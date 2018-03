Welche Katzenrassen sind in Russland am begehrtesten?

Russia Beyond

Schottische Faltohrkatze Getty Images Getty Images

Zu Russlands nationalem Katzentag am 1. März hat die größte russische Verkaufs-App Avito einmal analysiert, welche Rassekatzen am meisten und am teuersten verkauft werden.

Die ersten Plätze dieses Popularitätsrankings belegen dabei die Schottische Faltohrkatze (36,09 Prozent), Britisch Kurzhaar (22,6 Prozent) und Maine-Coon-Katzen (8,6 Prozent). In den Top sieben folgen weiter Bengal-, Canadian-, Sphynx- sowie Abessinierkatzen.

Schottische Faltohrkatze Getty Images Getty Images

Außerdem stellte sich heraus, dass jeder siebte Nutzer der App auf der Suche nach einer neuen Samtpfote ist. Die meisten dieser Katzensuchenden kamen demnach aus Ischewsk (26,4 Prozent), Sankt Petersburg (25,2 Prozent) und Barnaul (24,7 Prozent).

Aber wie viel kostet so ein reinrassischer Vierbeiner in Russland? Laut der Avito-Statistik kostet eine Rassekatze durchschnittlich 13.200 Rubel (umgerechnet rund 250 Euro).

Britisch Kurzhaar Getty Images Getty Images

Die teuerste verkaufte Miez war eine Canadian Sphynx für umgerechnet etwa 400 Euro, Bengalkatzen für 375 Euro und Maine-Coons für um die 320 Euro.

Die Preise für die Canadian und Don Sphynx seien außerdem im Laufe des Jahres gestiegen: für Letztere um 18,5 Prozent, für Erstere um ganze 97,1 Prozent. Schottische Faltohrkatze und Britisch Kurzhaar wurden dagegen günstiger um 41,4 beziehungsweise 55,7 Prozent.

Maine-Coon Getty Images Getty Images

Was die sanften Vierbeiner den Russen bedeuten, lessen Sie hier weiter:

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.