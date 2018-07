Verrückte Frisuren und Outfits: Lena Lenina, die russische Lady Gaga (BILDER)

Russia Beyond

Lena Lenina ist eine der exzentrischsten Frauen in der Welt des russischen Showbiz. Sie ist die Besitzerin einer Kette von Maniküre-Salons und ist außerdem als Journalistin, Bloggerin und Schriftstellerin bekannt.

In der sibirischen Stadt Nowosibirsk geboren, lebt Lenina in Moskau und Frankreich. Sie ist häufig zu Gast bei skandalösen Talkshows, an denen sie als Mode- und Lifestyle-Expertin teilnimmt. Lenina tritt ebenfalls häufig auf den roten Teppichen verschiedener Filmfestivals auf, auch wenn sie einigen Berichten zufolge offiziell gar nicht eingeladen wurde.

