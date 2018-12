Katzen als Mitarbeiter und verborgene Meisterwerke: Sieben Fakten über die Eremitage

1. Ursprünglich private Sammlung der Zarin

Gegründet wurde das Museum Eremitage im Jahr 1764, als die russische Zarin Katharina die Zweite eine Gemäldekollektion erwarb. Zu jener Zeit begann neben dem Winterpalast der Bau eines kleinen Pavillons, der Kleinen Eremitage, in dem Katharina die Zweite für eingeweihte Unterhaltungsabende veranstaltete und sich die Zeit in den Galerien der Kunstsammlung vertrieb. So entstand auch der Name des Museums.

Am Gedenktag für die Großmärtyrerin Jekaterina, dem 7. Dezember, feiert das Museum sein Geburtstag.

2. Es würde mehr als zehn Jahre dauern, um die gesamte Sammlung zu sehen

Das riesige Museum besteht aus über drei Millionen Exponaten, von denen nur etwa fünf Prozent in 350 Hallen ausgestellt sind. Es wird geschätzt, dass ein Besuch des gesamten Museums mehr als ein Jahrzehnt dauern würde, wenn ein Besucher nur etwa eine Minute an jedem Ausstellungsobjekt verbrächte.

3. Katzen als Mitarbeiter

Tatsächlich beschützen Katzen die Eremitage schon seit 270 Jahren, seit der Zeit von Zarin Elisabeth Petrowna, vor Ratten. Jetzt leben hier mehr als 60 Tiere, unterstützt von einer Gruppe von Freiwilligen und Tierärzten. Ältere Katzen leben im Café „Katzenrepublik“ in der Nähe des Museums.

4. Geister

In der Eremitage spukt es: Die Geister wie die von Peter dem Großen und der letzten Romanowfamilie wurden hier gesehen. Aber einige Gespenster sind für Russland ziemlich ungewöhnlich. Man sagt zum Beispiel, dass während eines Vollmonds eine kleine Blutlache auf den Knien der sitzenden Statue der ägyptischen Göttin Sekhmet auftaucht.

5. Die größte Rembrandtsammlung

Die Eremitage besitzt die größte Sammlung von Rembrandts Werken außerhalb der Niederlande. Unter diesen Gemälden sind solche Meisterwerke wie „Die Rückkehr des verlorenen Sohnes“ und „Flora“.

6. Garage des Zaren

Nikolaus der Zweite war ein großer Autoliebhaber. Die letzten Romanows hatten eine eigene Garage in der Eremitage, wo mehr als 50 Autos untergebracht waren. Alle von ihnen verschwanden jedoch auf mysteriöse Weise während der Russischen Revolution von 1917.

7. Vergessene Meisterwerke

Obwohl Tausende von Kunstwerken für die Öffentlichkeit ausgestellt sind, lagert der Rest der Schätze im Museumsmagazin. Außerdem wissen oftmals selbst Museumsmitarbeiter nicht, welche Meisterwerke aufbewahrt werden. 1960 entdeckte ein niederländischer Kunstexperte, als er mit einigen Museumsmitarbeitern Tee trank, zufällig einen Teil eines Gemäldes, das sich hinter dem Kleiderschrank versteckte. Es stellte sich heraus, dass es sich um „Bacchus, Venus und Ceres“ des niederländischen Malers Hendrick Goltzius handelte. Seitdem träumen Hermitage-Experten davon, noch andere verlorene und vergessene Kunstwerke zu finden.

