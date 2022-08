Treffen Sie die wilden Katzen, die in den russischen Wäldern und Steppen leben (FOTOS)

Nicht nur Großkatzen können wild sein! Neben Luchsen, Leoparden und Tigern gibt es verschiedene Arten von Katzen, die in freier Wildbahn leben und fast wie Haustiere aussehen. Stell dir vor, du gehst in einem russischen Wald spazieren und triffst plötzlich eine kleine getigerte Katze. Bitte halten Sie sie nicht für verloren oder heimatlos – solche Katzen brauchen (oder wollen!) Ihre Gesellschaft nicht und jagen lieber allein.

1. Kaukasische Wildkatze

Katzen mit diesem Fellmuster haben Sie schon Millionen Male gesehen! Aber kannst du dir vorstellen, dass diese Wildkatze (eine Verwandte der europäischen Wildkatze) eines der gefährlichsten Raubtiere in den kaukasischen Bergwäldern ist? Sie lebt in Dagestan, Nordossetien, Kabardino-Balkarien und anderen Regionen des russischen Kaukasus. Wie jede Katze mag sie hoch gelegene Orte, aber im Gegensatz zu Hauskatzen bevorzugt sie nicht einen Schrank, sondern Berghöhen von bis zu 3.000 Metern über dem Meeresspiegel. Im Kaukasus gibt es genügend solcher Orte und auch reichlich Futter für diese pelzige Katze.

Und nun stellen Sie sich vor, dass diese Katze nicht nur Mäuse und Vögel jagt, sondern auch kleine Hasen und Fische, wenn es sein muss. Sie versteht es, aus dem Hinterhalt anzugreifen. Sie tötet schnell und ohne Reue, indem sie in die Halsschlagader des Opfers durchbeißt. Und frisst sofort die lebenswichtigen Organe: Herz, Leber, Lunge. Kurz gesagt, das Opfer hat keine Chance.

Sie unterscheidet sich von einer Hauskatze durch ihr größeres Gewicht (bis zu 4-6 kg) und ihr strenges Aussehen. Natürlich meidet sie, wie jedes wilde Tier, den Menschen, aber während der Paarungszeit kann sie sich mit Hauskatzen kreuzen, wenn diese in der Nähe sind.

Die genaue Zahl der kaukasischen Wildkatze ist nicht bekannt, liegt aber bei etwa 3.000 bis 40.000 Individuen. Das Tier ist im Roten Buch Russlands aufgeführt.

2. Steppenwildkatze (eine Art afrikanische Wildkatze)

Diese schöne und elegante Katze gilt als echter Vorfahre aller modernen Hauskatzen. Wissenschaftler glauben, dass es afrikanische Steppenkatzen waren, die vor etwa 9.000 Jahren im Nahen Osten allmählich zu Hauskatzen wurden und dann begannen, die Schiffe bei der Bekämpfung von Mäusen und Ratten zu begleiten – und so verbreiteten sie sich über die ganze Welt. Am häufigsten leben diese Wildkatzen in Afrika und Asien.

In Russland wurden wilde Steppenkatzen erstmals erst vor 30 Jahren dokumentiert. Sie leben in den Steppen von Kalmükien, Astrachan und den Nogai-Steppen von Dagestan. Diese Art ist selten und wird auch in den Roten Büchern dieser Regionen aufgeführt; außerdem ist es wahrscheinlich, dass nicht wenige Exemplare dieser Art aus einer Kreuzung mit verwilderten Hauskatzen sind.

Die Steppenkatze hat im Vergleich zur Waldkatze ein helleres Fell und einen schlankeren Körper mit langen Beinen. Sie hat nicht viel Fell. Im Gegensatz zu anderen Katzenarten liebt sie das Wasser, hasst aber Schnee. Die meiste Zeit lebt die Wildkatze in Felsspalten.

Die Mitarbeiter des Naturreservats Tschernyje Semli in Kalmückien veröffentlichen häufig Videos von Steppenkatzen, die zu Wasserstellen kommen oder Saigas beobachten und sich dabei offenbar einbilden, sie seien Tiger. Zumindest betrachten sie große Beutetiere mit großem gastronomischen Interesse.

3. Amur-Leopardkatze

Diese Katze sieht wirklich wie ein Mini-Leopard aus, besonders als Jungtier! Die Amurkatze ist eine nördliche Unterart der Bengalkatze, die in den Tropen Indonesiens und auf den Inseln Japans beheimatet ist. Die Amur-Leopardenkatze liebt das Wasser und lebt in der Nähe der Ufer des großen Tschanka-Sees im Fernen Osten, umgeben von Wäldern, sowie im Nationalpark Semlja Leoparda (Land des Leoparden). Diese Katze ist ein hervorragender Schwimmer und Kletterer und kann sowohl auf Bäume als auch auf Felsen klettern, wo sie Hinterhalte legen kann.

Die Chancen, diese Katze in freier Wildbahn zu sehen, sind geringer als die, einem Tiger zu begegnen, obwohl die beiden Nachbarn sind. Die fernöstliche Leopardenkatze steht auf der Roten Liste der gefährdeten Arten und gilt als so selten, dass Wissenschaftler Schwierigkeiten haben zu schätzen, wie viele Exemplare es noch gibt. Die Einheimischen glauben jedoch, dass die Zahl der Tiere in den letzten Jahren zugenommen hat.

4. Dschungelkatze

Sie hat mehrere Namen – Schilfkatze, Sumpfkatze, Sumpfluchs oder einfach Dschungelkatze. In der Regel leben diese Katzen in China und Zentralasien, aber in Russland findet man sie nur in den Ebenen von Dagestan. Insgesamt gibt es nur noch etwa 500 von ihnen in freier Wildbahn (weniger als Amurtiger!) und sie sind natürlich auch im Roten Buch Russlands aufgeführt.

Sie unterscheidet sich von den Hauskatzen durch ihre große Größe (8-12 kg) und ihren eher kurzen Schwanz. Wie aus ihrem Namen hervorgeht, liebt sie Schilf und Röhricht, während sie offene Flächen und Berge meidet. Sie hat keine Angst vor Schlangen und liebt es, zu angeln. Aber das Wichtigste – sehen Sie sich nur an, wie er springt! Ein echter Champion!

Bonus

Der Manul, auch Pallaskatze genannt, ist einer der größten Introvertierten unter den Tieren. Diese Art lebt in den unbewohnten Steppen hinter dem Baikalsee und in den an diese Region angrenzenden Teilen der Mongolei. Und sie gilt als die flauschigste Katze der Welt! Aber der Manul hasst vor allem eines – Menschen!

