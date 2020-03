Sieben Hollywood-Stars mit russischen Wurzeln

1. Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprios Großmutter mütterlicherseits war Russin. Sie wurde 1915 im Russischen Reich als Jelena Smirnowa geboren und änderte ihren Namen in Helene Indenbirken, als die Familie nach Deutschland emigrierte. Dort brachte sie 1943 während eines Luftangriffs der Alliierten Irmelin zur Welt, die Mutter von Leonardo DiCaprio.

„Sie war für mich der Inbegriff von innerer Stärke und Integrität“, erzählte DiCaprio, der sich selbst als Halb-Russe bezeichnet, 2012 dem Magazin „Interview Russia“.

2. Kirk Douglas

Die Familie des berühmten „Spartakus“-Darstellers emigrierte 1915 aus dem westlichen Teil des Russischen Reichs in die USA. Auf diese Weise kam Kirks Vater um einen Einsatz in der Kaiserlichen Armee im Ersten Weltkrieg herum. Issur Demski, wie der Geburtsname von Kirk Douglas lautete, hatte eine harte Kindheit und wuchs in bitterer Armut auf. Über 40 Jobs hat er ausgeübt, schrieb er in seiner Autobiographie. Seinen inzwischen weltbekannten Künstlernamen nahm er an, als er im Zweiten Weltkrieg zur Marine ging.

3. Milla Jovovich

Obwohl Milla Jovovich in Kiew geboren wurde, ist sie keine Ukrainerin. Ihre Mutter, die sowjetische Schauspielerin Galina Loginowa, ist Russin und ihr Vater, Bogdan Jovovich, Serbe. Nach einigen Jahren in Moskau verließ die Familie die Sowjetunion in den frühen 1980er Jahren. Milla ist ihrer Heimat noch immer eng verbunden. Sie spricht Russisch, tritt gelegentlich in russischen Talkshows auf und spielt sogar in russischen Kinofilmen mit.

4. Steven Seagal

Der Schauspieler und Martial Arts Kämpfer Steven Seagal ist mit Russland nicht nur durch die Staatsbürgerschaft, die ihm der russische Präsident Wladimir Putin ihm Jahr 2016 verliehen hat, verbunden. Seine Großeltern väterlicherseits, Dora Goldstein and Nathan Siegelman, sind von St. Petersburg in die USA ausgewandert. Dort änderte Nathan seinen Nachnamen in Seagal, den Namen, unter dem sein Enkel berühmt wurde.

5. Sylvester Stallone

„Rocky Balboas“ Urgroßeltern mütterlicherseits, Rose (Lamlec) and Charles Labofisz stammten aus Odessa, einer südlichen Hafenstadt im Russischen Reich. Sie waren wohlhabende Geschäftsleute, die gezwungen waren, das Land aufgrund antijüdischer Pogrome zu verlassen. Ihre große Seidenfabrik wurde durch Brandstiftung zerstört.

In den 1980er Jahren machten Stallones Eltern einen letzten noch lebenden entfernten Verwandten in Odessa ausfindig, Waleri Krawtschenko. Eine Legende besagt, sie hätten bei der Suche die persönliche Unterstützung Gorbatschows und Hilfe durch den KGB gehabt.

6. Yul Brynner

Der Star aus „Die glorreiche Sieben“ und „Der König und ich“, Yul Brynner, wurde 1920 in Russlands Fernem Osten geboren, in Wladiwostok, mitten im Bürgerkrieg. Sein orientalisch-europäisches Aussehen verdankte er dem Umstand, dass er der Sohn einer russischen Schauspielerin und Enkelsohn eines mit einer Burjatin verheirateten Schweizer Geschäftsmannes war. Dank dieser exotischen Ausstrahlung fand er in Hollywood seine Nische als Model und Schauspieler.

7. Helen Mirren

Eine der am meisten gefeierten Schauspielerinnen in Großbritannien und den USA, Helen Mirren, wurde als Helen Mironoff geboren. Halb britisch, halb russisch, ist sie die Enkeltochter des russischen Adeligen Pjotr Mironoff, der als Diplomat in London tätig war. Er entschied sich bei Ausbruch der bolschewistischen Revolution, in Großbritannien zu bleiben.

„Es war unbeschreiblich, dieses Land zu betreten, in dem mein Vater geboren wurde und in dem mein Großvater gelebt hat und das ihm offensichtlich so am Herzen lag“, sagte (eng) Mirren nach einem Besuch in der Heimat ihrer Vorfahren, dem Dorf Kurjanowo in der Region Smolensk im Westen Russlands.

