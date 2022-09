Kam Conan der Barbar wirklich aus Russland?

Conan the Barbarian, 2011 / Marcus Nispel / Millennium Films

Die epische Schwert- und Zaubersaga über die Suche eines brutalen Kriegers nach Rache für seine Eltern, die von den Kräften eines bösartigen Nekromanten getötet wurden, zog Millionen von Fans auf der ganzen Welt in ihren Bann. Die Figur des Conan wurde 1982 von Arnold Schwarzenegger und 2011 von Jason Momoa verkörpert.

Die ursprüngliche Buchserie „Conan der Cimmerier“, aus der die Saga hervorging, hat eine überraschende Wendung, die die Fans der Serie vor ein Rätsel stellte und sie fragen ließ: Stammt Conan der Barbar aus Russland?

Das Hyborische Zeitalter

Das Conan-Universum wurde in den frühen 1930er Jahren vom texanischen Autor Robert E. Howard ins Leben gerufen. Howards Geschichten waren zu seinen Lebzeiten für Sammler nicht von Interesse. Dennoch wurde er nach seinem Tod als Begründer des Genres „Schwert und Zauberei“ in der Literatur angesehen.

Die erste Sammlung von Howards Geschichten über Conan wurde erst 2002 in einem Buch mit dem Titel „The Coming of Conan the Cimmerian“ veröffentlicht.

Die Ereignisse in diesem Buch spielen im so genannten Hyborischen Zeitalter, einer fiktiven Periode der Erdgeschichte, die der Autor eigens als Schauplatz für die Conan-Geschichten geschaffen hat.

Als Geschichtsfan war sich Howard der Schwierigkeiten bewusst, die mit der Wahrung der historischen Genauigkeit in seinen Romanen verbunden sind. Um die Leser nicht mit langwierigen Erklärungen und unnötigen Details zu belasten, erdachte der Autor ein fiktives, untergegangenes Zeitalter und platzierte seine Figuren in diesem.

Was Conans Herkunft betrifft, so griff der Autor zu einem ähnlichen Ansatz: Er wählte Namen und Orte, die den in der Realität existierenden entsprachen und würzte sie mit einer gehörigen Portion Fantasie.

Cimmeria

Robert E. Howard schuf Conan den Cimmerier. Obwohl das Volk der Cimmerier in der Realität existierte, war die Vorstellung des Autors von ihrem Ursprung nichts anderes als die Frucht seines kreativen Geistes.

In Wirklichkeit waren die Kimmerier ein indoeuropäisches Nomadenvolk, das um das Jahr 1000 v. Chr. aus Zentralasien in die pontisch-kaspische Steppe einwanderte, die sich von der Donau bis zum Ural erstreckt und auf das Gebiet um die Schwarzmeerküste konzentriert. Das Areal, in dem diese Stämme lebten, umfasste die Nordküste des Schwarzen Meeres, Teile der Halbinsel Krim und das Gebiet der Straße von Kertsch.

Daher die Theorie, dass Conan der Barbar auf dem Gebiet des heutigen Russlands geboren worden sein könnte. Der Autor der ursprünglichen Geschichte hatte jedoch eine andere Vorstellung von Conans Geburtsort, den er Cimmeria nannte.

Manche glauben, Howard habe sich das Land Cimmeria geografisch nördlich vom heutigen Irland, Schottland, Wales und England vorgestellt. Doch auch hier gilt, dass sich das fiktive Cimmeria auf bestimmten Karten in einer absolut fiktiven Umgebung befindet und es sinnlos erscheint, es geografisch in der realen Welt zu verorten.

Eine Illustration des Hyborischen Zeitalters, die hauptsächlich auf einer von Robert E. Howard im März 1932 handgezeichneten Karte basiert.

Der Autor stellte sich das fiktive Cimmeria als dunkles und unwirtliches Land vor, in dem das Überleben unter harten Bedingungen die Menschen stärkt. Im Gegensatz zum düsteren fiktiven Land sind die Schwarzmeerküste und andere Regionen, in denen die echten Cimmerier siedelten, ein viel fröhlicherer Ort. Wie sich herausstellt, ist das fiktive Cimmeria nichts weiter als Howards ausgeklügelte Fantasie, die mit der historischen Realität nichts gemein hat, außer dem Stamm, von dem das fiktive Land seinen Namen hat.

