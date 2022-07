Vom Personal Computer zum bemannten Raumschiff: 50 bahnbrechende russische Erfindungen (TEIL 5)

36 Fotozellen, 1888

1888 demonstrierte Alexander Stoletow experimentell, wie Licht Elektrizität beeinflusst. In einem mit Gas gefüllten Glaszylinder platzierte er zwei Elektroden - im Licht entstand durch die Wechselwirkung von Elektronen der Kathode mit Gasatomen ein Strom, dessen Stärke zunahm. Stoletow formulierte drei Gesetze des photoelektrischen Effekts. 1905 entwickelte Albert Einstein eine Theorie, die sie erklärte. Heute werden Fotozellen in Sonnenkollektoren und in intelligenten Heimsystemen eingesetzt.

37 Luftbildkamera, 1886

Die Luftbildkamera von Sreznevskij war die erste, die speziell für Aufnahmen aus der Luft entwickelt wurde. Sie wurde mit dem Objektiv nach unten auf Halterungen montiert. Um ein Bild zu machen, musste man eine Platte in einer lichtdichten Hülle in einen Schlitz einführen, aus dem sie im Inneren der Kamera herauskam. Im Jahr 1886 wurden die ersten Fotos mit dieser Luftbildkamera aufgenommen. Heutzutage wird die Luftfotografie mit unbemannten Flugzeugen durchgeführt.

38 Zelluläre Immunität, 1883

Im Jahr 1909 wurde der Nobelpreis für Physiologie und Medizin an zwei Wissenschaftler verliehen, den Russen Ilja Metschnikow und den Deutschen Paul Ehrlich. Beide machten entscheidende Entdeckungen auf dem Gebiet der Immunologie. Ehrlich entdeckte Antikörper - Zellen, die sich im Blutserum als Reaktion auf Angreifer bilden. Und Metschnikow identifizierte phagozytische Zellen, die fremde biologische Partikel aufnehmen. Auf diese Weise schützt das menschliche Immunsystem den Körper vor verschiedenen Arten von Krankheitserregern. Er nannte diese Entdeckung Phagozytose. Metschnikow stellte seine Theorie 1883 vor. Er vertrat die Ansicht, dass Krankheit nichts anderes ist als eine Konfrontation zwischen Keimen von außen und den Phagozyten des Körpers, die sich zu seiner Verteidigung einsetzen. Die Entdeckung der Phagozytose erklärte tatsächlich, wie Immunschwächekrankheiten entstehen.

39 Zentrifuge, 1879

Fasziniert von der Idee, den Kosmos zu erobern, begann Konstantin Ziolkowski mit der Entwicklung von Maschinen, die zu fernen Sternen reisen konnten. Der Wissenschaftler glaubte, dass es mit Hilfe der Zentrifugalkraft möglich sei, eine Flugmaschine in die Luft zu heben. Er konstruierte die erste Zentrifugalmaschine der Welt, die zum Prototyp der Zentrifuge wurde: Bei seinen Experimenten setzte er Hühner und sogar Kakerlaken hinein und erhöhte ihr Gewicht um ein Vielfaches, um zu untersuchen, wie lebende Organismen auf eine starke Überlastung reagieren. Er sah voraus, dass der Mensch bei einem Flug in den Weltraum während des Starts und der Landung einen erheblichen Anstieg der Schwerkraft ertragen muss.

40 Elektrische Straßenbahn, 1874

Obwohl die Straßenbahn in Deutschland massenhaft auf Räder gestellt wurde, lag die Firma Siemens mit dieser Erfindung weit hinter dem russischen Artilleristen und Elektromechaniker Fjodor Pjotzki zurück. Er begann bereits 1874 in St. Petersburg mit Experimenten zur Umrüstung eines Pferdewagens auf elektrische Traktion und legte 1875 die erste Straßenbahnlinie an, die etwas mehr als einen Kilometer lang war. Der Strom wurde entlang der Schienen über die Wagenräder zu einem Elektromotor geleitet, der die Kraft auf die Räder zurückgab. Das neue Verkehrsmittel machte viel Lärm, blieb aber eher eine Attraktion für die Öffentlichkeit.

41 Glühbirne, 1874

Im Jahr 1874 erhielt Alexander Lodygin ein Patent für eine Lampe mit einem Kohlestab und später einem Kohlefaden. Nach vielen Jahren des Experimentierens schuf er ein Modell, das bis heute überlebt hat: eine Lampe mit Wolframfaden. Zur gleichen Zeit perfektionierte Pawel Jablotschkow seine eigene "Jablotschkow-Kerze": In ihr wurde das Licht durch einen elektrischen Lichtbogen zwischen zwei isolierten Stäben erzeugt. Seine Erfindung war zwar heller, aber auch heißer und benötigte mehr Platz. Nach der billigeren Produktion von Metallglühlampen zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte Lodygins Erfindung eine lange, glänzende Zukunft.

42 Das Periodensystem von Mendelejew, 1869

Als das "Periodensystem der chemischen Elemente" erschien, waren bereits 63 Elemente bekannt. Der Wissenschaftler Dmitri Mendelejew notierte ihre Namen und Eigenschaften auf Karten, verglich die Reihen ähnlicher Elemente und berechnete Anfang 1869 ein einheitliches System. Auf seiner Grundlage entdeckte er das grundlegende Periodengesetz: die Elemente werden in der periodischen Beziehung zu ihrem Atomgewicht gefunden. Dank des Periodensystems konnte auch die Existenz von chemischen Elementen, die der Wissenschaft unbekannt waren, vorhergesagt und später nachgewiesen werden.

