten von Dieselmotoren und hatten eine höhere Zuladung. Letzteres ermöglichte den Einbau von Waffen und verwandelte das Transport- und Begleitfahrzeug in eine vollwertige Militärmaschine.

Ural 4320 und seine militärischen Versionen

1976 schuf das Unternehmen den Ural 4320, der sich über viele Jahre hinweg zu einer serienmäßig hergestellten Plattform für Truppen und Waffen entwickelte.

Aufgrund seiner ausgezeichneten Geländegängigkeit und seiner geeigneten Basis wurde der Ural mit dem Mehrfachraketenwerfersystem „Grad“ ausgestattet, einer bahnbrechenden Technologie der Sowjetära. Später erweiterten die Militäringenieure das Arsenal der Maschine sogar mit ZU-23-2 Maschinenkanonen.

Diese bewaffneten Modifikationen der Ural-Fahrzeuge wurden zunächst in Afghanistan eingesetzt und dann zu einer der Hauptwaffen während des Konflikts in der Tschetschenischen Republik.

Die Ural-LKWs werden immer noch von den Streitkräften der Russischen Föderation eingesetzt, da das Fahrzeug wirklich unverzichtbar ist und alles und überall transportieren kann. Jedes militärische Ural-Fahrzeug hat eine Nutzlast von sieben Tonnen, einen Radstand von 6x6 und kann selbst in unwegsamem Gelände auf bis zu 85 Stundenkilometer beschleunigen. Die Basisversion eines militärischen Ural kostet bis zu 48.600 Dollar und ist in Armeen rund um den Globus zu finden. So sind sie beispielsweise in den Armeen der GUS, Osteuropas und Lateinamerikas weit verbreitet.

Ural für zivile Zwecke

Ural Next Mobilkran mit Doppelkabine. Artem Swetlow (CC BY 2.0) Artem Swetlow (CC BY 2.0)

Neben all diesen militärischen Transport- und Unterstützungsfahrzeugen, die bis heute im Einsatz sind, stellt Ural auch Nutzfahrzeuge für den Bergbau, die Holzernte sowie die Öl- und Gasförderung her. Unter der Marke „Ural Next“ produziert das Unternehmen eine breite Palette von Geländewagen.

Diese werden als einige der preiswertesten und im Verbrauch sparsamsten Geländewagen beworben. Die Preise für diese Arbeitstiere beginnen bei 50.000 Dollar und reichen je nach Ausstattung bis zu 150.000 Dollar.

Der neue Ural ist mit einem sparsamen 4-Takt-Motor mit Flüssigkeitskühlung ausgestattet. Er hat eine Leistung von 312 PS. Diese Maschinen wurden auch für den Betrieb bei Temperaturen von -45 bis +40 Grad Celsius angepasst. Jede von ihnen kann zwischen sieben und 12 Tonnen Fracht befördern. Letztere reicht von zivilen Standardgütern bis hin zu Baumstämmen, Baumaterialien, Treibstoff usw.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.