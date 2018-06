11 Tiere und ein Roboter prognostizieren die WM-Ergebnisse in Russland

Irina Motina/Sputnik Irina Motina/Sputnik

Russland und die ganze Welt sind mitten in der Fußball-Raserei. Die Einsätze sind hoch, die Wetten sind reichlich. Diese elf Wudnertiere wurden darum bereits um eine Vorhersage der Ergebnisse gebeten.

Während der WM 2010 in Südafrika war Oktopus Paul aus Oberhausen berühmt dafür geworden, dass er die Ergebnisse von sieben Spielen, an denen das deutsche Team teilnahm, korrekt vorhersagte. Paul prognostizierte, indem er zwischen zwei Futterboxen wählte. Seither ist die Verwendung von Tieren als "Orakel" im Fußball zu einem Trend geworden - und der ist gar nicht mal so neu: Diese Praxis war schon in der Antike sehr verbreitet.

In Russland gibt es derzeit ein knappes Dutzend solcher Orakel-Tiere, die Spielergebnisse vorhersagen:

Der taube Kater Achilles lebt in der St. Petersburger Eremitage und prophezeite bereits den Sieg Russlands im ersten Spiel gegen Saudi-Arabien, indem er zwischen zwei Schüsseln mit Essen auswählte.

Die gleiche Methode wurde von Waschbär Nafanya aus Irkutsk verwendet. Nafanya ist ein erfahrener Hellseher: Er prognostizierte den russischen Sieg 2015 bei den Herren-Eishockey-Weltmeisterschaften 2015.

In Sotschi prophezeite Otter Harry das gleiche Ergebnis, indem er aus zwei vor ihm platzierten Kugeln einen Ball in russischer Flagge auswählte.

In Nischni Nowgorod gibt Tapir-Weibchen Kleopatra Tipps ab, die Flusspferde Milja und Gljasik in Kaliningrad.

Und in der Moskauer Vorstadt Chimki hat Rentier Jascha schon vorhergesagt, dass Russland es bis in die Playoffs schaffen wird.

Sogar Wale kennen sich hier mit Fußball aus, wie sich herausstellt: Belugawal Puzyrjok aus Anapa hat den Sieg Russlands über Saudi-Arabien (Video) vorhergesehen.

Aber nicht nur Tiere helfen beim Wetten: Auch der Roboter Baxter vom Moskauer Ausstellungsgelände WDNCh nutzt seine künstliche Intelligenz, um die Ergebnisse zukünftiger Spiele vorherzusagen. Er stützt seine Vorhersagen auf frühere Spiele - ganz als erfrischende Pause von dem ständigen Tic-Tac-Toe-Spiel, das er normalerweise mit den Besuchern der Ausstellung spielt.

