Fünf bahnbrechende Erfindungen russischer Wissenschaftler

Wir stellen fünf Technologien vor, die in Russland entwickelt wurden. Und das sind nur einige der brillanten wissenschaftlichen Fortschritte und Durchbrüche, die ihren Ursprung in Russland hatten.

1. Schweißen

Die ersten voneinander unabhängigen Versuche, die letztlich zur Erfindung des Schweißens führten, wurden schon im frühen 19. Jahrhundert vom russischen Ingenieur Wasili Petrow und dem britischen Ingenieur Humphry Davy durchgeführt. Beide entdeckten den Lichtbogen, aber während Davys Lichtbogen kurzpulsig und von geringerer Temperatur war, hielt Petrows länger und erreichte Temperaturen, die ausreichend waren, um Metall zu schmelzen.

Wasili Petrow gemeinfrei gemeinfrei

Petrows Versuche waren rein wissenschaftlich. Schließlich fand im Jahr 1881 der russische Ingenieur und Erfinder Nikolai Benardos, der mit Pawel Jablochkow, dem Erfinder der Kohlebogenlampe, arbeitete, heraus, dass ein Lichtbogen genutzt werden könnte, um Metalle miteinander zu verschmelzen – zu verschweißen.

Nikolai Benardos Getty Images Getty Images

1885 erhielt Benardos ein Patent und ab 1888 wurde die Methode industriell genutzt. Zur selben Zeit empfahl ein anderer russischer Ingenieur, Nikolai Slawjanow, Elektroden aus Metall, statt Kohle zu verwenden, was auch das Schweißen von Metallen mit sehr hohem Schmelzpunkt erlaubte. So kreierte Slawjanow sein berühmtes „Glas“, einen Zylinder aus acht zusammengeschweißten Metallen mit hohem Schmelzpunkt.

Slawjanows "Glas" Permer Museum für Heimatkunde

2. Milchpulver

Wahrscheinlich wissen nur wenige, dass Milchpulver ursprünglich aus den abgelegenen Regionen Sibiriens stammt. 1792 schrieb der mongolische Dolmetscher Iwan Erich als erster, dass die Mongolen in Dauria (Region Transbaikalien) im Winter Milch auf Tellern einfroren und das Eis anschließend in der Sonne wieder trocknen ließen, wobei der Wasseranteil verdampfte und Milchpulver übrigblieb. Schon bald stellte ein Arzt, der auch in der Region arbeitete, diese Möglichkeit, Milch aufzubewahren, einer breiteren Masse vor.

Getty Images Getty Images

Ossip Krischewski, der ursprüngliche Erfinder des Milchpulvers, arbeitete als Arzt in der Silberschmelzanlage von Nerschinsk. Er schrieb, dass die Jakuten, von denen viele in der Fabrik beschäftigt waren, Milch auf ähnliche Weise trockneten. Krischewski hielt Milchpulver für nützlich auf „Schiffsreisen, wo frische und nährstoffreiche Nahrung sehr wichtig ist“. Er schrieb auch, dass „die Europäer dieses sibirische Produkt noch nicht kennen“.

Krischewski nutzte die Technik, um in Nerschinsk Milch einzulagern. Dort starb er 1832. In diesem Jahr begann man auch in Sankt Petersburg mit der Produktion von Milchpulver. Dennoch war der erste, der ein Patent auf diese Technik bekam, 1855 der Brite T.S. Grimwade.

3. Löschschaum

Alexander Loran, ein russischer Ingenieur französischer Herkunft, überlegte, wie er einen effektiven Feuerlöscher herstellen könnte. Im frühen 20. Jahrhundert arbeitete Loran, der Chemie in Sankt Petersburg und Paris studiert hatte, als Lehrer in Baku, der größten Stadt im von Russland kontrollierten Aserbaidschan, was zur damaligen Zeit das Zentrum der Ölindustrie des Reiches war. Unkontrollierbare Ölbrände waren ein großes Problem, da sie nicht mit Wasser oder Pulver gelöscht werden konnten.

