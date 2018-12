Fünf Hollywood-Stars, die mit russischen Frauen liiert sind

Adrien Brody und Lara Lieto

Global Look Press Global Look Press

Das Herz des charismatischen Schauspielers und Oscar-Preisträgers Adrien Brody gehört einem russischen Model namens Lara Lieto (Larisa Tyaka). Die beiden trafen sich 2013 bei den Filmfestspielen in Cannes und besuchen immer noch viele Veranstaltungen gemeinsam. Lara wurde in Moskau geboren, lebt und arbeitet aber heute in Monaco. Brody ist 20 Jahre älter als sie und war nie verheiratet. Wer weiß, vielleicht kann seine russische Freundin ihn in einen Familienvater verwandeln?

Jared Leto und Valery Kaufman

Global Look Press Global Look Press

Der amerikanische Schauspieler und Frontmann der Band Thirty Seconds to Mars tritt oft in Russland auf und kann sogar ein paar Sätze auf Russisch sagen. Seit 2015 soll Leto mit dem russischen Model Valery Kaufman (Kiseljowa) zusammen sein. Die junge Frau wurde 1994 in Moskau geboren – Leto ist 23 Jahre älter als sie.

Kaufman gehört zu den 50 besten Models der Welt (eng) und arbeitet mit Etam, Ralph Lauren, Elie Saab und Tom Ford zusammen. Der Fotograf Patrick Demarchelier bezeichnete sie einmal als die „neue Twiggy“. Weder Leto noch Kaufman haben ihre Beziehung kommentiert, aber Paparazzi sehen sie oft beim gemeinsamen Spazierengehen, Küssen und sogar beim Kauf von Essen in einem Supermarkt zu Thanksgiving. Dennoch sind sie beide offiziell Single.

Bradley Cooper und Irina Shayk

Reuters Reuters

Das russische Model Irina Shayk (Schaichlislamowa) war fünf Jahre lang mit dem Fußballspieler Cristiano Ronaldo liiert, aber sie trennten sich 2015. Die russische Schönheit blieb jedoch nicht lange Single: Nur einen Monat nach der Trennung begann sie eine Beziehung mit dem Schauspieler Bradley Cooper.

Ihre Beziehung entwickelte sich rasant. Nach nur sechs Monaten zogen sie zusammen, und Cooper stellte Shayk seiner Mutter vor. 2017 brachte Irina ihre Tochter Lea zur Welt. Nach Angaben einiger Medienquellen lernte Cooper sogar mehrere russischsprachige Lieder, nachdem er Shayk sie für ihre Kinder singen gehört hatte. Er scheint mit seiner russischen Muse glücklich zu sein...

Mel Gibson und Oksana Grigorjewa

Global Look Press Global Look Press

Mel Gibson war nicht der erste Promi im Leben von Oksana Grigorjewa. In den Neunzigerjahren verließ sie als Zwanzigjährige Russland, um in Großbritannien Klavier zu studieren. In London war sie zweimal verheiratet, zuerst mit einem Anwalt und später mit einem Künstler. Die zweite Ehe verlieh ihr das Aufenthaltsrecht für Großbritannien. 1995 traf sie während ihrer Arbeit als Dolmetscherin bei einem Filmfestival den berühmten britischen Schauspieler Timothy Dalton, der später ihr dritter Ehemann wurde. Zwei Jahre später gebar sie ihren Sohn Alexander, die beiden trennten sich jedoch 2005. Gerüchten zufolge war der Grund eine Affäre, die sie mit einem schwedischen Geschäftsmann hatte.

2006 traf sie schließlich Mel Gibson, der zu diesem Zeitpunkt 28 Jahre verheiratet war, sich aber scheiden ließ, kurz nachdem seine Frau erfahren hatte, dass er sie mit Grigorjewa betrog. Im Jahr 2009 brachte Oksana die Tochter Lucia zur Welt, was ihre Ehe allerdings nicht retten konnte. Ihre turbulente Beziehung endete, als sie Gibson beschuldigte, sie körperlich angegriffen zu haben. Am Ende verurteilte ein Gericht Gibson zu einer beträchtlichen Unterhaltszahlung für die gemeinsame Tochter.

Mickey Rourke und Irina Korjakowtsewa

Der amerikanische Schauspieler war zweimal verheiratet, aber die letzte Ehe liegt bereits 20 Jahre zurück. Inzwischen zieht er es vor, einfach nur die Gesellschaft seiner Freundinnen zu genießen, von denen mindestens zwei Russinnen waren. Er war fünf Jahre lang mit dem Modell Anastasia Makarenko liiert, aber die beiden trennten sich 2015 aus unbekannten Gründen. Später lernte er eine andere russische Schönheit kennen: die 27-jährige Tänzerin Irina Korjakowtsewa. Es wird gemunkelt (eng), dass sie sich in Moskau getroffen haben, da Rourke ein häufiger Gast bei russischen Partys und Sportveranstaltungen, insbesondere Boxkämpfen, ist.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.