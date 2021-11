Ausgezeichnet: Die vollständige Liste russischer Nobelpreisträger 

Russia Beyond

Anlässlich der Verleihung des diesjährigen Friedensnobelpreises an Dmitri Muratow erinnern wir an weitere russische und sowjetische Nobelpreisträger der letzten Jahre.

Russisches Reich

Iwan Pawlow - Physiologie und Medizin, 1904

Public Domain Public Domain

Berühmt für seine Experimente mit Hunden, ein Pionier der Physiologie, war Pawlow der erste russische Nobelpreisträger überhaupt. Er wurde für seine Arbeiten zur Verdauungsphysiologie ausgezeichnet.

Ilja Metschnikow - Physiologie oder Medizin, 1908

Library of Congress Library of Congress

Der berühmte Biologe und Pionier der Embryologie Metschnikow ist der Entdecker der zellulären Immunabwehr. Als er die Auszeichnung „für Arbeiten über die Immunität“ erhielt, hatte er jedoch bereits ein Jahrzehnt in Frankreich gearbeitet.

Sowjetunion

Iwan Bunin - Literatur, 1933

Maxim Dmitriev / Public Domain Maxim Dmitriev / Public Domain

Iwan Bunin war bereits nach Frankreich emigriert, als er den Nobelpreis für sein Talent erhielt, den typisch russischen Charakter in literarische Prosa zu verwandeln.

Nikolai Semjonow - Chemie, 1956

Caesarsky / Sputnik Caesarsky / Sputnik

Semjonow erhielt den Preis für seine Arbeiten über den Mechanismus chemischer Umwandlungen, die er zusammen mit dem britischen Physikochemiker Sir Cyril Norman Hinshelwood durchgeführt hatte.

Boris Pasternak - Literatur, 1958

Public domain Public domain

Nachdem sein in der UdSSR verbotenes Opus Magnum „Doktor Schiwago“ im Westen veröffentlicht worden war, zeichnete ihn die Schwedische Akademie für seine bedeutende Leistung sowohl auf dem Gebiet der zeitgenössischen lyrischen Dichtung als auch auf dem Gebiet der großen russischen epischen Tradition aus.

Pawel Tscherenkow, Igor Tamm und Ilja Frank - Physik, 1958

(v.l.n.r.) Pawel Tscherenkow, Igor Tamm und Ilja Frank Photo from the Nobel Foundation archive Photo from the Nobel Foundation archive

Drei Physiker teilten sich den Nobelpreis für die Entdeckung der Tscherenkow-Strahlung in den 1930er Jahren. Tscherenkow hatte ein blaues Leuchten bei einem Unterwasser-Kernreaktor bemerkt und erforschte das Phänomen gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern weiter.

Lew Landau - Physik, 1962

Public Domain Public Domain

Landau leistete einen großen Beitrag zur Entwicklung der theoretischen Physik und gilt als Begründer der sogenannten „Landau-Schule“ von Physikern. Er wurde für seine bahnbrechenden Theorien zur kondensierten Materie, insbesondere zu flüssigem Helium, bekannt.

Alexander Prochorow und Nikolai Bassow - Physik, 1964

Alexander Prochorow und Nikolai Bassow Photo from the Nobel Foundation archive Photo from the Nobel Foundation archive

Die Erfinder des Lasers, zwei begabte Physiker, erhielten den Preis „für grundlegende Arbeiten auf dem Gebiet der Quantenelektronik, die zum Bau von Oszillatoren und Verstärkern auf der Grundlage des Maser-Laser-Prinzips geführt haben“. Sie teilten sich den Preis mit dem amerikanischen Wissenschaftler Charles H. Townes, der auf demselben Gebiet forschte.

Michail Scholochow - Literatur, 1965

Nikolay Kochnev / Sputnik Nikolay Kochnev / Sputnik

Der Autor des Romanepos „Der stille Don“ wurde ausgezeichnet „für die künstlerische Kraft und Integrität, mit der er in seinem Don-Epos einer historischen Phase im Leben des russischen Volkes Ausdruck verliehen hat".

Alexander Solschenizyn - Literatur, 1970

Yuri Dolyagin / Sputnik Yuri Dolyagin / Sputnik

Der Autor, der den Schrecken des Gulags selbst erlebt hat und ihn der Öffentlichkeit bekannt machte, wurde ausgezeichnet „für die ethische Kraft, mit der er die unverzichtbaren Traditionen der russischen Literatur fortgesetzt hat“.

