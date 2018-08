Tschüss, Stereotype! Der richtige Umgang mit einer modernen russischen Frau

Wie die meisten Klischees ist auch das eben erwähnte Vorurteil weit von der Realität entfernt. Während es in Russland mit Sicherheit immer noch viele Frauen gibt, die eine konservative Haltung gegenüber Geschlechterrollen einnehmen oder einfach nur auf das Vermögen des Mannes aus sind, steigt die Zahl jener, die eine moderne Einstellung zur Mann-Frau-Beziehung haben. Sie fordern gleiche Rechte und fühlen sich angegriffen, wenn jemand behauptet, dass sie sich bei der Partnerwahl an erster Stelle für wohlhabende Ausländer interessieren würden und nicht für einen Mann, der ihnen Achtung und Respekt entgegenbringt, ganz egal welcher Nationalität er angehört.



Nicht all diese Frauen sind Feministinnen, obgleich es genügend Frauen mit entsprechender Haltung in Russland gibt. Trotzdem ziehen sie alle bei den kleinen und großen Ungerechtigkeiten, denen sie in der russischen Gesellschaft begegnen, an einem Strang und versuchen gemeinsam, für mehr Geschlechtergleichheit zu sorgen. Russia Beyond hat mit ein paar von ihnen darüber gesprochen.

Grüßen Sie Männer und Frauen auf die gleiche Weise

Egal, welche Art von Begrüßung Sie sonst in verschiedenen Situationen verwenden, in Russland ist sowohl für Männer als auch für Frauen ein Händedruck üblich und angebracht.

„Einmal habe ich meinem Schwiegervater bei einem wichtigen Geschäftstreffen mit seinen Partnern geholfen. Zwei Monate lang habe ich Verhandlungen über Skype geführt. Aber als sich die Partner schließlich trafen, haben sie zunächst sich die Hand gegeben und sind erst am Ende des Treffens auf mich zugegangen, um meine Hand zu schütteln. Zu dem Zeitpunkt hatte ich bereits den Wunsch, ihnen unsere Nachforschungen, Ergebnisse und Vorschläge zu zeigen, verloren. Dieses Verhalten war für mich äußerst respektlos“, sagt die Journalistin Maria Grigorian.

Sprechen Sie über Ihre Absichten und fragen Sie direkt

Wenn Sie eine russische Frau auf einen Tee oder einen Film zu sich einladen, wird sie annehmen, dass sie auch genau das tun werden. Wenn Ihr Vorschlag stattdessen als Vorwand dient, um mit ihr Geschlechtsverkehr zu haben, wird sie Ihr Verhalten als Manipulation ansehen und wohlmöglich die Polizei rufen.

„Meine Freundin, eine Jazzsängerin, nahm einmal die Einladung ihres Klassenkameraden an, einen Tee bei ihm zu trinken. Sie hielt den Jungen für einen Freund und dachte nicht weiter darüber nach. Stattdessen versuchte sie der Mann, nachdem sie nein gesagt hatte, zum Sex zu zwingen. Sie konnte ihm nur knapp entkommen“, sagte Wiktoria Andreewa, eine Sängerin.

„Nein“ heißt also immer „nein“. Respektieren Sie es, drängen Sie sich nicht auf und denken Sie daran, dass, selbst wenn die Zustimmung für Sex gegeben ist, es keinesfalls bedeutet, dass Sie einfach tun und lassen können, was Sie wollen.

„Bei der Diskussion über Geschlechtsverkehr zwischen Partnern ist es wichtig, über die Verhütungsmethoden, das Vorliegen eines HIV-Tests sowie über unangenehme beziehungsweise schmerzhafte Empfindungen zu sprechen“, meint die Ökologin Jekaterina Rosentsewa.

Seien Sie höflich, sowohl online als auch im richtigen Leben

Auch wenn Sie eine Frau nicht persönlich kennen, ist das keine Entschuldigung, sie wie ein Sexobjekt zu behandeln. Denken Sie zur Abwechslung darüber nach, wie sich Ihre Mutter, Schwester oder eine Freundin von Ihnen fühlen würde, wenn Sie das nächste Mal vorhaben, eine unerwünschte anzügliche Nachricht an eine unbekannte Frau zu senden.

„Einmal schickte mir ein Mann auf Tinder mitten in einer unschuldigen Unterhaltung ein Nacktbild von ihm. Als ich ihn warnte, so etwas nicht zu tun, ohne mich vorher zu fragen, nannte er mich eine ‚Soziopathin‘. Das Ganze war zugleich schrecklich als auch komisch“, erzählt die Dokumentar-Drehbuchautorin Tatjana Kamenetskaja.

Halten Sie sich mit edlen Gesten zurück

Die meisten Frauen, mit denen wir gesprochen haben, sehen es durchweg positiv, wenn ein Mann sich galant verhält. So gilt es Russland zum Beispiel als gutes Benehmen, wenn ein Mann einer Frau die Tür aufhält, schwere Taschen für sie trägt oder einen Sitzplatz in einem öffentlichen Verkehrsmittel anbietet.

Schwieriger wird es, wenn es darum geht, die Rechnung zu bezahlen. Viele russische Frauen erklärten uns, dass sie bei der ersten Verabredung oder einem Geschäftstreffen lieber selbst bezahlen. Dennoch hatten einige von ihnen auch nichts dagegen, die Einladung des Mannes als edle Geste zu akzeptieren. Nichtsdestotrotz schadet es nicht, die Frau vorher zu fragen, ob sie überhaupt eingeladen werden möchte und dabei keine „Gegenleistung“ zu erwarten.

„Bei einer ersten Verabredung ziehe ich es vor, für mich selbst zu bezahlen und das Restaurant gemeinsam auszuwählen. Für mich ist ein erstes Treffen eine Möglichkeit, den Menschen und nicht seine Zahlkraft kennenzulernen“, findet die IT-Projektmanagerin Maria Liwen.

Machen Sie in der Öffentlichkeit keine Komplimente

Wenn Sie in Russland einer Frau zu ihrem Aussehen oder ihren Eigenschaften in der Öffentlichkeit ein Kompliment machen, könnte das gegenüber ihr und den anderen Frauen, die anwesend sind, als unhöflich betrachtet werden.

„Ich achte mehr auf die Weiterentwicklung meines Intellekts als auf mein Aussehen, deshalb weiß ich eher ein Kompliment über mein Wissen oder meine beruflichen Leistungen, als über mein Aussehen, zu schätzen. Davon ausgenommen sind Komplimente auf Feiern oder anderen Anlässen, bei denen ich wirklich viel Zeit und Mühe in mein Make-up und meine Aufmachung investiert habe“, sagt die IT-Projektmanagerin Maria Liwen.

„Komplimente zu bekommen ist eine schöne Sache, aber eben nicht in der Öffentlichkeit, vor Fremden oder anderen Frauen. Ich fühle mich in solchen Situationen schuldig, weil ich positiv hervorgehoben werde“, erklärt die Journalistin Maria Grigorian.

