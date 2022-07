8 Inder, die mit dem sowjetischen Friedenspreis ausgezeichnet wurden

In der späten Stalinära beschloss die sowjetische Führung, den Friedenspreis an Ausländer zu verleihen, die einen bedeutenden Beitrag zu „mehr gegenseitigem Verständnis und Harmonie in der Welt“ geleistet hatten. Im Laufe der Jahrzehnte seines Bestehens wurde dieser Friedenspreis an die folgenden Bürger des befreundeten Indiens verliehen.

Der Internationale Preis für die „Stärkung des Friedens unter den Völkern“ war eine der renommiertesten Auszeichnungen der Sowjetunion. Er wurde 1949 ins Leben gerufen und trug bis 1955 den Namen „Stalin-Friedenspreis“. Nach der Entstalinisierung wurde er zu Ehren des sowjetischen Revolutionsführers Wladimir Lenin umbenannt und wurde als „Lenin-Friedenspreis“ bekannt.

Der Preis wurde jährlich an fünf bis zehn Bürger aus verschiedenen Ländern der Welt verliehen, „ungeachtet ihrer politischen, religiösen und rassischen Unterschiede, für herausragende Verdienste im Kampf gegen Kriegstreiber und für die Stärkung des Friedens“.

Der Preisträger wurde von einem besonderen Ausschuss ausgewählt und erhielt eine Medaille, ein Diplom und einen Geldpreis (nach dem damaligen Wechselkurs etwa 25 000 Dollar).

Im Laufe seines Bestehens wurde der Preis an Deutsche, Amerikaner, Briten und auch an folgende namhafte Inder verliehen.

1. Saifuddin Kitchlew (1952)

Vladimir Savostyanov/TASS Vladimir Savostyanov/TASS

Der kaschmirische Muslim Saifuddin Kitchlew (1888-1963) war Anwalt und Aktivist der indischen Unabhängigkeitsbewegung. Er war ein Anhänger von Mahatma Gandhis Satyagraha-Konzept, einer gewaltfreien Form des zivilen Widerstands. Später wurde er Vorsitzender des All India Peace Council und stellvertretender Vorsitzender des World Peace Council, der, wie sich später herausstellte, heimlich von der UdSSR gesponsert wurde. Kitchlew reiste zur Preisverleihung nach Moskau und gehörte auch der indischen Delegation bei Stalins Beerdigung an.

2. Sahib Singh Sokhey (1953)

Vasily Yegorov/TASS Vasily Yegorov/TASS

Sir, Professor, Generalmajor Sahib Singh Sokhay (1887-1971) erhielt eine medizinische Ausbildung, studierte an der Universität Edinburgh und nahm sogar als Arzt am Ersten Weltkrieg teil. Er ist vor allem als einer der Begründer der pharmakologischen Industrie in Indien bekannt und trug wesentlich zur Massenproduktion von Impfstoffen und Medikamenten gegen Pest, Cholera und Malaria bei. Er gehörte sogar dem Council of States, dem Oberhaus des indischen Parlaments, an. Sir Sokhay war auch ein Friedensaktivist und Mitglied des All India Peace Council sowie des bereits erwähnten World Peace Council.

3. Sir Chandrasekhara Venkata Raman (1957)

Gemeinfrei Gemeinfrei

Der Physiker und Brahmane C. V. Raman (1888-1970) war der Gründer und langjährige Präsident der Indischen Akademie der Wissenschaften. Im Jahr 1930 erhielt er als erster indischer (und asiatischer) Wissenschaftler den Nobelpreis für Physik „für seine Arbeiten über die Streuung von Licht und die Entdeckung des nach ihm benannten Effekts“ (des Raman-Effekts). Im Jahr 1947 wurde er außerdem korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften der UdSSR.

