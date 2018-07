Verbotene Früchtchen: Wie sollen sich russische Frauen gegenüber Ausländern verhalten?

Iliya Pitalev/Sputnik Iliya Pitalev/Sputnik

Tinder ist momentan in den WM-Städten heiß: "Es ist wie ein Festmahl", zitiert das Zima-Magazine eine gewisse Kristina (Name geändert).

"Im Moment kommuniziere ich mit einem gutaussehenden Australier, zwei gutaussehenden Argentiniern, einem gutaussehenden Mexikaner ... und es geht nicht nur um Sex. Ich kommuniziere mit den Jungs, nur um Spaß zu haben und zu plaudern."

Aber viele Leute benutzen die Dating-App immer noch für klassische One-Night-Stands. Gazeta.ru zitiert Julian, einen 30-jährigen Kolumbianer:

"Jeder weiß, wofür Tinder da ist. Natürlich hat niemand etwas gegen Zeit in guter Gesellschaft, ohne Sex zu haben ... aber ich habe fünf Mädchen getroffen und alle waren bereit dafür."

Der Netzbetreiber MTS stellte fest, dass der Verkehr von Tinder im Juni elfmal höher ist als in den vorherigen sechs Monaten. Liebe und/oder Lust liegen zu WM-Zeiten in der Luft. Aber nicht alle sind glücklich darüber.

Russische Gesetze vs. Sex

Tamara Pletnjowa, Vorsitzende des Komitees für Familie, Frauen und Kinder in der Staatsduma, sorgte in den Tagen vor der Fußballweltmeisterschaft für Schlagzeilen. Sie drängte russische Frauen im Radio Govorit Moskwa:

"Wird es Mädchen geben, die sich [mit Männern] treffen und schwanger werden? Vielleicht ja, vielleicht nein ... ich hoffe nicht. Wir sollten unsere eigenen Kinder zur Welt bringen. Ich bin kein Nationalist, aber nichtsdestoweniger..."

Viel besser sei es, wenn Sexualpartner "derselben Rasse" seien. Wenn nun Fans Sex mit russischen Frauen hätten, würden sie viele vaterlose Kinder zurücklassen.

'Niemand geht'

Aber kaum jemand möchte sich von Politikern vorschreiben lassen, welche persönlichen Beziehungen, einschließlich sexueller, zu billigen oder zu missbilligen seien. So schreibt Kolumnistin Jekaterina Tropowa bei Gazeta.ru:

"Es gibt keinen Unterschied, mit wem sie uns verbieten, Sex zu haben: Nachbar oder Ausländer, Frau oder Mann, vor, während oder nach der WM. Es geht niemanden etwas an."

Wladimir Putins Sprecher Dmitri Peskow äußerte einen ähnlichen Standpunkt und betonte, dass es dem Kreml egal ist, wer mit wem schläft:

"Was unsere russischen Frauen angeht, werden sie ihr eigenes Urteil fällen. Sie sind die Besten der Welt."

Viele böse Männer?

So aufdringlich sie auch sein mögen, es interessieren sich nicht nur Politiker für die Beziehungen russischer Frauen zu Ausländern. Es gibt Gruppen auf VKontakte (dem populärsten russischen sozialen Netzwerk), wo Menschen Fotos und Videos von Mädchen posten, die, wie sie annehmen, "mit ihren Flirts Russland beleidigen".

Es sind nicht nur gewöhnliche Internetnutzer, die sich über solche "Schlampen" beklagen. Die tageszeitung Moskowskij Komsomolez veröffentlichte eine Kolumne des russischen Schriftstellers Platon Besedin, der schrieb:

"Wir sind stolz darauf, dass Russland Stereotype von sich selbst verurteilt, aber es gibt einen, der die Weltmeisterschaft überlebt - dass russische Frauen sind leicht zugänglich (...) Wir haben eine Generation von Huren gezüchtet, die bereit sind, ihre Beine zu öffnen, sobald sie eine Fremdsprache hören."

Frauen schlagen zurück

Es mangelt nicht an Artikeln von Frauen, die Männer kritisieren, die offen Frauen kritisieren. Das kosmopolitische Russland veröffentlichte eine sarkastische Kolumne, die Besedins Meinung widerspiegelt. Zum Beispiel:

"Diese wütenden russischen Männer können nicht verstehen, dass eine Frau auch eine Person ist, die Sex haben will, mit wem sie will ... Die Männer betrachten eine Frau nicht als menschliches Wesen, also sehen sie nichts Falsches darin, die Hälfte der Nation in der Presse zu beleidigen."

Wahrscheinlich seien die Männer einfach nur eifersüchtig, da viele russische Frauen die Ausländer den Einheimischen vorziehen würden. Marina, die auch im im Zima-Magazine zitiert wird, sagt:

"Es ist leichter, mit Ausländern zu kommunizieren, sie sind kontaktfreudiger. Sie unterhalten sich gerne, gehen herum, flirten - und vielleicht mehr, hängt davon ab, wie es läuft. Mit Russen [bei einem Date] habe ich oft das Gefühl, bei einem Schönheitswettbewerb dabei zu sein."

Anastasia Mironowa schrieb bei Gazeta.ru:

"Ja, ausländische Männer sind schöner als Russen! Und gesünder, sauberer!"

Ihrer Meinung nach sind alle russischen Männer sogar "unterentwickelt".

Die Moskauer Projektmanagerin Natalja Sobolewskaja fasste das via Twitter zusammen:

"Gott, natürlich gibt es in Russland normale Männer, sogar großartige! Und, Achtung: Sie sind nicht sauer, es geht ihnen trotzdem gut. Sie müssen niemanden beneiden oder jemanden beschämen."

