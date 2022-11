Warum werden Achterbahnen auch „Russische Berge“ genannt?

St. Petersburger Admiralitäts-Platz während der Masleniza (dt.: Butterfest), 1850. Public domain Public domain

Eine der kühnsten Szenen in Nikita Michalkows kultigem Film Der Barbier von Sibirien ist die Szene der Masleniza-Festlichkeiten in Moskau. Zu den Vergnügungen gehört eine riesige Holzpiste, die die Menschen hinunterrutschen.

Das Masleniza-Eisrutschen ist genau das, was sich hinter dem Begriff Russische Berge verbirgt, der von mehreren romanischen Sprachen in anderen Teilen Europas übernommen wurde.

Rutschhügel – vom Winter zum Sommer

Frederic de Haenen. Schlittenfahren in Moskau. Public domain Public domain

Die Russen hatten eine reiche Geschichte der Winterunterhaltung. Zu dieser Jahreszeit waren die Bauern normalerweise nicht so sehr mit der Arbeit beschäftigt, so dass sie sich verschiedene Dinge ausdachten, um sich zu amüsieren. Eine der Lieblingsbeschäftigungen war es, einen natürlichen Schneehügel hinunterzurutschen. Je mehr Leute rutschen, desto mehr verwandelt sich der Hang in eine Eispiste und desto besser rutscht man. Dann erkannten die Menschen, dass sie jede geneigte Fläche einfach mit Schnee und Wasser bedecken konnten – und sie verwandelte sich in eine tolle Eispiste.

Masleniza in St. Petersburg. G. Broling. 1885. Public domain Public domain

Masleniza war die Festwoche am Ende des Winters, die mit einem riesigen Angebot an Vergnügungen verbunden war, zu denen auch das Fahren auf den Pisten gehörte. In den großen Städten, darunter Moskau und St. Petersburg, wurden große Pisten gebaut und Menschen jeden Alters und jeden sozialen Status konnten sich dem Spaß am Schlittenfahren anschließen.

Leonid Solomatkin. Masleniza. Public domain Public domain

„Wenn ich von unserem Moskauer Wintervergnügen spreche, sollte ich eines erwähnen: die Eishügel, auf denen wir während der Masleniza und manchmal, wenn das Wetter es erlaubte, während der Großen Fastenzeit hinuntergefahren sind. Mehrere dieser russischen Berge (wie sie im Ausland genannt werden) waren hinter unserem Haus im Garten aufgestellt. Wir durften auf ihnen schlittenfahren, vor allem weil diese Bewegung in der reinen Luft gut für die Gesundheit war“, schrieb Apollinarij Butenew, der russische Gesandte in London, 1815 in seinen Memoiren.

Eine Rekonstruktion des Katharinenhügels. W. Gawrilow W. Gawrilow

Auch die zaristischen Residenzen verfügten über eigene Winterrodelbahnen. Und im 18. Jahrhundert beschloss Zarin Katharina die Große, dass man nicht bis zum Winter warten müssr, um sich zu amüsieren. Die besten Ingenieure des Zarenreichs bauten für sie eine Sommerversion, einen Rutschhügel. Dieser sah aus wie eine riesige hölzerne Rampe mit drei Spuren, die mehr als sechs Meter breit waren. Die Wagen fuhren die mittlere Schiene hinunter und folgten dann vier Rutschen, die auf und ab gingen. Die Wagen bewegten sich durch die Trägheit insgesamt mehr als 500 Meter vorwärts. Nach der Fahrt wurden die Wagen mit einem speziellen Mechanismus, der von Pferden angetrieben wurde, über die Seitenbahnen wieder nach oben gezogen.

Montagnes Russes (Russische Berge)

„Eisrutschen, die eine beliebte Attraktion der Russen sind, wecken bei Ausländern große Neugierde. Die russischen Rutschen sind 50-60 Fuß hoch und haben oben weiß gestrichene Balkone, die mit bunten Fahnen geschmückt sind. Auf der Rückseite befindet sich eine Leiter, an der die Leute ständig hinaufklettern, so dass sie auf der anderen Seite auf einem leichten Schlitten mit großer Geschwindigkeit einen steilen eisigen Abhang hinunterfahren“, berichtete das deutsche Zeitschrift für öffentlichnützliches Wissen im Jahr 1835 und nannte die Attraktion Die Rutschenberge in Russland.

Public domain Public domain

Vielen Quellen zufolge waren es russische Soldaten, die während der napoleonischen Kriege Paris erreichten und kleine Rutschenhügel an der Seine errichteten. Schon bald begeisterte die russische Attraktion die Europäer so sehr, dass sie in vielen Städten begannen, ihre eigenen Rutschen zu bauen. Da Eis aufgrund der klimatischen Bedingungen auch im Winter nicht immer zur Verfügung stand, benutzten sie Wagen mit Rädern, um hinunterzufahren.

„Wenn der Winter kommt, bauen die Moskauer in den meisten ihrer Städte hohe Gerüste, an denen sie auf der einen Seite eine Leiter anbringen, um sie zu erklimmen, und auf der anderen Seite eine schnelle Rutsche, um mit einem Schlitten auf Rädern hinunterzurasen... Genau dieses Vergnügen der Russen wurde 1816 nach Paris gebracht“, schreibt Claude Ruggieri, Spezialist für französische Feste und Feuerwerke.

Im Jahr 1816 wurde in Paris einer der ersten berühmten Schlittenhügel, die Promenades-Aériennes, eröffnet, und sogar König Ludwig XVIII. besuchte die Attraktion.

Promenades-Aériennes in Paris. Public domain Public domain

Later, the entrepreneur Joseph Oller (who was also co-founder of the Moulin Rouge music hall) designed the Montagnes Russes de Belleville (Russian Mountains of Belleville) with a 200-meter track that looked like a double eight. So the Russian Mountains became a brand.

American Russian Mountains

In 1872 John G. Taylor patented the so-called ‘Improvement of Inclined Railway’ in the U.S.. He created a project with a mechanism that switches a car from one platform to another so that it could run a different slope then (and would be lifted back as well). However, it's not clearly known if he managed to build such a railway.

Public domain Public domain

In 1885 the first widely known roller coaster was opened in 1885 at Coney Island in Brooklyn, New York City. It was called the Switchback Railway and was designed by LaMarcus Adna Thompson. A rider had to climb a 600 ft (183 m) tower and board a special car, and then slide off the wavy track to another tower - and then back. It resembles Catherine's Sliding Hill, doesn’t it?

Public domain Public domain

Thompson was famous for developing the roller coasters and the so-called gravity rides and made it into the whole industry in the U.S. It was there when the mountains got their modern technologies (and safety system, because even Catherine the Great once almost fell from the cable).

So the new roller coasters reached Russia as well, and despite the fact that the whole of Europe knew them as ‘Russian Mountains’, in Russia they became known as… American mountains! And this is how roller coasters still are called in Russia.

"Amerikanische" Berge in St. Petersburg, Ende des 19. Jahrhunderts. Public domain Public domain

