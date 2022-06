Vom Personal Computer zum bemannten Raumschiff: 50 bahnbrechende russische Erfindungen (TEIL 2)

11. Internet, 1959

Im technologischen Wettlauf hätte die UdSSR die USA schon vor Jahrzehnten überholen können. Im Jahr 1959, zehn Jahre bevor in den USA die erste Kommunikation zwischen Computerservern übertragen wurde, entwarf der militärische Kybernetik-Ingenieur Anatoli Kitow ein Projekt zur Schaffung eines einheitlichen Netzes von Rechenzentren. Er schlug sogar ein Internet-Modell vor: Maschinen sollten die sowjetische Wirtschaft ferngesteuert und ohne Papierkram verwalten. Dies und die Idee eines ähnlichen Netzwerks, die 1962 von dem Kybernetiker Viktor Gluschkow vorgeschlagen wurde, fanden jedoch keinen Anklang. Und das eigentliche Internet kam aus dem Ausland ins postsowjetische Russland.

12. Laser, 1954

Albert Einstein sagte das Laserprinzip bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts voraus. Aber es waren sowjetische Wissenschaftler, die es als erste realisierten. Der Physiker Valentin Fabrikant vermutete 1939, dass es möglich sei, eine permanente elektromagnetische Strahlung zu erzeugen und einen gerichteten Lichtstrahl zu erzeugen. Seine Arbeit wurde von Alexander Prochorow und Nikolai Basow fortgesetzt: Es gelang ihnen, den weltweit ersten Generator für permanente elektromagnetische Wellen zu schaffen. Als Ammoniakmoleküle den Strahl durchquerten, entstand ein gleichmäßiger Strahl. Im Jahr 1964 erhielten die sowjetischen Wissenschaftler für diese Leistung den Nobelpreis. Neben ihnen wurde auch der amerikanische Physiker Charles Townes ausgezeichnet, der ähnliche unabhängige Forschungen durchgeführt hatte.

13. Atomkraftwerk, 1954

Die Idee, dass die Energie der Kernspaltung für friedliche Zwecke genutzt werden kann, wurde von Wissenschaftlern während der Entwicklung der Atombombe und mit der Entwicklung der Produktion von angereichertem Uran umgesetzt. Die Idee des Akademikers Petr Kapitsa, die 1945 vorgestellt wurde, wurde von Igor Kurtschatow aufgegriffen. Das erste Kernkraftwerk in Obninsk wurde im Juni 1954 in Betrieb genommen. Der mit angereichertem Uran befeuerte Reaktor wurde von einer Dampfturbine und einem Generator angetrieben, der fünf Megawatt Strom erzeugte. Sein Funktionsprinzip erwies sich als so erfolgreich, dass es später in den meisten Fällen mit technischen Verbesserungen in späteren KKWs aufgegriffen wurde. Das KKW Obninsk ist seither 48 Jahre lang ohne Störfälle in Betrieb.

14. Entzifferung der Maya-Schrift, 1952

Der Historiker und Linguist Juri Knorosow, der sich für die Sprache der Maya interessierte, beschloss, sie zu entziffern. Die Aufgabe war fast unmöglich: Es gab keine übersetzten Texte, die ihm hätten helfen können, die Bedeutung der Hieroglyphen zu verstehen. Zu diesem Zweck verwendete Knorozow das Alphabet mit 29 Hieroglyphen, das im 16. Jahrhundert von dem Mönch Diego de Landa geschrieben wurde, und stellte fest, dass jedes Symbol einer Silbe entspricht. Damit war er in der Lage, erhaltene Manuskripte zu übersetzen. Die ersten Ergebnisse legte der Historiker 1952 vor. Später ermöglichte Knorozows Methode der Entzifferung alter Schriftsysteme auch das Verständnis anderer Schriftsysteme.

15. Transossale Kompressionsosteosynthese, 1951

Orthopäden bezeichnen die Methode von Gavriil Ilizarow als das "Rad", das die moderne Entwicklung in diesem Bereich der Medizin in Gang setzte. 1951 schlug ein Arzt des Regionalkrankenhauses von Kurgan eine Methode zur Knochenfusion und -verlängerung vor - eine Struktur aus mehreren Ringen und Zugstäben, die auf die Gliedmaße aufgesetzt und dann in gekreuzten Richtungen durch die Speichen geführt wurde. Die erste Patientin war bereits nach einer Woche wieder auf den Beinen. Der Ilizarow-Apparat half, Gliedmaßen auf die gleiche Weise zu verlängern: Knochengewebe wuchs, während die Ringe auseinandergeschoben wurden. Seit den 1980er Jahren wird diese Methode auch im Ausland angewandt.

