Vom Personal Computer zum bemannten Raumschiff: 50 bahnbrechende russische Erfindungen (TEIL 4)

28 Brandbekämpfung mit Schaum, 1904

Alena Repkina Alena Repkina

Alexander Laurent soll auf die Idee gekommen sein, Brände auf diese Weise zu bändigen, als er einen Bierkrug betrachtete, auf dessen Boden sich Schaum absetzte. Höchstwahrscheinlich kam er jedoch auf die Idee einer neuen Art der Brandbekämpfung, nachdem er die Folgen von Bränden auf den Ölfeldern in Baku beobachtet hatte. 1904 patentierte Laurent eine Mischung aus Alkali und Säure - Natriumbicarbonat und Aluminiumsulfat - mit dem Zusatz verschiedener Verunreinigungen, darunter Süßholzwurzel. Diese wurden in einem Generator mit Wasser kombiniert und erzeugten einen Schaum. Die Lösung war leichter als Treibstoff und breitete sich ungehindert in dem brennenden Öl aus, wobei sie ihm buchstäblich den Sauerstoff entzog.

29 Farbfotografie, 1902

Im Jahr 1902 ging der Fotograf und Forscher Sergei Prokudin-Gorski nach Deutschland, um bei Adolph Mitte zu lernen. Der Kurs machte sich bezahlt: Er entwickelte seine eigene Technik zur Herstellung von Farbdias. Dazu verwendete der Fotograf eine Dreifachbelichtung: Das Bild wurde durch drei Filter - Rot, Grün und Blau - auf der Platte fixiert. Das Ergebnis war ein erstaunlich helles Bild.

30 Stanislawski-System, 1900-1910

Alena Repkina Alena Repkina

Die von dem russischen Regisseur Konstantin Sergejewitsch Stanislawski entwickelte Methode der Schauspieltechnik inspiriert seit über einem Jahrhundert Schauspieler auf der ganzen Welt dazu, sowohl auf der Bühne als auch auf der Leinwand eindrucksvolle, unvergessliche Bilder zu schaffen. Das System beruht auf drei Postulaten: Ein Schauspieler muss dem Zuschauer bestimmte Emotionen unmissverständlich vermitteln, über eigene Erfahrungen verfügen oder an die Fantasie appellieren und die Situation, in der sich die Figur befindet, wirklich erleben. Die Hollywood-Schauspieler Anthony Hopkins, Daniel Day-Lewis und Joaquin Phoenix sind seit vielen Jahren Anhänger von Stanislawskis System. Es bildete auch die Grundlage für die von Lee Strasberg, Sanford Meisner und Stella Adler in den Vereinigten Staaten entwickelte Methode.

31 Fernsehen, 1899

1899 präsentierte Konstantin Persky in St. Petersburg einen Bericht über das Elektrosehen aus der Ferne. Einige Jahre später formulierte der Physiker Boris Rozing das Prinzip des "Sehens aus der Ferne" durch zeilenweise Übertragung von Bildern vom Sendegerät zum Empfangsgerät mit einer Elektronenstrahlröhre - einem Kineskop, das elektrische Signale in Lichtsignale umwandelt. Bereits 1928 sendeten die Wissenschaftler Boris Grabowski und Iwan Beljanski erstmals ein bewegtes Bild. Fast zeitgleich meldeten Semen Katajew in der UdSSR und Wladimir Zworykin in den USA 1931 ein Patent für eine sendende Elektronenstrahlröhre an, die Farbbilder wiedergab.

32 Radio, 1895

Alena Repkina Alena Repkina

Bei Experimenten mit der Ausbreitung elektrischer Schwingungen in der Atmosphäre erfand der Physiker Alexander Popow ein Gerät, das elektromagnetische Signale aus der Ferne empfangen konnte. Er führte das Gerät am 7. Mai 1895 vor und übermittelte eine kurze Nachricht im Morsecode. Popow glaubte, dass seine Erfindung dazu beitragen würde, elektromagnetische Wellen in der Atmosphäre einzufangen, aber in Wirklichkeit schuf er den ersten Radioempfänger. Fast zeitgleich mit dem russischen Wissenschaftler entwickelte der Ingenieur Guglielmo Marconi ein ähnliches Gerät.

33 Kinematograph, 1893

Als erste professionelle Filmkamera gilt der "Kinematograph", der auf dem Nockengreifer der Brüder Lumière basiert, mit dem sie die berühmte "Ankunft eines Zuges" aufnahmen. Doch 1893, zwei Jahre vor ihrem Erscheinen, erfand ein Mechaniker namens Josef Timschenko einen schneckenförmigen Sprungmechanismus, mit dem die Aufnahmen in Intervallen gewechselt werden konnten. Zusammen mit dem Erfinder Moisei Freidenberg entwickelten sie ein Kinetoskop, das diese "Schnecken"-Vorrichtung zur Aufnahme von Bildern auf einer Fotoplatte nutzte. Es gelang ihnen, im Odessaer Hippodrom zwei Kurzfilme zu drehen - die so genannten "Live-Bilder, angetrieben von der elektrischen Maschine".

34 Der erste Virus, 1892

Alena Repkina Alena Repkina

Der Botaniker Dmitri Iwanowski, der 1892 über die Mosaikkrankheit des Tabaks forschte, vermutete, dass es sich bei den Verursachern der Krankheit um Bakterien handelte, und beschloss, sie durch Filtration zu isolieren. Er entdeckte jedoch, dass der Tabakblattextrakt auch nach dem Passieren eines feinporigen Porzellanfilters noch ansteckend war. Iwanowski bezeichnete die Mini-Mikroben als lebende ansteckende Partikel, d. h. er entdeckte das allererste Virus. Fast zeitgleich mit ihm kam der niederländische Mikrobiologe Martin Willem Beyerink zu denselben Schlussfolgerungen und bezeichnete die neuen Mikroorganismen ebenfalls als Viren. Heute kann der Nachweis von schädlichen Mikroorganismen tödliche Krankheiten verhindern.

35 Elektrischer Omnibus, 1889

Im Jahr 1889 entwarf Ippolit Romanow, der Erfinder des ersten russischen Elektroautos, einen elektrischen Omnibus. Er bot Platz für 15 Personen, hatte eine Höchstgeschwindigkeit von 11 Kilometern pro Stunde und eine Reichweite von 60-70 Kilometern. In Gatschina wurden sogar Testfahrten durchgeführt, und es schien, dass alles getan werden würde, um elektrische Omnibusse auf die Straße zu bringen. Die Duma in St. Petersburg gab ihre Zustimmung, aber Romanov gelang es nicht, eine Finanzierung zu sichern. Die ersten Elektrobusse gingen nie in Produktion. Und 1906 erschien die erste elektrische Buslinie in England.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.