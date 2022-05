Tierische Influencer: Die fünf berühmtesten Katzen im russischen Internet (FOTOS)

1. Achilles: Das Fußball-Orakel

Wer wird das Spiel gewinnen? Dieser schneeweiße Kater aus St. Petersburg weiß alles! Achilles begann seine große Karriere im Sport und Internet als Orakel des FIFA Confederation Cup 2017 (viermal lag er richtig). Er wurde mehr als 300.000 Mal in den Nachrichten zitiert. Achilles orakelte dann auch bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland und übertraf sich selbst mit fünf richtigen Vorhersagen. Er errät, welche Mannschaft gewinnt, indem er aus Schüsseln mit Länderflaggen wählt.

Achilles ist taub und lebte bis zum Sommer 2018 im Eremitage-Museum. Er wurde von der Tierärztin des Museums, Anna Vadimova, adoptiert. Sie wurde (ja, wir sprechen von Vadimova, nicht von der Katze!) aus mehreren Dutzend Bewerbern ausgewählt. Inzwischen arbeitet Achilles als tierischer Therapeut in Pflegeheimen. Wie Anna Vadimova sagt, ist er ein sehr freundlicher und umsichtiger Kater. Jeder möchte ihn füttern, so dass er sogar schon einmal auf Diät gesetzt werden musste.

2. Sir Filimon: Der Schlossherr

Das mittelalterliche Schloss in Vyborg (nördlich von St. Petersburg) ist eine berühmte Touristenattraktion in Russland und ein Paradies für Archäologen und Historiker. Dort arbeitet ein ganz besonderer Mitarbeiter: ein Rotschopfkater. Laut der offiziellen Website des Museums ist Sir Filimon seit 2015 leitender „Miau“-Forscher. Jeden Morgen spaziert er durch Schloss Vyborg und inspiziert das Gelände. Von Zeit zu Zeit nimmt er an der Eröffnung großer Ausstellungen teil. Seine persönliche Assistentin Anna Avdukova sagt, Sir Filimon sei sehr wählerisch und nehme nur an bedeutenden Veranstaltungen teil. Anna arbeitet als Social-Media-Managerin für Sir Filimon und unterstützt ihn in der Kommunikation. Es ist nicht etwa so, dass Sir Filimon mit seinen Samtpfoten keine Tastatur bedienen könnte. Nein! Er hat keine Zeit, denn er muss sich der Wissenschaft widmen.

3. Hosico: Die Influencerin

Eine der beliebtesten Katzen der Welt kommt aus Russland. Ihre Besitzer, Ksenia und Roman, leben in Moskau und drehen lustige Videos über das Leben dieser sehr charismatischen Scottish Straight Katze. Der japanische Name „Hosico“, der „Sternenkind“ bedeutet, war eine Idee ihrer Tochter, ebenso wie die Blogs über das süße Tier. Inzwischen hat Hosico rund zwei Millionen Follower und wirbt als Influencer für Tierbedarf. Er ist ein echter Star!

4. Kefir: Zwölf Kilogramm Flausch

Dieser riesige, flauschige Kater, der über zwölf Kilogramm wiegt, hat weltweit Millionen von Herzen erobert. Maine Coon Kefir lebt seit März 2020 mit seiner Familie in der Stadt Stary Oskol (495 Kilometer von Moskau entfernt). Ursprünglich war er sehr dünn, aber davon ist nichts mehr zu sehen. „Er ist genau wie ein Mensch und sehr klug. Er sitzt sogar mit uns am Tisch, wenn wir zu Abend essen, und hat seinen eigenen Stuhl, wenn er uns Gesellschaft leistet“, sagt Mutter Julia. Kefir kuschelt nachts am liebsten mit seiner Besitzerin. „Als er noch klein war, war das okay“, so Julia. „Aber inzwischen muss ich ihn wegschicken, wenn er sich nachts auf mich legt.“ Der Kater wurde populär, als Reddit-Nutzer auf seinen Blog aufmerksam wurden.

5. Kayt: Aus dem Müllsack ins Ministerium

Im Dezember 2020 bemerkten die Mitarbeiter eines Müllsortierkomplexes in Uljanowsk (704 Kilometer östlich von Moskau) bei der Arbeit etwas Ungewöhnliches in einem der Müllsäcke. „Ich sah Augen, die mich anblickten! Ich schnitt den Sack auf und holte eine Katze heraus. Sie war ganz still und bewegte sich auch nicht“, berichtet ein Müllwerker. Die Katze war zahm und wohlgenährt. Die Geschichte wurde von den lokalen Medien aufgegriffen und bald darauf wurde der Tierretter von vielen Menschen gefeiert. Das Ministerium für Natur und Kreislaufwirtschaft der Region Uljanowsk beschloss, ihn mit einem Dankesschreiben und einem Geldgeschenk zu belohnen. Für den glücklichen Kater wurde eigens ein Posten im Ministerium geschaffen!

Man gab dem Tier den Namen Kayt und ernannte ihn zum stellvertretenden Minister für den Schutz von Wildtieren in der Region. Der Pressedienst teilte mit, dass der Kater die meiste Zeit im Empfangsbereich des Ministeriums verbringe und am liebsten auf einem Stuhl schlafe.

