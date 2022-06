Vom Personal Computer zum bemannten Raumschiff: 50 bahnbrechende russische Erfindungen (TEIL 1)

1. Taschenkommunikator, 1998

Heutzutage ist es keine große Sache mehr, mit Freunden in fast jedem sozialen Netzwerk zu chatten. 1998 eröffnete die Erfindung des ABBYY-Gründers David Yang praktisch eine neue Welt. Er erfand den „Cybiko“-Handheld-Computer, auf dem man spielen und kommunizieren konnte - eine Mischung aus Facebook, Tinder und WhatsApp. Er verfügte über ein eigenes Betriebssystem und eigene Anwendungen. Zusammen konnten diese Geräte ein dynamisches Netzwerk bilden. Innerhalb weniger Monate wurden in den Vereinigten Staaten 250.000 solcher Geräte verkauft.

2. Erkennung polymorpher Viren, 1993

Antivirenprogramme sind heute auf fast jedem Gerät vorhanden. Doch in den frühen 1990er Jahren war das Auftreten von Malware eine ernsthafte Bedrohung für Computer. 1993 entwickelte Igor Danilov von der Leninets Forschungs- und Produktionsvereinigung „Dr. Web“, das erste Programm, das einen polymorphen Virus, der eine Datei infizierte und ihren Code verschlüsselte, nicht nur erkannte, sondern auch eliminierte. Im Jahr 1996 erkannte das russische Antivirenprogramm bei einem Vergleichstest 100 Prozent solcher Viren. Sein heuristischer Analysator, der gefährliche Programme identifiziert, die dem Antivirus noch unbekannt sind, erkannte den „Virus“ erfolgreich.

3. Tetris-Spiel, 1984

1984 versuchte der Programmierer Alexey Paschitnow das „Tetromino“-Puzzle auf den Computer zu übertragen. Das Puzzle wurde verbessert und für den Computer "Electronica-60" programmiert. Zunächst sah „Tetris“ sehr primitiv aus: Die Teile bestanden aus Textzeichen wie Klammern und Strichen. Wenig später schrieb ein junger Programmierer namens Vadim Gerasimow das Spiel für IBM-Computer in der bekannten Form um. „Tetris“, das auf 5.0-Disketten kursierte, wurde zum Hit unter den Computerleuten in der UdSSR und bald auch in der übrigen Welt bekannt. Bis zum heutigen Tag sind „Tetris“ und seine Klone auf jedem Gerät zu finden.

4. Glaukom-Behandlung, 1973

Bei einer Person, die an einem Glaukom leidet, ist der Augeninnendruck erhöht, was zu einer verminderten Sehschärfe führt. Die Aussichten sind düster - drohende Erblindung. Eine innovative Methode zur Behandlung dieses Problems wurde von dem Augenarzt Swjatoslaw Fjodorow erfunden. Im Jahr 1973 führte er eine Operation durch, bei der er einen Weg für den Abfluss der Augenflüssigkeit schuf. Nach einer nicht-penetrierenden tiefen Sklerektomie normalisiert sich der Druck allmählich wieder und die Belastung des Augennervs nimmt ab. Heute wird die Fjodorow-Methode in der ganzen Welt angewandt und gilt nach wie vor als eine der schonendsten und wirksamsten Methoden zur Behandlung des Glaukoms.

5. Personalcomputer, 1968

1968 patentierte der Ingenieur Arseni Gorochow ein Gerät zur Programmierung von Blaupausen. Es enthielt eine Tastatur, eine Systemeinheit und einen Monitor. Leider wurde dem Intellektuellen nie die gebührende Aufmerksamkeit zuteil: Das Forschungsinstitut, in dem Gorochow arbeitete, erklärte, sein Entwurf sei zu einfach, um in der Realität zu existieren. Der Autor selbst sagte, dass er dennoch eine Rückmeldung zu seinem Patent erhielt: in Form von Zufriedenheit und einer Prämie von 50 Rubel. Und doch ist diese „zu einfache Idee“ heute, mehrere Jahrzehnte später, alltäglich geworden, weil fast jeder einen Computer besitzt.

