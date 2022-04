Sieben chemische Elemente, deren Namen russisch inspiriert sind

1869 entdeckte der russische Wissenschaftler Dmitri Mendelejew das Periodensystem, das die Abhängigkeit der Eigenschaften der Elemente von ihren Atomkernen feststellte. Damit konnte er eine Tabelle erstellen, die nicht nur alle bekannten chemischen Elemente enthielt, sondern auch die physikalischen Eigenschaften von noch unbekannten Elementen vorhersagte. Alle Elemente bis 94 (Plutonium, Pu) wurden in der Natur gefunden, aber die folgenden sind vor Milliarden von Jahren zerfallen und können heute nur noch in Labors synthetisiert werden - das ist die Aufgabe der modernen Wissenschaft. Noch im letzten Jahrhundert ging man davon aus, dass es nicht mehr als hundert Elemente geben könnte, aber heute sind bereits 118 bekannt. Mehrere chemische Elemente wurden nach russischen Wissenschaftlern und den Orten benannt, an denen sie entdeckt wurden.

1 - Ruthenium (Ru)

Das erste chemische Element, das nach Russland benannt wurde, findet sich in der Tabelle unter der Nummer 44. Es handelt sich um ein Metall, das 1844 von Professor Karl Ernst Claus an der Kasaner Staatsuniversität entdeckt wurde. Claus benannte es nach dem lateinischen Wort "Ruthenium" - dem europäischen Namen der ostslawischen Länder im Mittelalter.

Ruthenium wird aus Platingestein gewonnen. Heute ist es ein wichtiges Element in der Industrie, und seine Verwendung ist nur durch die geringen Mengen in der Natur begrenzt. Seine Legierung macht zum Beispiel Titan korrosionsbeständig, während die Mischung mit Platin zur Herstellung elektrischer Kontakte verwendet wird. Ruthenium wird auch als Katalysator für die Wasseraufbereitung in Orbitalstationen verwendet.

2 – Samarium (Sm)

Das Element mit der Ordnungszahl 62 erhielt seinen Namen zu Ehren des Bergbauingenieurs Wassili Samarski-Bychowez. Dieser russische Ingenieur übergab 1847 dem deutschen Chemiker und Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften Heinrich Rose ein bestimmtes Mineral aus dem Ilmensk-Gebirge (heutige Region Tscheljabinsk) zur Untersuchung. Rose gab ihm den Namen „Samarskit“, und 1878-1879 entdeckten die Chemiker Marc Delafontaine und Paul-Emile Lecoq de Boisbaudran in ihm ein neues chemisches Element, das sie „Samarium“ nannten.

Heute wird es für die Herstellung von Magneten und in der Medizin verwendet.

3 - Mendelevium (Md)

Das Element mit der Ordnungszahl 101 ist nach Dmitri Mendelejew benannt. Es wurde 1955 von amerikanischen Wissenschaftlern an der Universität von Kalifornien in Berkeley synthetisiert. Sie schlugen vor, es nach dem Schöpfer des Periodensystems zu benennen. Im selben Jahr nannte die Kommission der Internationalen Union für reine und angewandte Chemie (IUPAC) das Element 101 „Mendelevium“.

Es handelt sich um ein hochradioaktives Metall. Bisher kennt die Wissenschaft 17 seiner Isotope mit Halbwertszeiten zwischen 1 Stunde und 51 Tagen. Es wird in der Praxis noch nicht verwendet.

4 - Dubnium (Db)

Im Moskauer Gebiet gibt es eine Wissenschaftsstadt namens Dubna, in der sich das Gemeinsame Institut für Nuklearforschung befindet. Seit den späten 1950er Jahren ist dies das wichtigste Zentrum in Russland, in dem Wissenschaftler neue chemische Elemente mithilfe von Kernreaktionen synthetisieren. Das chemische Element mit der Ordnungszahl 105 wurde 1970 sowohl von sowjetischen Wissenschaftlern des JINR als auch von amerikanischen Wissenschaftlern des Lawrence Berkeley Laboratory in Kalifornien entdeckt (in Dubna wurden die ersten Ergebnisse sogar noch früher, 1968, erzielt). Beide wissenschaftlichen Zentren führten unabhängige Forschungen durch. Das Element wurde auch unterschiedlich benannt: In der UdSSR hieß es „Nielsbohrium" (Ns) zu Ehren des dänischen Physikers Niels Bohr und in den Vereinigten Staaten „Hahnium" (Ha) zu Ehren des deutschen Physikers Otto Hahn. Im Jahr 1994 schlug die IUPAC-Kommission den Namen „Joliotium" (Jl) nach dem französischen Physiker Frederic Joliot-Curie vor. Auf den Mendelejew-Tafeln aus verschiedenen Jahren sind daher unterschiedliche Bezeichnungen für dieses Element zu finden. Die endgültige Entscheidung der Kommission fiel erst 1997, als das Element 105 nach Dubna benannt wurde.

Was das Element selbst betrifft, so ist bekannt, dass es extrem radioaktiv ist und das stabilste seiner Isotope eine Halbwertszeit von nur 28 Stunden hat. Dubnium hat noch keine praktische Anwendung gefunden.

5 - Flerovium (Fl)

Das Element 114 wurde 1998 in Dubna unter der Leitung des herausragenden (und noch lebenden) Experten für experimentelle Kernphysik, Juri Oganessian, und unter Beteiligung amerikanischer Physiker des Lawrence Livermore National Laboratory synthetisiert. Die IUPAC-Kommission genehmigte 2012 offiziell den Namen Flerovium zu Ehren des Gründers des Labors in Dubna, des sowjetischen Physikers Georgi Flerow. In den Jahren 1965 bis1974 gelang es dem Team von Flerow, die Elemente 102 bis 106 zu synthetisieren.

Flerovium ist ein Metall, das in der Natur nicht vorkommt (zumindest noch nicht). Seine Isotope zerfallen in einem Bruchteil einer Sekunde. Physiker vermuten jedoch, dass es, wenn es in beliebiger Gewichtsmenge gewonnen werden könnte, eine ähnliche Dichte wie Blei hätte und eines der am leichtesten schmelzbaren und leicht siedenden Metalle werden könnte.

6 - Moscovium (Mc)

Das Element Nummer 115 wurde 2003 in Dubna synthetisiert, erhielt aber erst 2015 nach einer Reihe von Experimenten in wissenschaftlichen Zentren in aller Welt internationale Anerkennung. Im Jahr 2016 wurde es von der IUPAC-Kommission offiziell als „Moscovium“ bezeichnet, nach der Region Moskau, in der Dubna liegt.

Dieses superschwere Element ist hochradioaktiv und hat eine Halbwertszeit, die in Bruchteilen von Sekunden gemessen wird. Seine Eigenschaften müssen noch untersucht werden. Übrigens: Moscovium zerfällt in Dubnium.

7 - Oganesson (Og)

Das letzte und schwerste der bekannten Elemente 118 ist nach Juri Oganessian benannt, der 2002 in Zusammenarbeit mit dem Lawrence Livermore National Laboratory die Synthese des Elements in Dubna leitete.

Das Element 118 ist wie das Element 115 hochradioaktiv und hat eine Halbwertszeit von nicht mehr als einem Bruchteil einer Sekunde. Seine Eigenschaften werden noch geschätzt: nominell ist Oganesson ein Edelgas, wie Neon und Xenon.

Wissenschaftler in aller Welt arbeiten derzeit an der Gewinnung der Elemente 119-126. Ihre Existenz wird von der theoretischen Wissenschaft vorhergesagt, ist aber in der Praxis noch nicht bestätigt worden.

