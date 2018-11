Nur mithilfe von Make-up: Dieses russische Mädchen verwandelt sich in Hollywood-Stars

Das ist 50 Cent. Oh, nein – das ist Alisa Dronova, eine 20-jährige Studentin aus der sibirischen Stadt Omsk. Alisa studiert Englisch und Französisch an der hiesigen Pädagogischen Hochschule und probiert, wie viele Mädchen in ihrem Alter, gerne verschiedene Looks aus. Aber schauen Sie doch einmal selbst bei Instagram nach und Sie werden von ihren Makeovers wirklich überrascht sein.

Sie verwandelt sich in 50 Cent, Snoop Dogg, Jean Reno, sowie Marvel- Filmhelden wie Mystique und Gamora.

„Ich habe mein allererstes Image 2015 nur so aus Spaß erstellt. Mir war langweilig und ich wollte mich amüsieren“, erzählt Alisa.

Seitdem hat sie Dutzende von Images ausprobiert. Um sie zu kreieren, verwendet sie handelsübliche Kosmetik, Farbstoffe und Wachs. Sie hat verschiedene Make-up-Techniken erlernt und entwirft den Look selbst.

„Normalerweise dauert das zwischen einer und anderthalb Stunden, bis eine neue Person erschaffen wird“, sagte Alisa. „Ich trage das Make-up einfach auf, mache Fotos und ein Video und wasche dann alles wieder ab. In Omsk kann man mit diesem Look kaum nach draußen gehen.“

Ihr Lieblingscharakter ist Chris Brown. „Er war das einfachste Image – weil ich ihn als Person mag, aber auch seinen Stil und seine Musik.“

Das schwierigste Image war Jean Reno. „Wir haben völlig unterschiedliche Augen, Nase und Kinn. Es ist eine echte Herausforderung, mich in einen Menschen mit massiven, breiten Gesichtszügen zu verwandeln – aber ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen.“

Alisa nimmt auch oft Videos mit ihren Images auf, weil sie glaubt, dass ihre Kreationen manchmal im Video den echten Menschen mehr ähneln als auf dem Foto. Wahrscheinlich, weil es einfacher ist, die Gesichtszüge und Gesten in der Bewegung darzustellen.

Alisa strebt nicht nach Popularität oder eine Fangemeinde, aber sie ist glücklich, wenn die Leute ihre Kunst kommentieren und bestätigen, dass sie ihren Prototypen sehr ähnlichsieht.

