Deutsche in der russischen Wissenschaftsgeschichte: Staehlin bis Radlow (Teil 2)

Die Wege der Deutschen in die russische Wissenschaft und Industrie waren vielfältig. Viele wurden durch das wissenschaftliche Interesse an einem wenig erforschten Land, seiner Geografie, seinen natürlichen Reichtümern und seiner unerforschten Flora und Fauna angezogen. Man kann mit Sicherheit sagen, dass die naturwissenschaftlichen Grundlagen der russischen Wissenschaft zu einem großen Teil von Wissenschaftlern deutscher Herkunft gelegt wurden.

Jacob von Staehlin-Storcksburg

Jean Louis de Velli Jean Louis de Velli

Er war 50 Jahre lang an der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg tätig. Er wurde 1709 in Memmingen. Als man ihn nach Russland einlud, zögerte er lange: Das raue Klima in St. Petersburg machte ihm zu schaffen. Aber 1735 kam der 26-jährige Philologe und Dichter dennoch an die Akademie der Wissenschaften. Als Literat leitete er alle Kunstwerkstätten der Akademie; er lud aktiv deutsche Künstler, Graveure und andere Künstler nach Russland ein, ermutigte und unterstützte seine Landsleute und war bekannt als „der Mäzen der deutschen Musen in Russland“. Staehlin ist der Autor der „Notizen“ über die Maler und Bildhauer des 18. Jahrhunderts, die das erste biografische Kunstlexikon darstellen.

Karl-Ernst von Baer

Nationalbibliothek von Norwegen Nationalbibliothek von Norwegen

Der bedeutendste deutschstämmige Biologe, der im 19. Jahrhundert an der Akademie tätig war, hieß Karl-Ernst von Baer. Er war ein Wissenschaftler von internationalem Ruf, der die Akademie viele Jahre lang auszeichnete und viel für ihren wissenschaftlichen Aufschwung tat. Baer ist vor allem als herausragender Embryologe bekannt, der neue morphologische Ideen einbrachte. Er hinterließ auch wichtige Spuren in der Geschichte mehrerer verwandter Wissenschaften - als hervorragender Geograph-Reisender, begabter Anthropologe, Begründer dieser wissenschaftlichen Disziplin in Russland, als Forscher der Produktivkräfte Russlands und schließlich als hervorragender Lehrer, der uns eine Reihe wertvoller Gedanken zum Aufbau von Sekundar- und Hochschulschulen hinterließ.

Georg Bernhard Bilfinger

Johann Jakob Haid Johann Jakob Haid

Es war Bilfinger, Professor an der Universität Tübingen, der die Ehre hatte, bei der ersten öffentlichen Sitzung der Akademie einen wissenschaftlichen Vortrag zu halten. Bilfinger blieb lediglich fünf Jahre lang in St. Petersburg. Hier studierte er Physik, Mechanik und Mathematik. In den ersten Bänden der Proceedings of the Academy of Sciences wurden mehr als 10 wissenschaftliche Arbeiten des Wissenschaftlers veröffentlicht. Im Januar 1731 verließ er Russland und kehrte nach Tübingen zurück, wo er bis zu seinem Lebensende Ehrenmitglied der St. Petersburger Akademie blieb.

Johann Christian Buxbaum

Johann Christian Buxbaums Zeit in St. Petersburg war nur von kurzer Dauer. Er wurde von Peter I. als Botaniker unter dem Medizinischen Rat nach Russland eingeladen. Buxbaum war der erste medizinische Akademiker, der der Akademie beitrat. In den Jahren 1724-1725 begleitete er als Arzt die Gesandtschaft von Alexander Rumjanzew in die Türkei. Während seines Aufenthalts in diesem Land und auf seinen Reisen durch den Kaukasus, die Unterwolga und Südsibirien sammelte er einzigartige Pflanzen-, Tier- und Fossiliensammlungen. Sein Herbarium legte den Grundstein für das Herbarium der Akademie der Wissenschaften, und die während der Expedition gesammelten Materialien wurden zur Grundlage eines großen wissenschaftlichen Werkes, das in St. Petersburg in fünf Bänden auf Latein veröffentlicht wurde: „Sammlung wenig bekannter Pflanzen aus der Umgebung von Byzanz und dem Osten“.

Friedrich Wilhelm Radloff

Friedrich Wilhelm Radloff (russisch Wassili Radlow) wurde in Berlin geboren und kam im Alter von zwanzig Jahren nach Russland, nachdem er sein Studium an der Universität Berlin mit einem Doktortitel abgeschlossen hatte. Er war der letzte gebürtige Deutsche, der in die Akademie der Wissenschaften gewählt wurde: als Orientalist und Ethnograph. Er nahm die russische Staatsbürgerschaft an und wurde als Deutschlehrer in Barnaul eingesetzt. Seine gesamte Freizeit widmete er der ethnografischen Forschung.

In Altai begann Radloff mit dem Studium der lokalen Turksprachen, der Folklore und der Geschichte. Während des Winters 1860/1861 machte er ausreichende Fortschritte in seinen Sprachkenntnissen, um sich auf seinen jährlichen Sommerreisen mit den Einheimischen verständigen zu können. Auf dieselbe Weise beherrschte er auch andere lokale Dialekte.

Im Jahr 1884 wählte ihn die Akademie der Wissenschaften zu ihrem Mitglied. Radloff zog nach St. Petersburg und leitete 25 Jahre lang das Museum für Anthropologie und Ethnographie (die berühmte Kunstkammer).

Archivfoto Archivfoto

Im Jahr 1886 reiste Radloff auf die Krim, um die Sprache der Krimtataren zu studieren, und 1887 nach Litauen und Wolhynien für das Studium der Sprache der Karaiten.

Radloff war es, der die berühmte Orchon-Expedition in die Mongolei (1891) organisierte und leitete, bei der die Orchon-Jenissei-Runeninschriften entdeckt wurden.

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs geriet Radloff in große moralische und physische Schwierigkeiten. Er stand unter dem Druck einer Situation, in der Russland und Deutschland - seine beiden Heimatländer - zu Gegnern wurden.

Es ist bezeichnend, mit welcher Hingabe deutsche Gelehrte im 18. Jahrhundert die entlegensten und unzugänglichsten Regionen Russlands erforschten: den Fernen Norden, den Trans-Ural, den Altai, Kamtschatka, Alaska. In einem unwirtlichen Klima, bei fehlenden Straßen und einem Mangel an Lebensmitteln und Ausrüstung wurden über viele Jahre hinweg Expeditionen unternommen, an denen einige der bedeutendsten Wissenschaftler beteiligt waren.

Dank der gemeinsamen Anstrengungen deutscher und russischer Wissenschaftler wurde die St. Petersburger Akademie der Wissenschaften zu einer der führenden wissenschaftlichen Einrichtungen in Europa und der Welt.

