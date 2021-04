Welche sowjetischen Technologien wurden vom Westen übernommen und weiterentwickelt?

Russia Beyond (Photo: Legion Media; US Army; Macrovector/Freepik)

Das Internet ist voll von Artikeln über US-amerikanische oder europäische Länder, die der UdSSR etwas gestohlen hätten. Es gab keinen Diebstahl. In der UdSSR wurden jedoch Technologien und Methoden entwickelt, die schließlich in westlichen Ländern breite Anwendung fanden.

PPS-43 Maschinenpistole

PPS-43 Pistole Legion Media Legion Media

Die Maschinenpistole PPS-43, die vom sowjetischen Waffeningenieur Alexei Sudajew (1912-1946) entwickelt wurde, hatte ein robustes und kostengünstiges Design. Die meisten Waffenteile waren aus Stahlblech gestanzt, was die Herstellung vereinfachte. PPS-43 waren ab 1943 im Einsatz und bis 1946 wurden über zwei Millionen Stück hergestellt.

Typ 54 China 7,62 mm 1950 Maschinenpistole Legion Media Legion Media

Das PPS-43 brachte eine Reihe von Klonen hervor, die in verschiedenen Ländern hergestellt wurden. Die finnische Maschinenpistole M/44 war eine modifizierte Kopie mit nur geringfügigen Unterschieden. Polen und China stellten PPS-43 unter Lizenz der UdSSR her, in China wurde die Waffe als Typ 54 bezeichnet. Die spanischen Maschinenpistolen DUX-53 und DUX-59 hatten ebenso wie die finnische Version die PPS-43 als Basis.

Pawel Kluschanzews Spezialeffekte

Pawel Klusсhantsew, 1965 Michail Kluschanzew Michail Kluschanzew

Pawel Kluschanzew (1910-1999) war ein in St. Petersburg geborener sowjetischer Kameramann und Filmregisseur. 1957 veröffentlichte er „Der Weg zu den Sternen“, einen Dokumentar-/Science-Fiction-Film über die Raumfahrt, vier Jahre bevor Juri Gagarin zum ersten bemannten Weltraumflug aufbrach. Der Film zeigte bahnbrechende Spezialeffekte und vermittelte eine Vorstellung vom Aufenthalt im All. Gedreht wurde in einem radförmigen Modell einer Raumstation, um den Eindruck von Schwerelosigkeit zu vermitteln.

Nur elf Jahre später nutze diese Effekte und Methoden auch Stanley Kubrick in seinem Klassiker von 1968, „2001: Odyssee im Weltraum“. Kubrick war bekannt dafür, sich von Kluschanzew inspirieren zu lassen, ebenso wie George Lucas, der Kluschanzew angeblich sogar als den Paten von „Star Wars" betrachtete.

Ein Plakat für "Reise zum prähistorischen Planeten". Pawel Kluschanzew, Curtis Harrington/The Filmgroup, 1965 Pawel Kluschanzew, Curtis Harrington/The Filmgroup, 1965

Aber die Geschichte geht noch weiter. Sowohl Kubrick als auch Lucas waren mit Kluschanzew bekannt, da sein nächster Film, „Planet der Stürme“ (1962), für den amerikanischen Vertrieb überarbeitet wurde. Der Produzent Roger Corman erwarb die Rechte an dem Film und fügte Szenen mit amerikanischen Schauspielern hinzu. Er veröffentlichte den Film als „Reise zum prähistorischen Planeten“ (1965) und als Weiterentwicklung „Reise zum Planeten der prähistorischen Frauen“ (1968). Die verbliebenen russischen Szenen wurden auf Englisch synchronisiert und den russischen Schauspielern wurden englische Namen gegeben: Georgi Schtschonow wurde zu „Kurt Boden“ und Gennadi Wernow zu „Robert Chantal“.

Neue Technik zur Milchpasteurisierung

Legion Media Legion Media

„Die Technologie nutzt Druck und Wärme. Die Mikroben werden so in den einzelnen Milchtropfen an den Rand gedrängt und bei der Erhitzung werden auf diese Weise mehr Bakterien abgetötet“, erklärt Phil Frechette, Chief Technology Officer von Millisecond Technologies.

Andrei Arofikin, CEO von Millisecond Technologies, begann mit der Entwicklung dieser Technologie, die die Haltbarkeit von Milch verlängert, bereits in der UdSSR, musste jedoch in die USA auswandern, da er in der Heimat keine Geldgeber fand. Derzeit plant Millisecond Technologies die Einführung seiner Produkte auf den US-amerikanischen Jungferninseln, in Saint Martin und in der Dominikanischen Republik.

Kalaschnikow Ak-47

Kalaschnikow-Sturmgewehr AK-47 Legion Media Legion Media

Das Kalaschnikow-Maschinengewehr, ein wegweisendes Modell für die weltweite Waffenproduktion des 20. Jahrhunderts, verfügt über eine einfache, leicht zu reproduzierende Konstruktion, die es zu einer der am meisten nachgebauten Waffen der Welt gemacht hat - mit und ohne Lizenz. Obwohl es einfach ist, eine echte Kalaschnikow von einer chinesischen Kopie zu unterschieden, gibt es weltweit zahlreiche Klone.

Die AK-47 wurde in mindestens 28 Ländern hergestellt, und in mehreren weiteren Ländern wurden Gewehre hergestellt, die auf der Kalaschnikow-Konstruktion basieren oder über deren wesentliche Merkmale verfügen. Die AK-47 ist tatsächlich so bekannt, dass einige Länder sie sogar auf ihren Flaggen haben.

Tarnkappentechnik

F-117A Nighthawk Stealth Fighter US Air Force Fighter Staff Sgt. Aaron Allmon II/US Air Force Staff Sgt. Aaron Allmon II/US Air Force

Pjotr Ufimzew (* 1931) ist ein russischer Physiker und Mathematiker, der in der Region Altai in Westsibirien geboren wurde. Er gilt als Vater der modernen Tarnkappentechnik für Flugzeuge. Ufimzew begann seine Forschungen zur Reflexion elektromagnetischer Wellen von einfachen Objekten in den 1960er Jahren. Seine Theorie ist heute als physikalische Theorie der Beugung (PTD) bekannt. Die sowjetischen Behörden betrachteten seine Arbeit jedoch nicht als bedeutsam und erlaubten ihm daher, seine Ergebnisse international zu veröffentlichen.

Pjotr Ufimzew PowerRossiya/youtube.com

Ufimzews erste Ergebnisse zur PTD wurden in seinem 1962 erschienenen Buch „Methode der Kantenwellen in der physikalischen Theorie der Beugung“ gesammelt, das 1971 speziell für die Abteilung für ausländische Technologien der US-Luftwaffe ins Englische übersetzt wurde. Die Arbeit von Ufimzew, die von den Ingenieuren der Lockheed Corporation und der Northrop Corporation genauestens studiert wurde, inspirierte die Entwicklung von Tarnkappentechnologie für Flugzeuge wie das Bomberflugzeug Lockheed F-117 und Northrop Grumman B-2. Später, 1990, lehrte Pjotr Ufimzew als Gastprofessor für Elektrotechnik an der Universität von Kalifornien.

