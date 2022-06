Vom Personal Computer zum bemannten Raumschiff: 50 bahnbrechende russische Erfindungen (TEIL 3)

21. Blutkonservierung, 1926/1932

1865 kam der Arzt Wassili Sutugin auf die Idee, dass Blut konserviert werden kann, indem man das Protein Fibrin entfernt, das die Gerinnung verhindert. Diese Idee wurde im 20. Jahrhundert weiterentwickelt. Im Jahr 1926 wurde in Moskau das Institut für Bluttransfusion eröffnet. Es befasste sich mit der Blutbeschaffung, der Herstellung von Seren und Austauschtransfusionen. Im Jahr 1932 wurde in St. Petersburg die erste Blutbank der Welt eröffnet, die sich mit der Blutentnahme von Spendern und deren Lagerung befasste. Zur gleichen Zeit schlugen die Ärzte Antonin Filatow und Nikolai Kartaschevski vor, Blutkonserven in Plasma und rote Blutkörperchen aufzuteilen, was bis heute täglich viele Leben rettet.

22. Künstlicher Kreislaufapparat, 1926

Ein Gerät, das vorübergehend die Funktionen von Lunge und Herz übernimmt, wurde 1926 von den Physiologen Sergei Brjuchonenko und Sergei Tschetschulin erfunden. Bei den ersten Modellen der Autojet-Pumpe wurde das Blut durch zwei mechanische Pumpen mit Ventilen gepumpt. 1937 erfand Wsewolod Jankovski den Oxygenator, der das Blut mit Sauerstoff sättigte und ihm das Kohlendioxid entzog. Die Geräte wurden zu einer „künstlichen Herz-Lunge“ kombiniert. Zur gleichen Zeit entwickelte der amerikanische Wissenschaftler John Gibbon ein ähnliches Instrument. So waren sowjetische Wissenschaftler zwar die ersten, die ein solches Gerät erfanden und seine Verwendung in der Herzchirurgie vorschlugen, in den USA jedoch wurde die Idee früher in die Praxis umgesetzt.

23. Termenvox, 1920

Das erste elektronische Musikinstrument wurde 1920 von dem Erfinder, Physiker und Musiker Lew Termen entwickelt. Durch die Bewegung der Hände des Spielers im elektromagnetischen Feld, das von zwei Antennen gebildet wurde, konnten die Frequenz und die Lautstärke des Tons verändert werden. Die Klangfarbe des Termenvox erinnert ein wenig an eine weiche menschliche Stimme. Durch Anpassung der Einstellungen ist es möglich, dem Klang eine Vielzahl unterschiedlicher Töne zu verleihen. Nach den Konzerten von Lew Termen entstanden in den 1930er Jahren im Ausland ganze Schulen für das Spielen der Thermovox. In den letzten Jahrzehnten hat das Instrument eine Art Renaissance erlebt.

24. Kunstflugmanöver, 1913

Das erste Kunstflugmanöver wurde von Pjotr Nesterow im Jahr 1913 durchgeführt. Mit dem Nieuport IV-Flugzeug vollführte er einen „dead loop“ - eine geschlossene Drehung in der Vertikalebene. Dieses Manöver erhielt seinen Namen aufgrund der Tatsache, dass Versuche, es durchzuführen, oft mit der Zerstörung des Flugzeugs und dem Tod des Piloten endeten. Nesterovs Berechnungen waren genauer, und der Begriff „Nesterov-Schleife“ setzte sich durch.

25. Synthetischer Kautschuk, 1910

Das Kautschukfieber des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts zwang die Chemiker dazu, nach einem Ersatz für das Naturprodukt zu suchen. 1900 gelang es dem Chemiker Sergej Lebedew, Isopren, eine der Grundlagen für die Herstellung von Kunstkautschuk, zu gewinnen, und 1910 stellte er es aus Ethylalkoholderivaten her. Zur gleichen Zeit entwickelte Boris Byzow im Labor des Werks Triangle die Technologie zur Herstellung von synthetischem Butadien-Kautschuk. Mitte der 1920er Jahre begann die industrielle Produktion von synthetischem Kautschuk, und 1932 entstand in Jaroslawl die weltweit erste Anlage zu seiner Herstellung. Heute wird dieses Material für die Herstellung von Reifen, verschiedenen Dichtungen und Bodenbelägen verwendet.

26. Puppentrickfilm, 1906

Die Puppenanimation entstand dank des Balletts. Alexander Schirjajew, der Choreograf des Mariinsky-Theaters, arbeitete mit Puppen an einer Aufführung: Er fixierte sie in Bühnenposen und zeichnete sie. Die Bilder wurden zu meterlangen Bändern zusammengefügt und das Bild der Ballettaufführung erschien auf dem Papier. Nachdem er in Europa eine Handkamera gekauft hatte, baute Schirjajew ein Modell einer Theaterbühne, auf der er begann, Szenen aus Aufführungen nachzuspielen: Auf dem Film erwachten die Figuren zum Leben und bewegten sich in anmutigen Ballett-Schritten. Auf diese Weise wurde der Choreograf zum Schöpfer der ersten Puppenfilme, die noch heute von Tanzhistorikern verwendet werden, um die Aufführungen des Mariinsky-Theaters jener Zeit nachzustellen.

27. Elektromagnetischer Seismograph, 1906

1906 konstruierte Fürst Boris Golitsyn, Mitglied der Sonderkommission zur Untersuchung seismischer Aktivitäten, den ersten Seismographen der Geschichte, der mechanische Schwingungen in Elektrizität umwandelte. Ein Drahtgestell, das sich im Feld eines Permanentmagneten befand, war an einem Pendel befestigt. Bei einem Erdbeben erzeugten die Schwingungen des Rahmens ein elektrisches Signal, das über Drähte an ein Galvanometer übertragen wurde. Dieses wiederum versetzte den Stift in Schwingung, der dann das Seismogramm auf eine Papierrolle zeichnete. Mit diesem Gerät war es möglich, auch weit entfernte Erdbeben aufzuzeichnen. Die ersten digitalen Seismographen wurden erst in den 1960er Jahren entwickelt.

