7 populäre Fahrzeuge in Russland (FOTOS)

In Russland besitzt jeder dritte Einwohner ein eigenes Fahrzeug. Zu Beginn des Jahres 2021 waren 45 Millionen Pkw im Land zugelassen. Fast ein Drittel davon stammt von der russischen Autofirma LADA. Toyota ist derzeit die zweitbeliebteste Marke mit über vier Millionen Autos im Land - der RAV4 und der Camry sind die beliebtesten Modelle. Es folgen Hyundai und Kia mit jeweils über zwei Millionen Autos im Land.

Im Vergleich zu den Vereinigten Staaten und den meisten europäischen Ländern, in denen etwa zwei von drei Einwohnern ein eigenes Fahrzeug besitzen, ist der Automarkt in Russland noch relativ offen und entwickelt sich weiter. Russland erhebt relativ hohe Zölle auf importierte Autos, um internationale Autofirmen zu zwingen, ihre Fahrzeuge im Lande zu produzieren. Infolgedessen haben viele ausländische Automobilhersteller ihre Produktion in Russland lokalisiert und in einigen Fällen sogar ihre Automodelle an die russischen Straßenverhältnisse und den Geschmack der Menschen angepasst.

Die Russen bevorzugen preisgünstige Crossover und Limousinen. Fließheckwagen und Kombis sind weniger verbreitet, und kleine Elektroautos sind im Allgemeinen ein ungewöhnlicher Anblick (es gibt nur 11.000 Elektroautos im Land, und 9.000 davon sind der Nissan Leaf).

Aleksej Suchorukow/Sputnik Aleksej Suchorukow/Sputnik

„Die Russen interessieren sich nicht für Schrägheckfahrzeuge, weil sie nicht mit einer hohen gesellschaftlichen Stellung in Verbindung gebracht werden", sagt Alexey Kozhukhov, ein Experte für Automobilmarketing. Er weist darauf hin, dass zu Sowjetzeiten eine lange Wolga-Limousine als Auto der gehobenen Klasse und als Symbol der Macht galt, und dass diese Assoziationen an die nachfolgenden Generationen weitergegeben wurden.

Die Hersteller haben Limousinen und SUVs der Economy-Klasse entwickelt, die speziell auf den russischen Markt zugeschnitten sind. Nach Angaben der Association of European Businesses waren in der ersten Hälfte des Jahres 2021 rund 45 Prozent der verkauften Neuwagen Crossover.

Meistverkaufte Autos in Russland im Jahr 2021

1 Lada Granta

Russische Regierung Russische Regierung

Der Granta ist das einfachste und günstigste Auto auf dem russischen Markt und wird im AvtoVAZ-Werk in Togliatti hergestellt. In einigen typischen Kundenrezensionen heißt es, das Auto sei „zuverlässig und ohne Probleme“ oder „Ich habe mir keine großen Illusionen gemacht und das bekommen, was ich erwartet habe“. Eine Limousine ohne Klimaanlage kostet 560.000 Rubel (ca. 7.500 Euro), die LUXE-Version mit beheizbarer Windschutzscheibe, Tempomat und Automatikgetriebe kostet 780.000 Rubel (etwa 10.000 Euro).

2 Lada Vesta

Witali Ankow/Sputnik Witali Ankow/Sputnik

Das neueste Modell von Lada, der Vesta, ist als Limousine und Crossover konzipiert, wobei es auch eine Sportversion gibt. Das Auto erfüllt die Bedürfnisse der meisten Verbraucher, ist aber billiger als ausländische Marken. „Als ich ihn kaufte, war mir klar, dass es sich um einen AvtoVAZ handelt und dass es Probleme geben könnte, aber der Wunsch, diese Schönheit zu kaufen, überwog einfach, und ich wollte nur ein neues Auto in dieser Preisklasse“, schreibt ein russischer Autofahrer und fügt hinzu, dass er keinen Gebrauchtwagen kaufen wollte.

Das einfachste Modell mit Schaltgetriebe, Klimaanlage und Airbags wird für 795.000 Rubel (etwa 10.500 Euro) verkauft, während die teuerste „Sport“-Version 1,2 Millionen Rubel (etwa 16.000 Euro) kostet.

