Teil 2: Die 10 schönsten Uhrentürme Russlands (FOTO)

Russia Beyond

Der Glockenturm der Peter-und-Paul-Kathedrale

Legion Media Legion Media

Die Uhr auf dem Grabmal der russischen Zaren erschien 1776. Sie wurde aus Holland mitgebracht – dem Land, das beim Bau der „Hauptstadt des Nordens“ einen großen künstlerischen Einfluss ausübte.

Nikoniko962 (CC BY-SA 4.0) Nikoniko962 (CC BY-SA 4.0)

Mit ihrem 40 m hohen Turm war die Peter-und-Paul-Kathedrale bis 1952 das höchste Gebäude in Russland.

Der Königsberger Dom

Legion Media Legion Media

Der spitz zulaufende Turm der einstigen katholischen Hauptkirche des ostpreußischen Königsbergs wurde von einer markanten Uhr gekrönt. Sie wurde in der Mitte des 17. Jahrhunderts gebaut, hat aber wegen des Zweiten Weltkriegs nicht überlebt.

Legion Media Legion Media

Die heutige Uhr auf dem Turm ähnelt der Vorkriegsuhr, ist aber ein moderner Mechanismus, dessen Betrieb per Satellit gesteuert wird.

Der Sotschi-Turm

George Dolgopskij (CC BY-SA 4.0) George Dolgopskij (CC BY-SA 4.0)

Das Bahnhofsgebäude von Sotschi wurde von Alexej Duschkin entworfen, einem der Hauptarchitekten der Moskauer Metro. Er erfand seinerseits ein Rätsel für die Turmuhr, das seit einem halben Jahrhundert die Menschen grübeln lässt. Der Architekt schmückte das Zifferblatt mit den Tierkreiszeichen, entfernte aber die Zeichen Wassermann, Stier und Skorpion aus dem Tierkreis und ersetzte sie durch die Sternbilder Hund, Schwan und Schlange. Er mischte alle Zeichen und ließ nur Löwe, Jungfrau und Waage an ihrem Platz.

Kemal KOSBAEW (CC BY-SA 4.0) Kemal KOSBAEW (CC BY-SA 4.0)

Es gibt eine Version, wonach die geheimnisvolle Konstellation mit dem Glauben der Slawen zusammenhängt. Auf alten Abbildungen sind die Hunde vor den Wagen von Daschbog, dem Schutzpatron der Fruchtbarkeit und des Sonnenscheins, geschirrt. Die Schlange wird von Weles, dem Gott der Geschichtenerzähler, verkörpert. Lada, die Göttin des Frühlings und der Liebe, wird in der slawischen Mythologie mit dem Bild eines weißen Schwans assoziiert.

Eine andere Version besagt, dass Duschkin, der vom architektonischen Stil des alten Ägyptens fasziniert war, das Datum der Fertigstellung des Bahnhofs auf dem Zifferblatt verschlüsselt hat.

Der Turm des Kremls von Susdal

Legion Media Legion Media

Vier Autostunden von Moskau entfernt liegt die alte Stadt Susdal, deren historischer Teil den ursprünglichen altrussischen Stil und einzigartige Objekte weitgehend bewahrt hat.

Legion Media Legion Media

Eines davon ist der Turm des Kremls von Susdal mit einem Zifferblatt, das dem Glockenspiel des Moskauer Kremls ähnelt. Die Susdal-Uhr hat jedoch Buchstaben anstelle von Zahlen. Solche Zifferblätter wurden in der vorpetrinischen Zeit verwendet, als die Zahlen noch in kyrillischer Schrift geschrieben wurden. Vor Peter I. gab es sogar Buchstaben auf dem Glockenspiel des Moskauer Kremls, aber der Reform-Zar überarbeitete (vereinfachte) nicht nur das kyrillische Alphabet, sondern führte auch die Zahlen in westlicher Weise ein.

Der Rauschener Wasserturm

Legion Media Legion Media

Der Wasserturm von Swetlogorsk, dem ehemaligen deutschen Kurort Rauschen (bis 1947), ist das Wahrzeichen der Stadt. Er wurde nach einem Entwurf des Architekten Otto Walter Kuckuck in den Jahren 1900-1908 erbaut und gehörte dem Seebad.

Legion Media Legion Media

Die berühmte Sonnenuhr wurde unter dem sowjetischen Regime im Jahr 1978 angebracht. Das Zifferblatt mit der Sonne und den Tierkreiszeichen ist so in das Gebäude integriert, dass viele Menschen glauben, die Uhr sei schon immer da gewesen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.