Leonid Kantorowitsch - Wirtschaftswissenschaften, 1975

Leonid Kantorovich / Sputnik Leonid Kantorovich / Sputnik

Der sowjetische Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler war einer der Begründer der linearen Programmierung. Er teilte sich die Auszeichnung mit Tjalling C. Koopmans, einem US-Ökonomen mit niederländischen Wurzeln „für ihre Beiträge zur Theorie der optimalen Ressourcenallokation“.

Andrej Sacharow - Friedensnobelpreis, 1975

Boris Kaufman / Sputnik Boris Kaufman / Sputnik

Sacharow, einer der Begründer der thermonuklearen Waffen, Dissident und Menschenrechtsaktivist, erhielt den Preis „für seinen Kampf für die Menschenrechte in der Sowjetunion, für Abrüstung und Zusammenarbeit zwischen allen Nationen“.

Pjotr Kapitza - Physik, 1978

Abram Shterenberg / Sputnik Abram Shterenberg / Sputnik

Eine Koryphäe der sowjetischen Physik und Gründer des Instituts für physikalische Probleme wurde „für seine grundlegenden Erfindungen und Entdeckungen im Bereich der Niedertemperaturphysik“ ausgezeichnet.

Joseph Brodsky - Literatur, 1987

Getty Images Getty Images

Obwohl er 1972 in die USA emigrierte und begann, Essays auf Englisch zu schreiben, blieb er ein sehr russischer Dichter. Der Professor für russische Literatur an amerikanischen Universitäten wurde „für seine umfassende, von Klarheit des Denkens und poetischer Intensität geprägte Autorenschaft“ geehrt.

Michail Gorbatschow - Friedensnobelpreis, 1990

Boris Babanov / Sputnik Boris Babanov / Sputnik

Der erste sowjetische Präsident ist immer noch einer der umstrittensten Politiker Russlands. Viele machen ihn für den Zusammenbruch der UdSSR verantwortlich, andere loben ihn für die Perestroika und die Redefreiheit. Er war mitverantwortlich für den Fall der Berliner Mauer. Er wurde „für die führende Rolle, die er bei den radikalen Veränderungen in den Ost-West-Beziehungen gespielt hat“ ausgezeichnet.

Das moderne Russland

Schores Alfjorow - Physik, 2000

Igor Samoilov / Sputnik Igor Samoilov / Sputnik

Alfjorow wurde „für die Entwicklung von Halbleiter-Heterostrukturen für die Hochgeschwindigkeits- und Optoelektronik“ ausgezeichnet. Er teilte sich den Preis mit dem deutsch-amerikanischen Physiker Herbert Kroemer, der unabhängig davon auf demselben Gebiet arbeitete.

Alexei Abrikossow, Witali Ginzburg - Physik, 2003

Alexei Abrikossow und Witali Ginzburg Legion Media ; Getty Images Legion Media ; Getty Images

Witali Ginzburg beteiligte sich an der Arbeit der früheren Nobelpreisträger Tscherenkow und Landau und war einer der Autoren der Ginzburg-Landau-Theorie der Supraleitung. Ihr Kollege Abrikossow trug zur Entwicklung der Theorie bei, indem er ein Fluxon entdeckte, das als „Abrikossow-Wirbel“ bezeichnet wird. Die beiden teilen sich den Nobelpreis mit dem britisch-amerikanischen Wissenschaftler Sir Anthony James Leggett „für bahnbrechende Beiträge zur Theorie der Supraleiter und Supraflüssigkeiten“.

Konstantin Nowoselow - Physik, 2010

Grigory Sysoev / Sputnik Grigory Sysoev / Sputnik

Der Wissenschaftler Nowoselow verließ das Land in den 1990er Jahren und lernte in den Niederlanden den in Russland geborenen Physiker Andre Geim kennen. Sie begannen gemeinsam zu arbeiten und zogen dann ins Vereinigte Königreich, wo sie ihre Zusammenarbeit fortsetzten. Sie teilen sich den Nobelpreis „für bahnbrechende Experimente mit dem zweidimensionalen Material Graphen“.

Dmitri Muratow - Friedensnobelpreis, 2021

Vladimir Astapkovich / Sputnik Vladimir Astapkovich / Sputnik

Der Chefredakteur der „Nowaja Gaseta“ wurde zusammen mit der philippinischen Journalistin Maria Ressa „für ihre Bemühungen um die Wahrung der Meinungsfreiheit, die eine Voraussetzung für Demokratie und dauerhaften Frieden ist" ausgezeichnet. Es ist symbolisch, dass Muratow die Auszeichnung am 15. Jahrestag des Todes von Anna Politkowskaja, einer Journalistin der „Nowaja Gaseta“, die wegen ihrer Berichterstattung über Menschenrechtsverletzungen in Russland und Tschetschenien ermordet wurde, erhielt.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.