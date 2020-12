Eremitage-Katzen erben Vermögen eines Franzosen

Russia Beyond

Ein französischer Staatsbürger vermachte einen Teil seines Vermögens den Katzen, die in der Eremitage in St. Petersburg leben, erzählte Michail Piotrowski, Direktor des Museums, während eines jährlichen Online-Treffens mit Besuchern am 1. Dezember. Einer von ihnen fragte, wie die Katzen die Coronavirus-Zeiten überleben, wenn die Museen geschlossen sind.

„Wir hören nie auf, uns um Katzen zu kümmern. Unsere Besucher und Internetnutzer kümmern sich auch um sie“, sagte Piotrowski. „Katzen haben ihre eigenen Gönner: Kürzlich hat ein Mann aus Frankreich unseren Katzen einen kleinen Geldbetrag hinterlassen - jetzt korrespondieren wir mit Anwälten.“

Laut der Pressesprecherin der Eremitage verfügt das Museum über keine Informationen, warum der verstorbene Franzose den Katzen sein Geld vererbte und ob er überhaupt St. Petersburg jemals besuchte. Es stellte sich heraus, dass der Philanthrop sein Eigentum unter den engsten Verwandten, einer französische Umweltorganisation und den Eremitage-Katzen verteilte.

Die Eremitage hat seit Mitte des 18. Jahrhunderts Katzen im Dienst. Die Samtpfoten bewachen die zahlreichen Meisterwerke der Galerien und Keller des Palastes vor Ratten und Mäusen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.