Wie Alexander Popow das erste Radio entwickelte

Popow war der Sohn eines Priesters und wurde 1859 in der Siedlung Turjinskije Rudniki (heute Krasnoturinsk) in der Region Swerdlowsk geboren. Natürlich wollte sein Vater, dass Alexander in seine Fußstapfen tritt, und so schickte er ihn auf das Priesterseminar in Jekaterinburg, um Theologie zu studieren. Als gehorsamer Sohn tat Popow zunächst, was sein Vater ihm geraten hatte, vollzog aber später eine überraschende Kehrtwendung.

Von der Theologie zur Wissenschaft

Reproduktion eines Porträts des russischen Wissenschaftlers, Radioerfinders Alexander Popow. Sputnik Sputnik

Nachdem er drei Jahre lang am Theologischen Seminar studiert hatte, schrieb sich Popow an der Universität von St. Petersburg ein, um Physik zu studieren. Alexander war seit seiner Kindheit fasziniert von Wissenschaft und Mathematik. Er verfügte über einen unglaublich großen technischen Verstand und schloss sein Studium mit Auszeichnung ab. Der junge Physiker verteidigte seine Dissertation im Jahr 1882. Danach konzentrierte er sich auf die Elektrotechnik und wurde Lehrer an der Torpedoschule der russischen Marine in Kronstadt (in der Nähe von St. Petersburg). Die Studenten dort waren bereits hochqualifiziert und wurden für die Bedienung der elektrischen Anlagen auf Kriegsschiffen ausgebildet.

Als engagierter Lehrer und interessierter Forscher las Popow eine ganze Reihe von Büchern seiner ausländischen Kollegen. Besonders beeindruckt war er von Heinrich Hertz' Entdeckung der elektromagnetischen Wellen. Neben seiner Lehrtätigkeit suchte er daher nach praktischen Möglichkeiten, diese über große Entfernungen zu empfangen.

Im Sommer 1893 nahm Popow als Vertreter des Marineministeriums in der russischen Delegation an der Weltausstellung in Chicago teil. Dort hatte er die Gelegenheit, die Experimente von Nikola Tesla zu beobachten, dessen Arbeit ihn schon lange begeisterte.

Der wissenschaftliche Durchbruch gelang Popow aber erst 1895, als er einen Apparat konstruierte, der elektrische Störungen in der Atmosphäre registrieren konnte. Der damals 36-jährige Erfinder installierte sein Gerät im meteorologischen Observatorium in St. Petersburg. Laut Popow konnte es Gewitter in einer Entfernung von bis zu 50 km aufspüren und war theoretisch auch für den Empfang von Signalen aus einer vom Menschen geschaffenen Schwingungsquelle geeignet. Die Einzelheiten der Entdeckung wurden in seiner Abhandlung "Über die Beziehung von Metallpulvern zu elektrischen Schwingungen" veröffentlicht. Im folgenden Jahr präsentierte Popow seine Erfindung vor der Physikalisch-Chemischen Gesellschaft in St. Petersburg und übermittelte die Worte "Heinrich Hertz" im Morsecode an einen etwa 250 Meter entfernten Empfänger. Nach Angaben des Sankt Petersburger Popow-Museums gelang es ihm erstmals, ein Gerät zu bauen, welches in der Lage war, Signale unterschiedlicher Dauer zu empfangen und zu registrieren.

1895 demonstrierte der russische Physiker Alexander Popow mit seinem Blitzdetektor die Übertragung von Radiowellen. Zentralmuseum für Kommunikation von A. S. Popow Zentralmuseum für Kommunikation von A. S. Popow

Seine Arbeit gab den Anstoß für die Entstehung und Entwicklung zahlreicher völlig neuer wissenschaftlicher Bereiche, darunter Rundfunk, Radioastronomie und -fernsehen, Radiometeorologie, Funknavigation und Funkaufklärung. Das von Popow entwickelte System enthielt bereits alle grundlegenden Kommunikationselemente, die in dem modernen Konzept der 'Funksignalübertragungsleitung' enthalten sind.

Popow oder Marconi?

Alexander Popow-Porträt. Gemeinfrei Gemeinfrei

Auch andere kluge Köpfe arbeiteten daran, herauszufinden, ob Radiowellen zur Übertragung von Signalen genutzt werden können. Guglielmo Marconi, ein italienischer Ingenieur und Erfinder aus Bologna, nutzte Radiowellen, um Signale über eine Entfernung von mehreren Kilometern zu übertragen. Marconi begann seine Arbeit an Funksendern und -empfängern im Dezember 1894 und meldete am 2. Juni 1896, also zwei Monate und acht Tage nach Popows erster Funkübertragung, ein Patent an. Der Italiener erhielt ein Patent für "Verbesserungen bei der Übertragung von elektrischen Impulsen und Signalen", also das erste Patent für ein auf Funkwellen basierendes Kommunikationssystem. Im Jahr 1909 wurde der Nobelpreis für Physik gemeinsam an Guglielmo Marconi und den deutschen Ingenieur Karl Ferdinand Braun "in Anerkennung ihrer Beiträge zur Entwicklung der drahtlosen Telegrafie" verliehen. Marconi (1874-1937) gilt seitdem weithin als Erfinder des Radios.

Es wird vermutet, dass das strenge Geheimhaltungsregime, dem Alexander Popow während seiner Tätigkeit für die russische Marine unterlag, verhinderte, dass der Physiker international als der erste wirkliche Erfinder des Radios anerkannt wurde.

Privilegiertes Patent Nr. 6066 von A. S. Popow, 1901. Gemeinfrei Gemeinfrei

Trotz der fehlenden Anerkennung machte Popow weiter. Die erste Radiostation des Russischen Reiches wurde unter seiner Leitung in Sewastopol am Schwarzen Meer eingerichtet. In Zusammenarbeit mit der russischen Marine wurde am 7. September 1899 während eines Manövers die Kommunikation mit zwei rund 15 Kilometer von der Küste entfernt liegenden Kriegsschiffen, der Georgii Pobedonosets (St. Georg der Siegreiche) und dem Zerstörer "Kapitän Saken", hergestellt.

1898 begann bei der Pariser Firma Eugène Ducreret die industrielle Produktion von Popows Funkstationen für Schiffe. In der Zwischenzeit wurde Popows Kronstädter Radiowerkstatt, die auf Initiative des Physikers gegründet worden war, zum ersten funktechnischen Unternehmen in Russland. Im Jahr 1901 begann sie mit der Herstellung von Funkgeräten für die Marine. 1904 gründet er gemeinsam mit den deutschen Firmen Siemens und Telefunken die "Abteilung für drahtlose Telegrafie nach dem System von Alexander Popow".

Ausnahme aus dem Film "Alexander Popov". Volkskünstler der UdSSR Nikolai Tscherkasow als Radioerfinder Alexander Popow. Sputnik Sputnik

Im Jahr 1901 wurde Popov Professor für Physik am kaiserlichen Institut für Elektrotechnik. Der Zar persönlich lobte ihn für seine kontinuierliche Arbeit an der Anwendung der drahtlosen Telegrafie auf Schiffen der Flotte.

Nach Popows Tod im Jahr 1906 wurde ein Preis in seinem Namen gestiftet. Sein Vermächtnis wird in Russland noch immer mit größtem Respekt gewürdigt.

