7 Fakten über Leo Tolstoi, die kaum einer kennt

Als Alexander II 1861 die Leibeigenschaft in Russland abschaffte, waren viele tausend Bauern gezwungen, den Beruf zu wechseln, in die Städte zu ziehen und darüber nachzudenken, wie sie sich und ihre Familien ernähren sollten. Tolstoi war besorgt um ihre Zukunft und baute ein Nebengebäude seines Familienbesitzes in Jasnaja Poljana in eine Schule für Bauernkinder, darunter auch Mädchen, um.

Er beschäftigte sich mit pädagogischen Methoden in Europa und entwickelte schließlich seine eigenen Methoden. Er selbst brachte den Kindern das Lesen bei und gab Unterricht in russischer Geschichte, Naturerscheinungen und allem, was er für wichtig hielt. Später eröffnete er mehrere weitere Schulen in den umliegenden Dörfern. Tolstois eigene Kinder, sowie Universitätsabsolventen und Bewunderer des Schriftstellers, halfen ebenfalls als Lehrer aus.

Tolstoi ermutigte Kinder kreativ und einfallsreich zu sein, und er bewunderte ihre natürliche Neugier und ungetrübte Lebensauffassung.

Er liebte eine Bäuerin

Bevor Tolstoi das Band der Liebe knüpfte, ließ er seine Verlobte Sofia seine Tagebücher lesen. Sie war schockiert über die detaillierten Beschreibungen all seiner Liebesbeziehungen. Beschämt von seiner überaktiven Libido, benutzte er sein Tagebuch als Mittel zur Suche nach der Seele und zu reinigender Selbstgeißelung. Was Sofia jedoch am meisten störte, war Tolstois lange Beziehung zu einer Bäuerin namens Axinja, die ihm ein Kind geboren hatte.

Tolstois Überlegungen zu seinem fleischlichen Verlangen und seiner „kriminellen“ Liebe zu Bäuerinnen fanden in mehreren Werken Ausdruck, darunter Die Kosaken, Der Teufel und Tichon und Malanja.

Der Streit mit dem bedeutendsten Schriftsteller dieser Zeit, Turgenjew

In russischen Literaturkreisen war es für etablierte Schriftsteller üblich, vielversprechende Neulinge zu bevormunden (im ursprünglichen Sinne). Tolstois unbestrittenes Talent wurde von vielen sofort nach der Veröffentlichung von Kindheit (1852) und Sewastopol-Zyklus (1855) erkannt, insbesondere von Iwan Turgenjew, der zu dieser Zeit Russlands führender Wortschmied war.

Tolstoi lehnte jedoch nicht nur Turgenjews onkelhaften Rat ab, sondern kritisierte offen seinen unerwünschten Gönner. Tolstoi betrachtete den europäischen Liberalismus als fremd, einschließlich der Ideen zur Gleichberechtigung der Frauen in den Romanen von George Sand, die alle „Westler“ bewunderten.

Es gab auch persönliche Gründe für das schlechte Verhältnis zwischen den beiden Männern. Turgenjew sprach offen über seine außerehelichen Angelegenheiten und seine uneheliche Tochter, während Tolstoi eine solche „sündige“ Lebensweise (trotz seiner eigenen Übertretungen) einfach nicht akzeptieren konnte. Beleidigt versprach Turgenjew, „Tolstoi auf die Schnauze zu schlagen“ - worauf Tolstois ebenso literarische Antwort lautete: „Turgenjew ist ein Schurke, der mal einen guten Schlag vertragen kann.“ Sie versöhnten sich erst 20 Jahre später. Auf seinem Sterbebett schrieb Turgenjew an Tolstoi: „Ich bin froh, dein Zeitgenosse gewesen zu sein.“

Er versuchte über den Dekabristenaufstand zu schreiben und produzierte schließlich Krieg und Frieden

Ein Roman über den russischen Krieg gegen das napoleonische Frankreich war ursprünglich nicht Bestand von Tolstois Plänen. Sein Hauptinteresse galt dem Aufstand der Dekabristen von 1825, wo eine Gruppe von Adligen in St. Petersburg einen Aufstand veranstaltete, der Beschränkungen der Monarchie und die Befreiung der Leibeigenen forderte, für die sie nach Sibirien verbannt wurden.

Im Jahre 1856 veranlasste der neue Zar die Begnadigung der Dekabristen, und Tolstoi beschloss, einen Roman über die Rückkehr der Verbannten aus Sibirien zu schreiben. Er wurde jedoch von seinen Lehrtätigkeiten abgelenkt (siehe oben) und schaffte es, nur wenige Kapitel zu verfassen. Als er zum Roman zurückkehrte, schien die Handlung nicht mehr relevant zu sein, also machte er sich auf die Suche nach den tieferen Motiven der Selbstaufopferung der Dekabristen - das Ergebnis war das Epos Krieg und Frieden.

Er verärgerte Dostojewski mit seiner Interpretation der Bibel

Obwohl Tolstoi zutiefst religiös war, hatte er seine eigene einzigartige Interpretation der Evangelien und glaubte, dass die Wahrheit im göttlichen Wort liege und nicht darin, sich vor allem zu verbeugen, was mit Jesus zu tun hatte. „Tolstoi zufolge könnte die Lehre Christi auf fünf Gebote reduziert werden, indem die von Moses entweder weiterentwickelt oder verworfen würden“, schreibt Andrei Sorin. Kurz gesagt, alle Menschen sind gleich (trotz seiner Ansichten zu George Sand), und Ehebruch und Gewalt sind verboten.

Tolstois Überlegungen interessierten Fjodor Dostojewski. Als er eine Cousine von Tolstoi traf, bat er sie, die Ideen seines Kollegen zu erklären. Sie las ihm die Werke ihres Cousins vor, woraufhin sie schrieb, dass Dostojewski „verzweifelt seinen Kopf umklammerte und rief: “Nicht das, nicht das!...” Er sympathisierte nicht mit einem einzigen Gedanken von [Tolstoi].

Er bat um Gnade für die Mörder des Zaren

Eine der Hauptideen von Tolstoi - gewaltfreier Widerstand gegen das Böse - spiegelt sich in seiner Haltung gegenüber den Attentätern von Alexander II wider. Im Jahre 1881 jagten zwei Terroristen die königliche Kutsche in St. Petersburg in die Luft, wodurch der Zar später starb.

Tolstoi schrieb einen Brief an die reaktionäre Regierung des neuen Zaren und bat um Nachsicht für die Täter als Akt der christlichen Nächstenliebe. Aber es wurde als Anstiftung zum Terror angesehen, und die Behörden wurden dem seltsamen Schriftsteller gegenüber skeptisch.

Er half bei der Durchführung einer Volkszählung

„Im Januar 1882 half Tolstoi bei der Durchführung der Volkszählung, in der Hoffnung, die Ursachen des sozialen Bösen besser zu verstehen und Wege zu finden, dies zu bekämpfen”, schreibt Sorin. Der große Schriftsteller arbeitete im Bezirk Chitrov, Moskaus berüchtigtster Höhle der Ungerechtigkeit, wo Säufer, Kriminelle und Prostituierte in den Slums und Unterkünften zusammenkamen.

Er mischte sich unter die Einheimischen und gab ihnen Geld, das sofort verspielt oder vertrunken wurde. Tolstois wichtigste Erkenntnis aus dieser Erfahrung war, dass Bettler nur geringfügige Almosen mit Dankbarkeit annehmen und übermäßige Großzügigkeit als einen Versuch betrachten, sie umformen zu wollen und sie zu zwingen, „die Regeln der Welt, die sie eigentlich ablehnen” zu befolgen.

