Diese prominente Inder werden mit einem Denkmal in Moskau geehrt

Indira Gandhi (1917-1984)

Indira Gandhi war in der UdSSR eine echte Berühmtheit. Die sowjetischen Bürger, insbesondere die Frauen, waren fasziniert davon, dass sie die erste (und bis heute einzige) weibliche Premierministerin Indiens war. Gandhi besuchte die Sowjetunion mehrmals und traf sich mit Leonid Breschnew (und nahm auch an dessen Beerdigung teil).

Ihre Ermordung 1984 war ein Schock für die UdSSR. Posthum wurde sie mit dem angesehenen sowjetischen Friedenspreis ausgezeichnet. 1985 wurde ein Platz in der Nähe der Lomonossow-Universität nach ihr benannt und zwei Jahre später wurde dort ein Denkmal des Bildhauers Oleg Komow errichtet.

Mahatma Gandhi (1869-1948)

Das Denkmal für den berühmten Philosophen und Unabhängigkeitskämpfer wurde 1988 in Moskau auf dem Indira-Gandhi-Platz eingeweiht. Es war ein Geschenk der indischen Regierung und des indischen Volkes an Moskau. Die Statue ist ein Werk des indischen Bildhauers Gautam Pal. Gandhi ist in traditioneller Kleidung mit einem Pilgerstab in der Hand dargestellt.

In Russland ist Gandhi vor allem für seine Philosophie der Gewaltlosigkeit bekannt, die von Leo Tolstoi und seiner Idee des Nicht-Widerstands gegen das Böse durch Gewalt inspiriert wurde. Es ist bekannt, dass die beiden Denker und Anhänger der Gewaltlosigkeit miteinander korrespondierten und sich gegenseitig hoch schätzten.

Rabindranath Tagore (1861-1941)

Derselbe indische Bildhauer, Gautam Pal, schuf auch ein Denkmal für einen anderen berühmten Inder, den Dichter und Literaturnobelpreisträger von 1912, Rabindranath Tagore. Das Denkmal wurde 1991 im Freundschaft-Park im Norden Moskaus enthüllt.

Der große Dichter stammte aus der höchsten Kaste der Brahmanen, war aber einer der ersten, der das Kastensystem kritisierte und sich mit den Problemen der Unberührbaren befasste. 1930 besuchte Tagore die UdSSR – er sympathisierte mit dem Land und dem Kommunismus im Allgemeinen.

Jawaharlal Nehru (1889-1964)

Unweit der Lomonossow-Universität steht ein Denkmal für Indiens ersten Premierminister und Vater von Indira Gandhi. Es befindet sich auf einem Platz, der ebenfalls nach ihm benannt ist.

An der Einweihungsfeier 1996 nahm auch der damalige indische Premierminister Haradanahalli Doddegowda Deve Gowda teil. Die Bildhauer sind Vater und Sohn, Dmitrij und Alexander Rjabitschew, die zuvor Denkmäler für Mahatma Gandhi und Indira Gandhi als Geschenke an Indien geschaffen hatten.

Nehru war nicht der größte Freund der UdSSR, aber er sah in der UdSSR einen wichtigen Verbündeten in der Konfrontation Indiens mit China. 1955 unternahm er eine große Reise durch die Sowjetunion und besuchte viele Städte, darunter Moskau, Wolgograd und die Hauptstädte der Sowjetrepubliken Georgien (Tbilisi) und Usbekistan (Taschkent).