Alexander Loran gemeinfrei gemeinfrei

Der Legende nach trank Loran gerade mit einem Freund ein Bier, als er plötzlich: „Heureka!“ gerufen haben soll. Kurz darauf, machte Loran schon die ersten Versuche durch geschäumtes Bier brennendes Öl zu löschen – es funktionierte.

Logo des Feuerlöschers "Eureka" mchs.gov.ru

Loran erfand schließlich eine Schaummasse und gründete die Feuerlöschermarke „Eureka“. Er ließ sein System 1907 in Russland und den USA patentieren.

4. Gitterschale

Es ist interessant, wie eine Technik, die ihren Anfang im 19. Jahrhundert hatte, erst im 21. Jahrhundert zum vollen Einsatz kam.

Wladimir Schuchow gemeinfrei gemeinfrei

Die diagonale Gitterstruktur (auch Diagrid oder Gitterschale) wurde zuerst zwischen 1885 und 1889 vom russischen Architekten und Ingenieur Wladimir Schuchow erfunden und patentiert. Ihre Vorteile sind ein geringeres Gewicht verbunden mit einer hohen Belastbarkeit durch die Elastizität der Konstruktion, geringe Korrosionsanfälligkeit, wenig bis keine Eintrittsmöglichkeiten für Wasser, geringe Kosten und lange Haltbarkeit.

Schuchow-Turm auf der Allrussischen Ausstellung in Nischni Nowgorod, 1896 Maxim Petrowitsch Dmitrijew Maxim Petrowitsch Dmitrijew

Seine Erfindung hat die Architektur des 21. Jahrhunderts in großem Ausmaß beeinflusst. Gitterschale wird von vielen weltbekannten Architekten eingesetzt. Während des 20. Jahrhunderts war sie nicht so populär, da ihre Konstruktion besonders präzise Berechnungen verlangt, die mit einem Computer viel einfacher durchzuführen sind. Doch Schuchow, der keinen Computer hatte, schaffte es auch so. Er schuf die ersten Gitterschalen-Industriepavillons für die Allrussische Industrie- und Kunstausstellung 1896 in Nischni Nowgorod.

Der Schuchow-Radioturm in Moskau Anton Denissow/Sputnik Anton Denissow/Sputnik

5. Blutdruckmessung

Bevor der italienische Pathologe Scipione Riva-Rocci eine aufblasbare Manschette, die um den Arm gelegt werden konnte und mit einem Messgerät verbunden war, erfand, gab es viele wenig genaue Methoden zur Blutdruckmessung.

Riva-Roccis Manschette wurde um den Arm gelegt, aufgeblasen und der Arzt fühlte mit den Fingern den Puls seines Patienten. Wurde kein Puls gefühlt, bedeutete das, dass die Manschette den Blutfluss vollständig unterbrach. Der innere Druck der Manschette entsprach dann dem systolischen Druck. Den diastolischen Druck konnte man mit dieser Methode jedoch weiterhin nicht herausfinden.

Nikolai Korotkow und das Blutdruckmessgerät, das er benutzte gemeinfrei gemeinfrei

Nikolai Korotkow war ein russischer Arzt, der zunächst als Feldarzt arbeitete und sich dann der Gefäßchirurgie zuwandte. 1904 wollte er den Blutdruck eines Patienten nach der Riva-Rocci-Methode messen und hielt dabei zufällig sein Stethoskop auf die Oberarmarterie, als er plötzlich dumpfe Laute hörte, die später nach ihm benannt wurden. In diesem Falle ist die Arterie wie eine flüssigkeitsgefüllte Röhre, die durch die Manschette abgeklemmt wird. Wenn der Druck in der Manschette systolisch ist, werden keine Geräusche gehört. Sobald die Druckverhältnisse wieder gleich sind, kann wieder ein wenig Blut unterhalb der Manschette fließen und dumpfe Geräusche treten auf. Hören sie auf, bedeutet das, dass das Blut wieder frei fließt. Dieser Moment bezeichnet den diastolischen Druck.

Korotkow hat diese Methode 1905 in einem halbseitigen Aufsatz beschrieben. 1935 legte die Weltgesundheitsorganisation diese Methode als einzig zulässige nicht-invasive Methode der Blutdruckmessung fest und sie ist bis heute Standard.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.