3 Hyundai Creta

Segej Konkow/TASS Segej Konkow/TASS

Dieser Crossover ist eines der preiswertesten Autos seiner Klasse in Russland. Seine Preisspanne reicht von 1,2 Millionen Rubel (etwa 16.000 Euro) bis zu etwa zwei Millionen Rubel für die Topversion (27.000 Euro) „Viele Creta-Besitzer mit einem 1,6-Liter-Motor beklagen sich über die träge Dynamik. Ich war nicht auf der Suche nach einem Rennwagen, also ist das Auto für mich in Ordnung. Meine Priorität war der Allradantrieb, der sich voll und ganz bewährt hat. Jetzt kann ich jederzeit in die Natur fahren und muss mir keine Sorgen machen, auf einer unbefestigten Straße stecken zu bleiben", schreibt ein Fahrer aus dem Ural.

Hyundai war auch der erste Autohersteller in Russland, der einen Online-Verkauf direkt ab Werk ohne Händler anbot.

4 Hyundai Solaris

Alexej Majschew/Sputnik Alexej Majschew/Sputnik

Der Solaris ist eine Version des Accent, die 2010 speziell für Russland entwickelt wurde und in St. Petersburg produziert wird. Russische Autofahrer scheinen mit dem Modell recht zufrieden zu sein. Es handelt sich um eine preiswerte Limousine, die Temperaturschwankungen und rauen Witterungsbedingungen standhält und im Allgemeinen zuverlässig ist. „Ich wollte ihn mindestens fünf Jahre lang benutzen, ohne unter die Motorhaube zu schauen", schrieb ein Autofahrer über seine Entscheidung für dieses Modell.

Die Preisspanne des Solaris reicht von 890.000 Rubel (etwa 11.500 Euro) bis 1,3 Millionen Rubel (etwa 17.500 Euro) für die Top-Konfiguration.

5 KIA Rio

Witali Timkiw/Sputnik Witali Timkiw/Sputnik

Der KIA Rio wird seit 2011 ebenfalls in St. Petersburg produziert und ist wie der Solaris nur als Limousine erhältlich, die bei den einheimischen Kunden beliebter ist. Das Design und die technischen Eigenschaften des russischen Rio unterscheiden sich leicht von den in anderen Ländern verkauften Versionen. Viele Autofahrer betonen, dass das Auto gut beheizt ist und bei minus 30 Grad Celsius gestartet werden kann. Infolgedessen hat sich das Auto zu einem der meistverkauften Modelle des Landes entwickelt. Die Preisspanne reicht von 950.000 (etwa 12.500 Euro) bis 1,3 Millionen Rubel (etwa 17.500 Euro).

6 Volkswagen Polo

Legion Media Legion Media

Alle in Europa verkauften Polo-Modelle sind Schrägheckmodelle, aber in Russland entschied sich Volkswagen, dieses legendäre Modell zu modifizieren, um eine der beliebtesten Limousinen in Russland zu produzieren. „Das Auto ist ein Auto. Der Kofferraum ist riesig und bequem. Das Platzangebot im Innenraum ist groß, sowohl vorne als auch hinten. Das Fahrverhalten ist nicht schlecht, besser als bei anderen Autos dieser Klasse", schreibt ein Besitzer.

Die Polo-Limousine wird in einem Werk in Kaluga hergestellt. Das billigste Modell kostet eine Million Rubel (etwa 13.500 Euro), während die teuerste Version für 1,9 Millionen Rubel (etwa 25.500 Euro) zu haben ist.

7 Lada Niva

Kirill Safonow/TASS Kirill Safonow/TASS

Der erste sowjetische Geländewagen wird immer noch produziert und hat einen treuen Kundenstamm, weil er extrem billig und geländetauglich ist. Viele Russen nutzen ihn, um zu ihren abgelegenen Datschen zu gelangen.

Die einfachste Version kostet 660.000 Rubel (etwa 9000 Euro). Die teuerste Version heißt Niva Travel (früher Chevrolet Niva), kostet 993.000 Rubel (etwa 13.000 Euro) und ist mit einem Schnorchel ausgestattet, falls das Auto bei schlechten Straßenverhältnissen von Wasser überrollt wird. Und es gibt kein Automatikgetriebe! „Seine Leidenschaft sind unbefestigte Straßen, super Federung, er ‚schluckt‘ Löcher in den Straßen, man bemerkt keine Unebenheiten", schrieb ein Fahrer aus der Region Amur im Fernen Osten. Allerdings bemängeln die Kunden, dass der Innenraum nicht besonders komfortabel ist und dass das Auto viel Kraftstoff verbraucht.

