5 Fakten über Iwan Bunin, den ersten russischen Literaturnobelpreisträger

Bunin steht in der literarischen Tradition von Tolstoi und Dostojewski, entwickelte aber seinen eigenen, unverkennbaren Stil. Seine Liebesgeschichten gehören zum Besten, was die russische Literatur zu bieten hat.

Er beendete die Schule nicht

In seiner Heimat gilt Bunin als Schriftsteller mit Stil und Intellekt. Die Schule besuchte er jedoch nur einige wenige Jahre. Der spätere Schriftsteller wurde 1870 in der Provinz Woronesch geboren. Sein Vater schickte ihn auf ein Jungengymnasium in der Stadt Jelez. Fünf Jahre später besuchte der junge Bunin in den Weihnachtsferien das Familiengut - und kehrte nie zur Schule zurück.

Jungengymnasium in Jelez, das Bunin besucht hat S. Gubski/TASS S. Gubski/TASS

Es wäre jedoch unfair, Bunin als ungebildet zu bezeichnen. Schon in jungen Jahren wuchs er in einer Familie auf, die gerne Puschkin zitierte. Sein Bruder, der gute Arbeit leistete, unterrichtete ihn und brachte dem Jungen nicht nur die Liebe zum Lesen, sondern auch mehrere Sprachen, darunter Latein, bei.

Er ist vor allem als Dichter berühmt

Unter Adelssprösslingen war das Verfassen von Gedichten ein beliebter Zeitvertreib. Es gehörte zum guten Ton, ein paar Verse in ein Gespräch einfließen zu lassen. Bunin begann ziemlich früh, Gedichte zu schreiben. Im Alter von 15 Jahren wurde eines in einer Literaturzeitschrift veröffentlicht.

Eine Weile arbeitete er als Redakteur, wurde aber bald unruhig - sein Hunger nach Leben und Abenteuer führte ihn von Stadt zu Stadt. Auf der Suche nach literarischem Ruhm und einem festen Einkommen machte er sich schließlich auf den Weg, um St. Petersburg und Moskau zu erobern.

Mitglieder des literarischen Kreises „Sreda“ Sputnik Sputnik

Er freundete sich schnell mit der poetischen und literarischen Elite beider Städte an, kommunizierte mit prominenten Dichtern, lernte Anton Tschechow kennen und besuchte den damals bereits legendären Leo Tolstoi.

In Moskau wurde Bunin zusammen mit so populären Schriftstellern wie Maxim Gorki und Leonid Andrejew Mitglied des literarischen Kreises von Sreda. Doch der literarische Ruhm blieb vorerst aus.

Erst nach der Veröffentlichung der Gedichtsammlung „Listopad“ im Jahr 1901 machte er sich einen bekannten Namen.

Er lebte in Armut und war dreimal verheiratet

Bunin stammte aus einer verarmten Adelsfamilie. Darüber hinaus erbte er als jüngstes Kind keinerlei Vermögen oder Landbesitz. Schon in jungen Jahren musste er seinen Lebensunterhalt selbst verdienen, was nicht immer erfolgreich war. Er lebte in Armut, war auf Zuwendungen seines älteren Bruders angewiesen und schämte sich. Seine Leidenschaft für das Reisen war jedoch so groß, dass er keiner festen Arbeit nachgehen wollte. Er lebte eine ganze Weile auf Pump.

Warwara Paschtschenko gemeinfrei gemeinfrei

Bunins erste Frau, Warwara Paschtschenko, galt als emanzipiert und intelligent. Sie arbeitete für dasselbe Provinzmagazin wie er. Ihre Eltern waren gegen die Ehe. Das Paar lebte in sehr einfachen Verhältnissen. Bunin führte dennoch ein aktives soziales Leben und war sehr unstet. Warwara konnte es nicht länger ertragen und verließ ihn 1894.

Einige Jahre später lernte Bunin in Odessa Anna Zakni, die Tochter eines wohlhabenden griechischen Herausgebers einer Lokalzeitung, kennen und heiratete sie. Bunin und seine junge Frau lebten nur ein paar Jahre zusammen. Während dieser Zeit bat er seinen Bruder weiterhin um Geld, weil es ihm zu peinlich war, sich an den Vater seiner Frau zu wenden.

Iwan Bunin und Vera Muromzewa gemeinfrei gemeinfrei

Später traf Bunin in Moskau Vera Muromzewa während eines Gedichtabends in ihrem Haus. Nachdem der Schriftsteller sich erneut Geld von einer Freundin geliehen hatte, nahm er sie mit auf eine Reise in den Osten und besuchte Palästina, Ägypten und Ceylon (Sri Lanka). Während dieser Tour schrieb er die berühmten Geschichten „Der Herr aus San Francisco“, „Leichter Atem“ und viele andere.

Im Exil wurde er ein großer Schriftsteller

Die Revolutionen von 1917 erlebte Bunin in Moskau. Er war von den Auseinandersetzungen beunruhigt und begann ein detailliertes Tagebuch zu führen, das er später unter dem Titel „Verfluchte Tage“ veröffentlichte. Viele andere Literaten begrüßten die Revolution mit Begeisterung, er aber nicht. Als die Bolschewiki im Oktober an die Macht kamen, verließen Bunin und Vera Moskau in einem überfüllten Krankentransporter zusammen mit anderen Flüchtlingen und landeten in Odessa.

Iwan Bunin mit Freunden in Grasse, Frankreich, 1933 Getty Images Getty Images

Als kurz darauf der Bürgerkrieg ausbrach, nahm Bunin eine Stelle in der Propagandaabteilung unter General Anton Denikin an, der die in Südrussland operierende anti-bolschewistische weiße Freiwilligenarmee anführte. Nach 18 Monaten war klar, dass die Roten gewinnen würden. Im Januar 1920 bestiegen Bunin und Muromzewa einen wieder völlig überfüllten Dampfer und verließen Russland endgültig.

Das Paar erreichte Paris, wo Bunin seine literarische Tätigkeit mit neuer Kraft wieder aufnahm. Seine Werke erschienen europaweit in Emigrantenpublikationen. Seine Geldprobleme verschwanden.

Iwan Bunin bei der Nobelpreisverleihung Getty Images Getty Images

Obwohl er die verbleibenden 33 Jahre seines Lebens in Frankreich verbracht hatte, lernte er nie Französisch - die russische Emigrantengemeinschaft war so groß, dass er weiter Russisch sprechen konnte. In den 1920er Jahren begannen russische Schriftsteller im Exil in Paris, Kandidaten für den Nobelpreis für Literatur vorzuschlagen. So wurde auch Bunin nominiert und erhielt 1933 als erster russischer Schriftsteller die Auszeichnung.

Er hat die schönsten Liebesgeschichten der russischen Literatur verfasst

Iwan Bunins Grab auf dem Friedhof Sainte-Geneviève-des-Bois in Paris Witold Muratow (CC BY-SA 3.0) Witold Muratow (CC BY-SA 3.0)

Wenn Sie in der russischen Literatur nach Liebe suchen, sind Sie bei Bunin genau richtig. Seine eleganten, lyrischen Geschichten sind voller Symbolik. Die Frauen in seinen Werken sind vergängliche, rätselhafte Wesen, ihren Männern überlegen. Dies sind nicht mehr die keuschen Mädchen der Literatur des 19. Jahrhunderts, sondern dynamische Wesen, die aus flüchtiger, stürmischer Leidenschaft geboren wurden.

