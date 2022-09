Nein: Russen sagen nicht „na sdorowje‟, wenn sie einen Trinkspruch ausbringen!

Wir verraten Ihnen, warum eines der bekanntesten Klischees über die russische Trinkkultur in Wahrheit auf einem Irrtum beruht. Und was die Russen sagen, wenn sie auf etwas anstoßen.

Woher kommt dieses Klischee?

Ein junger polnischer Einwanderer trägt einen Koffer an Bord der President Grant in Ellis Island, New York, 1907. Corbis/Getty Images Corbis/Getty Images

Eine der Erklärungen, warum die gesamte westliche Filmproduktion (die die Hauptursache für dieses Missverständnis ist) beschlossen hat, dass „Na sdorowje“ die russische Entsprechung von „Cheers“ ist, führt auf polnische Einwanderer zurück.

Im Polnischen wird der Ausdruck „Na sdorowje“ vor allem in zwei Situationen verwendet: beim Anstoßen mit einem alkoholischen Getränk oder nachdem jemand geniest hat. In beiden Fällen soll mit dem Trinkspruch der Wunsch nach guter Gesundheit zum Ausdruck gebracht werden. Vielleicht wurde die falsch benutzte Redensart Anfang des 20. Jahrhunderts mit einer Welle polnischer Einwanderer in die USA gebracht. Polen wurden häufig für Filmarbeiten über Russland oder als Berater für solche Projekte engagiert. So könnte der polnische Trinkspruch „Na sdrowje“ in das russische „Na sdorowje“ verwandelt worden sein. Zugegeben, es klingt ähnlich. Und das kann verwirrend sein, vor allem, weil es einen solchen Ausdruck in der russischen Sprache tatsächlich gibt.

Ein anderer Erklärungsansatz für die interkulturelle Verwirrung: Jemand hat einmal beim Abendessen den Satz „Wasche sdorowje“ („Ihre Gesundheit“) aufgeschnappt und mit der Zeit wurde daraus „Na sdorowje". Allerdings ist „Wasche sdorowje" ein veralteter Ausdruck, der eher in der älteren Generation verwendet wird. Die Wurzeln dieses Trinkspruchs reichen bis ins alte Russland zurück, wo traditionell auf die Gesundheit des Fürsten angestoßen wurde: Alle Gäste mussten dafür ein Glas auf seineGesundheit erheben.

Was bedeutet eigentlich der Ausdruck „Na sdorowje“ und wann ist er angebracht?

Eine Frau geht am 8. Oktober 2018 in Moskau an einem Lebensmittelgeschäft vorbei, in dessen Eingang ein ausgestopfter Bär Wodka anbietet. Mladen ANTONOV/AFP Mladen ANTONOV/AFP

Zunächst einmal kann „Na sdorowje!“ verwendet werden, um „Bitte“ zum Ausdruck zu bringen. Meistens wird so auf ein Lob für das Mittag- oder Abendessen geantwortet. In diesem Zusammenhang bedeutet es „gerne“ und ist eine höfliche Antwort der Gastgeberin. Der Gast sagt zum Beispiel: „Danke, das war ein ausgezeichnetes Essen!“. Und die Gastgeberin antwortet: „Na sdorowje!".

Zweitens kann auf diese Weise gewünscht werden, dass das Essen dem Gast wohl bekommen möge. Allerdings gilt es eine Nuance zu beachten: „Na sdorowje“ ist eher im Kreis von Freunden und Familie angebracht. Wenn Sie sich an einem öffentlichen Ort befinden (z. B. in einem Café), ist es unwahrscheinlich, dass der Kellner auf das Lob mit einem „Na sdorowje“ antwortet. In den meisten Fällen werden Sie „Gerne“, „Danke“ oder „Bitte“ hören.

Wie Sie sehen, hat die Formulierung „Na sdorowje" nichts mit einer Trinkkultur zu tun und wäre in solchen Situationen unangemessen.

Was sagen die Russen anstelle von „Prost“?

Vix Southgate stößt mit Wodka an, bevor er im Zentrum Londons einen Spaziergang anlässlich des halben Jahrhunderts macht, in dem der russische Kosmonaut Juri Gagarin der erste Mensch im Weltraum war. BEN STANSALL/AFP BEN STANSALL/AFP

In der russischen Sprache gibt es keine Redensart, die beim Anstoßen in jedem Fall passend wäre. Nach einem solchen Ausdruck sucht man vergebens. Stattdessen können zum Erheben eines Glases vielfältige Trinksprüche ausgebracht werden. Welcher nun passt, hängt vom Anlass ab, zu dem Sie trinken, und davon, mit wem Sie es tun: mit Kollegen, Freunden, Eltern oder einem Fremden (also unvermittelt).

Es gibt auch eine Tradition: Je bedeutender der Anlass, desto ausführlicher der Trinkspruch. Russen kreieren bei wichtigen Anlässen wie Jubiläen und Hochzeiten lange, gefühlvolle Trinksprüche.

Wir haben für Sie einige russische Entsprechungen des deutschen „Prost“ zusammengestellt:

„Pojechali“ (los geht’s) – mit diesem Ausdruck kommentierte der erste Kosmonaut im Weltraum, Juri Gagarin, den Start seiner Rakete, aber im Falle eines Trinkspruchs bedeutet er „los geht’s“ und wäre a, Beginn einer Party angebracht. „Sa wstretschu!“ (auf unser Wiedersehen/Kennenlernen) – kann man sagen, wenn man mit jemandem anstößt, den man sehr gerne wiedersieht, oder wenn die Begegnung eine angenehme Überraschung ist.

„Sa tebja“ (auf dich) - passt immer, um eine gute Atmosphäre für einen Menschen zu schaffen. „Gorko“ (bitter) - wird ausschließlich bei Hochzeiten gesagt und bedeutet wörtlich „gorkij“; eine Erklärung, warum genau „gorko“ sich etabliert hat, bezieht sich auf den Geschmack von Wodka, dessen Bitterkeit den Kuss des Brautpaares mildern soll - schließlich müssen sich Braut und Bräutigam nach dem Ausruf „gorko“ küssen.

„sa sdorowje“ – ist die korrekte Version des häufig falsch bemühten „Na sdorowje", wenn Sie auf die Gesundheit eines anderen anstoßen wollen. „Sa Ljubow“ - der unverwechselbare Klassiker - das Anstoßen auf eines der schönsten Gefühle.

