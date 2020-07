Weltspitze: In diesen fünf Bereichen ist Russland führend

AFP; rosenergoatom.ru/Global Look Press

In Wissenschaft und Technologie kooperieren und konkurrieren die Weltmächte. Oft ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir nennen fünf Branchen, in denen Russland und russische Wissenschaftler die Nase vorne haben.

Einstein würde sagen, die technologische Vorherrschaft einer Nation sei relativ. Wissenschaftler scannen den Globus ständig nach den besten Arbeits- und Lebensbedingungen (die nicht immer übereinstimmen) und ändern ihre Staatsbürgerschaft und den Wohnsitz fast nach Belieben. Oft stimmt der Ort, an dem herausragende Leistungen erbracht werden, nicht mit dem Geburtsort des Leistungsträgers überein.

Ohne das letzte Wort in dieser Angelegenheit zu beanspruchen, betrachten wir die wichtigsten Bereiche von Wissenschaft und Technologie, in denen Russland den ersten Platz einnimmt oder ihn zumindest teilt.

Nuklearenergie

Russland ist das weltweit führende Land, gemessen an der Anzahl der Kernkraftwerke, die über die eigenen Grenzen hinaus gebaut wurden. Russland ist die Nummer 1 bei der Produktion von hochangereichertem Uran (eng) für Kernkraftwerke und beim Export von Kernbrennstoffen (Rosatom hält 40 Prozent des Weltmarktanteils an der Urananreicherung und 17 Prozent an der Versorgung von Kernkraftwerken mit Brennelementen).

Russland verfügt zudem über modernste Technologien zur Verarbeitung und Entsorgung abgebrannter Brennelemente.

Rohstoffvorkommen

Russland ist flächenmäßig das größte Land der Erde (17,1 Millionen km²). Es hält die größten Reserven an Trinkwasser und hat die größten Waldflächen. Das hat zwar nicht direkt etwas mit russischen Wissenschaftlern zu tun, aber sie sind diejenigen, die die Technologien zur Erforschung natürlicher Ressourcen entwickeln.

Russland hat nachgewiesen die größten Erdgas- und Diamantvorkommen weltweit. Nahezu 25 Prozent der Erdgasreserven der Erde liegen auf russischem Gebiet. Der Iran liegt mit 17 Prozent auf Platz zwei und wird Russland wahrscheinlich nie überholen.

Der Diamantenabbau ist eine der ältesten Bergbauindustrien in Russland. Die ersten Diamantenvorkommen wurden 1867 im Ural entdeckt. Heute ist Russland sowohl hinsichtlich des physischen Volumens der abgebauten Diamanten als auch ihres Gesamtwerts weltweit führend. Russland steht auch bei den tatsächlichen Diamantenreserven weltweit an erster Stelle. Die potenziellen Reserven werden auf drei- bis viermal so viel geschätzt (rus), wie die aller anderen Diamantenproduzenten der Erde zusammen.

Entwicklung von Algorithmen

Laut HackerRank (eng) kämpfen Russland und China ständig um den Spitzenplatz bei den globalen Ratings für Softwareentwicklung. Russland ist jedoch unbestritten führend auf dem Gebiet der Algorithmusentwicklung.

Mathematik

Seit 1991 haben sechs in Russland geborene Mathematiker die Fields-Medaille erhalten, den renommiertesten Preis in der Welt der Mathematik. Die Preisträger sind Jefim Selmanow, Maxim Konzewitsch, Wladimir Wojewodski, Grigori Perelman, Andrei Okunkow und Stanislaw Smirnow. Besonders hervorzuheben ist, dass Perelman im Jahr 2002 eines der sogenannten Millennium-Probleme der Mathematik, die Poincaré-Vermutung, lösen konnte.

Physik

Russland ist auch in verschiedenen Bereichen der Physik führend. Seit 1991 haben fünf in Russland geborene Physiker den Nobelpreis für Physik erhalten: Schores Alfjorow, Alexei Abrikossow, Witali Ginsburg, Konstantin Novoselov und Andre Geim. Letzterer wurde in Sotschi geboren, ist aber deutscher Staatsangehöriger und hat sich nie als Russe bezeichnet.

Mehr als 700 russische Wissenschaftler waren am Bau des Großen Hadronen-Speicherrings, einem Teilchenbeschleuniger am Kernforschungszentrum in Genf, beteiligt. Bereits 1997 stellten Dmitri Diakonow, Wiktor Petrow und Maxim Poljakow die Hypothese auf, dass ein Pentaquark existiere. Dies wurde 2015 bestätigt.

Und nicht zuletzt nehmen russische Physiker führende Positionen in Bereichen wie thermonukleare Energie, Plasmaphysik sowie Radio- und Gravitationsastronomie ein, um nur einige zu nennen.

Man kann ohne Zweifel sagen, dass der russische Physikunterricht unübertroffen ist.