16. Automatischer Digitalrechner, 1948

Das Patent für einen automatischen numerischen Computer, das im Dezember 1948 dem korrespondierenden Mitglied der Akademie der Wissenschaften Isaak Bruk und dem Ingenieur Baschir Ramejew erteilt wurde, war eines der wichtigsten Ereignisse in der Ära der Computer. Die Erfindung der sowjetischen Ingenieure verwendete das Binärsystem. Ihre Maschine wurde - fast zeitgleich mit dem britischen EDSAC - zu einem der ersten modernen Computer, bei dem das Programm in einem eingebauten Speicher abgelegt wurde. Außerdem verwendete er ein binäres Rechensystem. 1952 wurde der erste sowjetische Computer in Betrieb genommen, sechs Monate vor dem amerikanischen EDVAC.

17. Facettiertes Glas, 1943

Die Produktion von geschliffenen sowjetischen Gläsern begann am 11. September 1943. Es wird vermutet, dass Vera Muchina, die Künstlerin hinter dem Bild "Die Arbeiterin und das kollektive Bauernmädchen", zu den Entwicklern gehörte. Die Facetten verliehen dem gehärteten Glas zusätzliche Festigkeit und erleichterten das Einstellen des Geschirrs in die Waschmaschine. Die Anzahl der Facetten konnte zwischen 10 und 20 variieren. Als "klassisches" Muster gilt ein Glas mit 16 Facetten. Das Fassungsvermögen lässt sich bequem abzählen - der Teil mit den Facetten wiegt 200 Gramm, der unter dem Rand mit dem runden Rand 250 Gramm. Das Glas wurde zu einem der erfolgreichsten Beispiele des sowjetischen Industriedesigns.

18. Das künstliche Herz, 1937

Der Ersatz des Herzens durch ein künstliches Gerät war eine der schwierigsten Aufgaben in der Medizin. 1937 schuf Wladimir Demichow, damals noch Student im dritten Studienjahr, das erste künstliche Herz der Welt. Eine kompakte Pumpe mit Ventilen und einem Elektromotor ermöglichte es, den Blutkreislauf aufrechtzuerhalten. Mit ihrer Hilfe gelang es ihm, einen Versuchshund mehr als zwei Stunden lang am Leben zu erhalten. Demichow veröffentlichte die weltweit erste thematische Monographie "Transplantation von lebenswichtigen Organen im Experiment". Die später erfundenen Apparate ermöglichen es Patienten, bis zur Transplantation eines Spenderherzens zu leben.

19. Radiosonde, 1930

Im Januar 1930 wurde die von Pavel Molchanow erfundene Radiosonde zur Sammlung von Daten über die Atmosphäre erstmals gestartet. Ein mit Wasserstoff gefüllter Ballon trug ein Kurzwellenfunkgerät. Seine Signale wurden an spezielle Zahnkämme mit Pfeilen weitergeleitet. Sobald sich ein Pfeil von einem Zahnrad zum anderen bewegte, änderte sich das Signal. Zur gleichen Zeit wurde in Frankreich ein ähnliches Modell erfunden. Moderne Radiosonden können Höhen von bis zu 50 km erreichen und Daten über Luftdruck, relative Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und -richtung übermitteln. Sie helfen nicht nur Meteorologen, sondern werden auch in der Luftfahrt, im Energiesektor, in der Landwirtschaft und für GLONASS-Systeme eingesetzt.

20. Luftionisator, 1927

Im Jahr 1903 schlug der Physiker Alexej Sokolow vor, dass Ionen die menschliche Gesundheit beeinflussen und die mit ihnen gesättigte Luft eine therapeutische Wirkung haben kann. Dann erfand der Biophysiker Alexander Schischewski eine Möglichkeit, die Luft in Innenräumen zu "beleben", und führte 1927 seine ersten Versuche durch. Sein Emitter für negative Aerionen ähnelte einem netzartigen Kronleuchter mit vielen angespitzten Nadeln, der an den negativen Pol einer Hochspannungsquelle angeschlossen war. Wenn der Kronleuchter eingeschaltet wird, setzt er Elektronen frei, die sich an Sauerstoffmoleküle anlagern. So wird die Luft im Raum frisch. Heutzutage passen Ionisatoren in kleine Boxen.

