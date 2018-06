Mit Bitcoins zur WM-2018 nach Russland?

Einige Hotels in Russland wollen die Kryptowährung während der Fußballweltmeisterschaft im Juni und Juli akzeptieren. Was Sie sonst während der Spiele mit Bitcoins anfangen können, haben wir Ihnen hier zusammengestellt.

Aufgrund der US-Sanktionen werden Zahlungen von Visa und Mastercard in Russland teilweise behindert. Darum wendet sich das Land verstärkt der Kryptowährung zu. Einige Experten glauben, dass der Bitcoin für einen massiven Wertzuwachs bereit sei. Aber was bringt die Kryptowährung während der WM?

Bezahlen fürs Hotel

Einige Hotels in Kaliningrad bieten ihren Gästen die Möglichkeit, in Bitcoin zu bezahlen. Zum Beispiel haben sich die Apartments Malina und Free-Kassa, ein Zahlungsdienstleister, zusammengetan, um den Service anzubieten, der es ermöglicht, Kryptowährungen wie Bitcoin, Litecoin und Ethereum zu nutzen.

Wenn Sie den Bitcoin in Moskau nutzen möchten, gibt es nur einen einzigen Platz: "eine minimalistische und erhabene Wohnung" im historischen Zentrum zum Preis von 0,5 BTC.

Bezahlen für den Flug

Vor einigen Jahren hat Latvian AirBaltic als weltweit erste Fluggesellschaf Bitcoin als Zahlungsmittel für Tickets zu 60 Destinationen in Europa, dem Nahen Osten, Russland und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken akzeptiert. Die Ticketpreise auf der Website werden in Euro angezeigt.

Wenn der Kunde für seinen Flug bezahlt, werden die Bitcoins zum aktuellen Wechselkurs in Euro umgerechnet. Um die Akzeptanz von Bitcoin zu ermöglichen, hat sich airBaltic mit Bitpay zusammengetan, einem Drittanbieter-Zahlungsprozessor, der Bitcoins in Euro umwandelt.

Es gibt außerdem mehrere Flugbuchungsdienste, die Kryptowährungszahlungen akzeptieren: CheapAir.com, ein US-Reisebüro, war der erste, der Bitcoin im Jahr 2013 eingeführt hat. Der Dienst akzeptiert derzeit auch Zahlungen mit Litecoin, Bitcoin Cash und Dash. Der internationale Online-Riese Expedia tut das Gleiche, ebenso wie Destinia, BTCtrip, A Bit Sky und andere Dienste.

Bezahlen für Essen

Im Jahr 2017 wurde das Moskauer Restaurant "Walenok" mit russischer Küche das erste Restaurant in der russischen Hauptstadt, das Bitcoin akzeptiert. Das nach dem traditionellen russischen Filzschuhwerk benannte Restaurant bietet "Produkte aus der Landwirtschaft in der Speisekarte, Freitags-Partys für Erwachsene und Animation für Kinder am Wochenende." Das "Walenok" erstreckt sich über zwei Stockwerke und bietet Platz für 340 Personen.

Das Restaurant gehört zur Kette des berühmten russischen Gastronomen Arkadij Nowikow, die über 50 verschiedene Projekte umfasst. Und ja, viele von ihnen akzeptieren auch Krypto.

Wenn Sie während der WM mal Lust auf Fast food bekommen sollten, sollten Sie wissen, dass Burger King in Russland eine eigene virtuelle Münze namens "WhopperCoin:" gestartet hat. Mit jedem Kauf des Whopper-Sandwiches der Burger-Kette können Kunden WhopperCoint-Token über eine digitale Geldbörse erhalten.

Subway akzeptiert in Russland derweil nicht nur Bitcoin, sondern bietet seinen Kunden auch Rabatt, wenn sie Krypto als Zahlungsmittel verwenden.