6. Halbleiter-Heterostrukturen, 1968

Natürliche Strahlung besteht aus verschiedenen Wellen, jede mit ihrer eigenen Frequenz und Phase. Um ihren gleichmäßigen Fluss zu gewährleisten, wurden spezielle Strukturen aus mehreren Halbleitermaterialien mit unterschiedlichen Leitfähigkeiten und Bandlückenbreiten geschaffen. Schores Alferow und sein amerikanischer Kollege Herbert Kremer arbeiteten unabhängig voneinander an dieser Entwicklung. Im Jahr 1968 gelang es den sowjetischen Wissenschaftlern, einen Halbleiter-Heterostruktur-Laser zu entwickeln, der bei Raumtemperatur kontinuierlich arbeiten konnte. Beide wurden im Jahr 2000 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Heute verwenden wir Alferows Erfindung, wenn wir telefonieren oder eine DVD anschauen.

7. Bemanntes Raumschiff, 1961

Das erste bemannte Raumschiff war 1961 Gagarins „Wostok 1“. Laut Plan hätte der Flug vollautomatisch erfolgen sollen. Doch der Kosmonaut verfügte über Instrumente, die es ihm ermöglichten, auf manuelle Steuerung umzuschalten - nachdem er einen Umschlag mit einem digitalen Code darin geöffnet hatte. Tatsächlich ist die bemannte Raumfahrt immer noch ein recht relativer Begriff. Im Gegensatz zu "irdischen“ Piloten überwachen die Kosmonauten zwar den Flug und den Zustand des Raumschiffs, greifen aber nur ein, wenn es nötig ist, z. B. beim manuellen Andocken, bei der Korrektur der Umlaufbahn oder bei der Landung, wie beim amerikanischen Space Shuttle.

8. Eisbrecher mit Kernkraftantrieb, 1959

Die Entwicklung der Kernenergie in den 1950er Jahren machte es möglich, einen Eisbrecher zu bauen, der eine Schiffskarawane auf dem Nördlichen Seeweg während der gesamten Schifffahrtssaison befördern konnte, ohne aufzutanken. Der Eisbrecher „Lenin“ war zum Zeitpunkt seiner Gründung das erste zivile nuklear angetriebene Schiff der Welt. Er wurde 1959 in Betrieb genommen und führte in den ersten Jahren mehrere hundert Schiffe durch das Eis. Erst 1989 wurde die „Lenin“ dauerhaft in Murmansk verankert.

9. Sputnik, 1957

Der Codename des ersten künstlichen Erdsatelliten war PS-1 - Basic Sputnik-1“. Die Kugel mit Antennen war jedoch ein vollwertiges wissenschaftliches Instrument. Sie untersuchte den Durchgang von Radiowellen durch die Ionosphäre, ermittelte die Dichte der oberen Atmosphärenschichten während des Bremsvorgangs und testete die Bedingungen der Ausrüstung während des Orbitalstarts und im Weltraum. Das von einer Gruppe sowjetischer Wissenschaftler unter der Leitung von Sergej Koroljow und Michail Tichonrawow entwickelte und am 4. Oktober 1957 in die Erdumlaufbahn gebrachte Gerät wurde im wahrsten Sinne des Wortes „mitgenommen“: Die Menschheit war endlich im Weltraum angekommen.

10. Weltraumnahrung, 1957

Das erste Experiment mit Weltraumnahrung wurde während des Fluges der Hündin Laika im Jahr 1957 durchgeführt. Für sie wurde ein automatischer Nassfutterautomat bereitgestellt. Auch bei den Flügen von Juri Gagarin und German Titow wurde der Nahrungsbedarf untersucht. Ihre Mahlzeiten wurden in Schläuchen und luftdichten Beuteln versiegelt. Fliegende Krümel und Tropfen wären einfach zu gefährlich gewesen. Es stellte sich heraus, dass selbst bei relativ geringem Energieverbrauch in der Schwerelosigkeit mindestens 2.800 Kalorien pro Tag benötigt wurden.

