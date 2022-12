365 Gründe, jeden Tag das Glas zu heben: Teil 12 – Dezember

Russia Beyond

Wir haben einen Kalender mit den wichtigsten historischen Ereignissen, offiziellen Feiertagen und Volksbräuchen in Russland erstellt. Es stellte sich heraus, dass es jeden Tag etwas zu feiern gibt. Hoch das Glas!

1. Dezember

An diesem Tag im Jahr 1896 wurde der große sowjetische Militärführer Georgij Schukow geboren. Ihm ist es zu verdanken, dass die UdSSR den Faschismus besiegt hat.

2. Dezember

Die Russen haben die Tradition, sich für ihre Freunde zu freuen und auf ihre Erfolge zu trinken. An diesem Tag im Jahr 1976 wurde Fidel Castro Präsident von Kuba. Viva la Cuba!

3. Dezember

Tag des Unbekannten Soldaten zum Gedenken an die gefallenen russischen Soldaten. An diesem Tag im Jahr 1966 wurden die sterblichen Überreste des Unbekannten Soldaten in der Nähe der Kremlmauer beigesetzt und eine Gedenkstätte mit einer ewigen Flamme eröffnet.

4. Dezember

An diesem Tag im Jahr 1946 wurde in der Moskauer Kleinwagenfabrik das erste Auto für die breite Masse hergestellt – der Moskwitsch-400.

5. Dezember

Für ein friedliches Atom! 1957 nahm die UdSSR den ersten atomgetriebenen Eisbrecher der Welt, den Lenin, in Betrieb!

Der atomgetriebene Eisbrecher "Lenin" bewegt sich durch das Eis. Max Alpert/Sputnik Max Alpert/Sputnik

6. Dezember

Elisabeth Petrowna, die Tochter Peters des Großen, bestieg den russischen Thron im Jahr 1741 durch einen Palastputsch.

7. Dezember

Der Gründungstag des großen Eremitage-Museums in St. Petersburg (gegründet von Katharina II. im Jahr 1764).

8. Dezember

Die UdSSR ist zusammengebrochen, aber an diesem Tag im Jahr 1991 wurde die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) gegründet. Und obwohl sie ihre Mitglieder und ihren Status verloren hat, ist es immer schön, auf das Gemeinwesen anzustoßen.

9. Dezember

Im Jahr 2007 wurde in Russland der vorrevolutionäre Feiertag – der Tag derHelden des Vaterlandes – wieder eingeführt. Und es gibt viele Helden in der Geschichte!

10. Dezember

Der russische Zar Paul I. wird Großmeister des Malteserordens!

11. Dezember

Am Geburtstag des Schriftstellers und Literaturnobelpreisträgers Alexander Solschenizyn wollen wir darauf trinken, dass kein Archipel jemals in einen Gulag verwandelt wird.

12. Dezember

Der Tag der Russischen Verfassung. 1993 wurde die erste Verfassung der Russischen Föderation nach dem Zusammenbruch der UdSSR durch eine Volksabstimmung angenommen. Jetzt ist er ein gesetzlicher Feiertag.

13. Dezember

Die bekannteste Flucht aus der UdSSR – Stanislaw Kurilow sprang 1974 von einem Kreuzfahrtschiff und schwamm 100 km(!). Auf dass wir nicht aus unserem eigenen Land fliehen müssen!

14. Dezember

Im Jahr 1943 wurde die Nationalhymne der UdSSR angenommen. Der Text stammt von Sergej Michalkow und Gabriel El-Registan, die Musik von Alexander Alexandrow. Dessen symphonische Musik hat eine solche Kraft, dass man gar nicht anders kann, als zu seinem Glas zu greifen – hören Sie sie sich nur an!

15. Dezember

Der Tag des Gedenkens an Journalisten, die in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit ums Leben gekommen sind.

16. Dezember

Iwan der Stumme oder der Tag der Stummheit und des Schweigens. Eine Volksweisheit besagt, wenn man an diesem Tag weniger Worte macht, wird man dann den Rest des Jahres sehr wortgewandt sein. Lasst uns in aller Stille trinken!

17. Dezember

1975 wurde an diesem Tag Milla Jovovich, die Hollywood-Schauspielerin mit russisch-serbischen Wurzeln geboren.

18. Dezember

Peter Tschaikowskis legendäres Ballett Der Nussknacker wurde 1892 uraufgeführt.

19. Dezember

Im Jahr 1906 wurde Leonid Breschnew, Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU und Staatsoberhaupt der UdSSR von 1964 bis 1982, geboren. Sein Name wird mit einer Ära der wirtschaftlichen Stagnation in Verbindung gebracht, die hoffentlich nie wieder eintreten wird.

Leonid Breschnew macht eine Bootsfahrt. Wladimir Musaeljan/TASS Wladimir Musaeljan/TASS

20. Dezember

1699 erließ Peter der Große ein Dekret, mit dem das Neujahrsfest in Russland vom 1. September auf den 1. Januar verschoben wurde.

21. Dezember

Tag der Wintersonnenwende. Ein Hoch auf den kürzesten Tag und die längste Nacht!

22. Dezember

Die erste russische Briefmarke wurde im Jahr 1857 herausgegeben. Die Briefmarken verbinden Menschen!

23. Dezember

An diesem Tag im Jahre 1947 beschloss man in der UdSSR, den 1. Januar zum arbeitsfreien Tag zu machen! Das sollte gefeiert werden!

24. Dezember

Aus einem Funken soll eine Flamme entstehen! Ein guter Trinkspruch anlässlich der ersten Ausgabe von Iskra (dt.: Funke), der revolutionären Untergrundzeitung.

25. Dezember

Die russischen Katholiken (und nicht nur sie) feiern Weihnachten!

26. Dezember

Im Jahr 1991 hörte die Sowjetunion auf zu existieren. Einige werden nostalgisch sein, andere werden sich freuen.

27. Dezember

Der Tag des russischen Rettungsschwimmers. An diejenigen, die uns helfen werden!

28. Dezember

Wir trinken, ohne anzustoßen: Wir gedenken des Dichters Sergej Jessenin, der an diesem Tag im Jahr 1925 starb (nach der offiziellen Version beging er Selbstmord).

29. Dezember

Im Jahr 1768 führte Katharina II. in Russland Papiergeld ein. Egal, welche Art – Hauptsache, man hat welches!

30. Dezember

Im Jahr 1922 wurde die UdSSR gegründet. Der Wunsch, auf das Land zu trinken, das von der Erdkugel verschwunden ist, sitzt immer noch tief in vielen Menschen.

31. Dezember

Verabschieden Sie sich vom scheidenden Jahr! An diesem Tag bereiten wir morgens Salate zu, kochen Sülze und bereiten die Festtafel vor. Und wie der Held des sowjetischen Neujahrsfilms Die Ironie des Schicksals oder Viel Spaß beim Schwitzen können Sie in die Sauna gehen. Aber passen Sie auf, dass Sie nicht aus Versehen nach Leningrad fliegen!

Guten Rutsch ins neue Jahr! Wladimir Smirnow/TASS Wladimir Smirnow/TASS