4. Rameshwari Nehru (1961)

Valentin Kunov/TASS Valentin Kunov/TASS

Die Sozialaktivistin Rameshwari Nehru (1886-1966) wurde vor allem als Feministin und Begründerin der Frauenbewegung in Indien bekannt, wo sie für die Gleichberechtigung der Frauen kämpfte. Die andere Seite von Nehrus sozialem und politischem Leben war die Frage des Friedens und der Abrüstung. Mehrmals reiste sie in die Sowjetunion, um an Friedenskonferenzen teilzunehmen. Für ihre Bemühungen wurde sie sowohl mit Indiens prestigeträchtiger Staatsauszeichnung, dem Padma bhushan, als auch mit dem sowjetischen Friedenspreis ausgezeichnet.

5. Aruna Asaf Ali (1965)

Vasily Yegorov/TASS Vasily Yegorov/TASS

Die Revolutionärin Aruna Asaf Ali (1909-1996) kämpfte aktiv für die Unabhängigkeit Indiens, wofür die Briten sie sogar verhaften wollten, doch sie tauchte unter. Im Gegensatz zu Gandhis Anhängern rief Asaf Ali zu einer aktiven Revolution auf. In den 1950er Jahren wurde sie Mitglied der Kommunistischen Partei Indiens und gründete den nationalen Frauenverband. Sie reiste sogar in die UdSSR, um auf einer Sitzung des dortigen Frauenbundes zu sprechen. Darüber hinaus war Aruna Vizepräsidentin der All-Indischen Vereinigung für Solidarität in Asien und Afrika. Für ihre Aktivitäten wurde sie von der Sowjetunion nicht nur mit dem Friedenspreis, sondern auch mit dem Orden der Völkerfreundschaft ausgezeichnet.

6. Romesh Chandra (1968)

Lev Ivanov/Sputnik Lev Ivanov/Sputnik

Romesh Chandra (1919-2016) kann sicherlich als großer Freund der UdSSR bezeichnet werden. Auf jeden Fall teilte er die Position der Sowjetunion in Bezug auf Frieden und Abrüstung voll und ganz, sprach häufig auf Konferenzen in Moskau. Er betrachtete den Hauptgegner der UdSSR, die NATO, als „eine große Bedrohung für den Weltfrieden“. Darüber hinaus war Chandra ein Linker und ein Führer der Kommunistischen Partei Indiens.

Ab Mitte der 1960er Jahre war Chandra Generalsekretär und später Vorsitzender des Weltfriedensrats, ein Amt, das er bis 1990 innehatte. Die Sowjetunion verlieh Chandra nicht nur den Friedenspreis, sondern auch den Lenin-Orden und den Orden der Völkerfreundschaft.

7. Kumara Padmanabha Sivasankara Menon (1979)

Yury Abramochkin/Sputnik Yury Abramochkin/Sputnik

K. P. S. Menon (1898-1982) war fast zehn Jahre lang Indiens Botschafter in der UdSSR und schaffte es, sowohl mit Joseph Stalin als auch mit Nikita Chruschtschow ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen. Ungeachtet dessen kritisierte er die sowjetische Presse dafür, dass sie nur die offizielle Sichtweise wiedergab. Später, in den 1960er- und 1970er-Jahren, war Menon Vorsitzender der Indo-Sowjetischen Kulturgesellschaft und bekleidete auch eine hohe Position im Weltfriedensrat.

8. Indira Gandhi (1985)

Yury Abramochkin/Sputnik Yury Abramochkin/Sputnik

Indira Gandhi (1917-1984) genoss in der UdSSR einen besonderen Status. Die sowjetischen Bürger und insbesondere die Frauen bewunderten die Tatsache, dass sie die erste weibliche Premierministerin von Indien war. Gandhi kam mehrmals in die UdSSR und traf sich dort mit Leonid Breschnew. Sie nahm auch an dessen Beerdigung teil und empfing mehrfach sowjetische Delegationen in Delhi.

Nach ihrer Ermordung wurde sie posthum mit dem sowjetischen Friedenspreis ausgezeichnet. Im selben Jahr wurde in Moskau ein nach ihr benannter Platz eingeweiht. Es gibt in Moskau auch einen Platz zu Ehren von Jawaharlal Nehru, Gandhis Vater.

