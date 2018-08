Zehn Katzen, die für russische Museen „arbeiten“ (BILDER)

Behemoth, Michail-Bulgakow-Museum, Moskau

Wenn Sie Michail Bulgakows Roman „Der Meister und Margarita“ gelesen haben, werden Sie diese böse Katze kennen. Behemoth ist ein Mitglied von Wolands Gefolge – und heute lebt eine sehr ähnliche schwarze Katze im Bulgakow-Museum in Moskau. Wenn Sie sie sehen, werden Sie Behemoth sofort erkennen!

Behemoth gilt als fester Mitarbeiter des Museums. Zum ersten Mal tauchte er im Jahr 2005 auf: Ein junges Paar brachte ihn zum Museum nachdem es realisiert hatte, dass ihr Neugeborenes eine Katzenallergie hatte. Nun fühlt sich die Katze wie der Hausherr des Museums, inspiziert den Briefkasten und nimmt an den Führungen teil. Behemoth genießt die ganze Aufmerksamkeit der Medien und posiert gerne für Fotos. Es ist also keine Überraschung, dass er einen persönlichen Stylisten hat.

Achilles, Eremitage, Sankt Petersburg

Die Ermitage-Katze mit dem Spitznamen Achilles ist eine der beliebtesten Katzen Russlands. Diese weiße Katze versuchte, die Ergebnisse der Fußball-WM 2018 vorherzusagen, und einige ihrer Vorhersagen erfüllten sich sogar.

Tatsächlich beschützen Katzen die Eremitage schon seit 270 Jahren, seit der Zeit von Zarin Elisabeth Petrowna, vor Ratten. Jetzt leben hier mehr als 60 Tiere, unterstützt von einer Gruppe von Freiwilligen und Tierärzten. Ältere Katzen leben im Café „Katzen-Republik“ in der Nähe des Museums.

Wassilissa, Gulag-Museum, Moskau

Wassilissa beginnt ihren Arbeitstag, indem sie die Museumsmitarbeiter begrüßt. Tagsüber inspiziert sie die Räume und nimmt an fast jeder Versammlung teil. Wie ein echter Museumsexperte verbringt sie gerne Zeit in der Bibliothek für Wissenschaft.

Persik, Ryschik und Kescha, Anna Achmatowa Literatur- und Gedenkmuseum, Sankt Petersburg

Dieses pelzige Trio schläft für gewöhnlich im ersten Stock oder spaziert im Scheremetijewski-Garten herum.

Manchmal besuchen die drei jedoch auch einen Poesieabend oder eine Ausstellungseröffnung.

Alle drei Katzen waren zunächst gelegentliche Besucher des Anna-Achmatowa-Museums, bevor sie sich entschieden, dauerhaft zu bleiben. Sie verbringen ihre Zeit gerne gemeinsam – ob sie wohl etwas aushecken?

Katja und Saja, Jessenin-Museum, Moskau

Vor einigen Jahren fanden diese beiden Katzen als junge Kätzchen ihren Weg ins Museum. Als Saja zum Museum kam, war sie sehr krank, aber heute ist sie eine gesunde und bedeutende Katze, die im Büro des Museumsdirektors ein luxuriöses Katzenleben führt. Die andere Katze, Katja, wird Sie nur mögen, wenn Sie sich für die Dichtkunst Sergei Jessenins begeistern, was wahrscheinlich der Fall sein wird, wenn Sie ein Besucher des Museums sind.

Samuel, Historisches Museum der Stadt Ulan-Ude

Samuel lebt seit sieben Jahren im Museum. Sein Lieblingsplatz ist oben auf dem Schrank. Er bewacht die Treppe, spielt Klavier und „arbeitet“ auf einer Schreibmaschine, indem er auf ihr herumläuft. Normalerweise versuchen die Museumsmitarbeiter ihn davon abzuhalten, aber sie drücken gerne mal ein Auge zu, wenn er zuvor eine Maus gefangen hat.

Puschok und Rischik, Museumsreservat Michailowski, Oblast Pskow

Puschok bewacht das Anwesen, in dem der berühmte russische Dichter Alexander Puschkin lebte und arbeitete. In den letzten fünf Jahren war Puschok ständig in der Nähe von Menschen, sodass er extrem beleidigt ist, wenn man ihn nicht zu den Veranstaltungen einlädt.

Als er einmal nicht zu einer Ausstellungseröffnung eingeladen wurde, schaute er solange durch eine Glastür auf die Feier, bis er endlich reingelassen wurde. Dann wandte er sich jedoch ab und ging stolz weg – typisch Katze!

Ein paar Jahre später tauchte eine weitere rote Katze – Ryschik – in Michailowski auf und übernahm Aufgaben der allgemeinen Sicherheit. Und das ist nun der Alltag: Puschok begrüßt die Gäste, während Ryschik Mäuse fängt.

Filimon, Burg Wyborg, Oblast Leningrad

Filimon ist der erste und einzige pelzige Mitarbeiter in der Burg Wyborg. Er hat sogar ein offizielles Dokument bekommen, das diesen Umstand beweist. Seine Hauptaufgabe ist es, Mäuse zu fangen und für Touristenfotos zu posieren, was er beides hervorragend bewältigt.

Garage, Museum für zeitgenössische Kunst „ Garage“, Moskau

Diese treffend benannte Katze besucht sämtliche Versammlungen und hasst es, wenn Leute zu spät kommen. Es ist ihr nicht erlaubt, Ausstellungsstücke zu berühren, sodass Sie die Samtpfote wahrscheinlich auf den Sofas im Museumscafé entdecken können.

Die Katzen auf dem Landgut von Leo Tolstoi, Jasnaja Poljana, Oblast Tula

Das Tolstoi-Anwesen beherbergte schon Katzen, als der moderne russische Staat noch gar nicht existierte – sie tauchten schon während der Sowjetzeit auf dem Gelände auf. Die Katzen wurden von Bewohnern benachbarter Dörfer ins Museum gebracht, und nun leben drei „Rudel“ auf dem geräumigen Anwesen: schwarz, weiß und gestreift.

