Die gruseligsten Figuren in sowjetischen und russischen Filmen

1. Baba Jagá aus Jagá. Alptraum des dunklen Waldes, 2020

Swjatoslaw Podgaewskij/QS Films, 2020

Eine der bekanntesten Protagonistin russischer Märchen, in denen unreine Kräfte vorkommen, ist Baba Jagá. Der Legende nach ähnelt sie einem toten Mann, der den Eingang zur Unterwelt bewacht und Kinder frisst. Das ist es auch, was sie in diesem Film tatsächlich tut.

2. Die Meerjungfrau aus Die Nixe – See der Toten, 2018

Swjatoslaw Podgaewskij/QS Films, 2020

Die Meerjungfrauen aus slawischen Legenden sahen ganz anders aus als ihre Disney-Version. Sie hatten keine Schwänze und waren sehr böse. Der Legende nach waren es ertrunkene Frauen, die sich aus unglücklicher Liebe umbrachten. Diese Nixe ist die Verkörperung der düstersten Legenden.

3. Vij aus Vij , 2014

Oleg Stepеыchenko/Marins Group Entertainment, 2014

In slawischen Märchen ist dies ein Wesen aus der Unterwelt, dessen Blick tötet. Seine Augen werden von riesigen Augenlidern verdeckt, die bis zum Boden herabhängen und die es ohne Hilfe nicht anheben kann. Weit verbreitet ist die Redewendung Hebe meine Augenlider – wonach das Opfer wie vom Blitz getötet wird.

4. Kapitän Schurow aus Cargo 200, 2007

Alexej Balabanow/STV, 2007

Der elfte Film des Kultregisseurs Alexej Balabanow ist vom Genre her kein Horror, aber sein Held, der Polizeihauptmann Schurow, ist der leibhaftige Teufel. Er entführt die Tochter eines örtlichen Beamten und fügt ihr unvorstellbares Leid zu. Mehrere Hauptdarsteller sagten ihre Teilnahme an dem Film über den Niedergang der Sowjetunion ab und sogar der Kinostart des Films war gefährdet.

5. Hagi Tragger aus Hagi-Tragger, 1994

Eldor Urasbaew / Film Studio "12A", 1994

Protagonist des Films ist eine künstliche Intelligenz, die an die Puppe Chucky aus der legendären Hoororfilm-Reihe. Hagi Tragger konnte sich teleportieren, war sehr mächtig, aber vor allem besaß er die Fähigkeit zur Hypnose. Das Bild der Puppe wird durch die Requisiten noch gruseliger: Dies ist der erste russische Film, in dem echte Zeichnungen von psychisch Kranken zu sehen sind.

6. Die Hühnerfrau und ihr Kind aus Seine Frau die Henne, 1990

Igor Kowalew/Studio "Pilot" VTPO "Videofilm", 1990

Die surrealen Figuren in diesem Zeichentrickfilm für Erwachsene sind nichts für schwache Nerven. In einer gewöhnlichen sowjetischen Wohnung leben ein blauer Mann, eine Hühnerfrau und ihr Kind in Form einer Raupe mit einem menschlichen Kopf. Eines Tages kommt ein Fremder in ihr Haus und erzählt dem Mann, dass seine Frau in Wirklichkeit ein Huhn ist. Was folgt, ist ein Familiendrama mit vielen metaphorischen/psychedelischen Bildern. Aber die Handlung des Zeichentrickfilms ist nicht so wichtig, denn allein der Anblick der Figuren verursacht Gänsehaut.

7. Pannotschka aus Vij, 1967

Konstantin Erschow, Georgij Kropatschew/Mosfilm, 1967

Vij war einer der umsatzstärksten sowjetischen Horrorfilme. Die Verfilmung des Buches von Nikolai Gogol sorgte nicht nur wegen der Kreaturen aus dem Jenseits, dem schweren Make-up und dem teuflischen Thema für Gruselstimmung beim Publikum. Am spektakulärsten waren die realistisch gedrehten Szenen: eine Hexe, die wortlos zu schauriger Musik versucht, einen gezeichneten Bannkreis zu durchdringen und in einem Sarg zu fliegen.

8. Iwan der Bär aus Morosko, 1964

Alexander Rou/M. Gorkij Film Studio, 1964

Wegen seiner Unhöflichkeit und Grausamkeit wurde der hübsche Iwan in einen menschlichen Bären verwandelt, was es ihm schwer machte, eine Braut zu finden. Diese Figur aus einem russischen Volksmärchen sieht in seiner Verfilmung gruselig genug aus, um auf unserer Liste zu stehen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.