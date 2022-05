Deutsche in der russischen Wissenschaftsgeschichte: Leibniz bis Humboldt (TEIL 1)

Die Wege der Deutschen in die russische Wissenschaft und Industrie waren vielfältig. Viele wurden durch das wissenschaftliche Interesse an einem wenig erforschten Land, seiner Geografie, seinen natürlichen Reichtümern und seiner unerforschten Flora und Fauna angezogen. Man kann mit Sicherheit sagen, dass die naturwissenschaftlichen Grundlagen der russischen Wissenschaft zu einem großen Teil von Wissenschaftlern deutscher Herkunft gelegt wurden.

Peter der Große, 1838.

Am 28. Januar 1724 erließ Peter der Große ein Dekret zur Gründung der Sankt-Petersburger Akademie der Wissenschaften. Ein Jahr nach seinem Tod, 1725, nahm die Akademie ihre Arbeit auf. Sie war die erste wissenschaftliche Einrichtung Russlands und wurde bald zu einem der bedeutendsten wissenschaftlichen Zentren der Welt.

Das Gebäude der St. Petersburger Akademie der Wissenschaften.

Gottfried Leibniz

Christoph Bernhard Francke Christoph Bernhard Francke

Im Jahr 1697 traf der russische Zar Peter I. auf einer Europareise Leibniz. Es war eine zufällige Begegnung im hannoverschen Schloss Koppenbrück. Zum zweiten Mal trafen sie sich 1711 anlässlich der Hochzeit des Thronfolgers Alexis Petrowitsch mit Prinzessin Sophia Christina von Braunschweig, einem Mitglied des Herrscherhauses von Hannover.

Gottfried Wilhelm Leibniz ist der Autor der modernen Formulierung des Identitätsgesetzes; er prägte den Begriff „Modell“ und schrieb über die Möglichkeit der maschinellen Modellierung menschlicher Gehirnfunktionen. Leibniz formulierte die Idee der Umwandlung einer Energieart in eine andere, verfasste eines der wichtigsten Variationsprinzipien der Physik - das Prinzip der kleinsten Wirkung - und machte eine Reihe von Entdeckungen auf speziellen Gebieten der Physik.

Er war der erste Wissenschaftler, der sich mit der Frage nach der Herkunft des russischen Herrschergeschlechts befasste; der erste in der deutschen Geschichtsschreibung, der die Aufmerksamkeit auf den Zusammenhang zwischen sprachlichen Problemen und Genealogie lenkte (Theorie des historischen Ursprungs der Sprachen und deren genealogische Einordnung); und er war einer der Begründer des deutschen philosophischen und wissenschaftlichen Lexikons.

Leibniz schlug vor, wissenschaftliche Erkenntnisse in Russland zu verbreiten, und regte ein Projekt zur wissenschaftlichen Forschung in Russland an, das mit der einzigartigen geografischen Lage des Landes zusammenhängt, z. B. die Erforschung des Erdmagnetfeldes. Leibniz schlug auch eine Bewegung zur Vereinigung der Kirchen vor, die unter der Schirmherrschaft des russischen Kaisers gegründet werden sollte.

Leibniz war mit seiner Beziehung zu Peter dem Großen sehr zufrieden. Er schrieb:

„Die Förderung der Wissenschaften war immer mein Hauptziel, nur fehlt mir ein großer Monarch, der an dieser Sache ausreichend interessiert ist.“



Laurentius Blumentrost

P.Konstantinow P.Konstantinow

Der erste Präsident der St. Petersburger Akademie der Wissenschaften war Laurentius Blumentrost. Unter Peter I. war er sein persönlicher Sekretär und Leutnantsarzt. Er war an der Gründung des ersten Museums Russlands, der Kunstkammer, beteiligt und leitete das Museum und die kaiserliche Bibliothek ab 1718 bis zu seiner Ernennung zum Präsidenten der St. Petersburger Akademie der Wissenschaften.

Blumentrost wurde zum Hofarzt ernannt und erfüllte nicht nur seine Pflichten, sondern führte auch die gesamte Korrespondenz des Zaren, einschließlich der mit ausländischen Wissenschaftlern. Es war Blumentrost, den Peter mit der Ausarbeitung der Vorschriften für die künftige Akademie beauftragt hatte. Nach Peters Tod übte er großen Einfluss am Hof aus und nutzte diesen mehr als einmal im Interesse der Akademie.

Leonhard Euler

Jakob Emanuel Handmann Jakob Emanuel Handmann

Das wahre Juwel der Russischen Akademie der Wissenschaften war Leonhard Euler, der im Alter von 20 Jahren nach Russland kam. Bereits innerhalb weniger Monate beherrschte er die russische Sprache. Im Alter von 26 Jahren wurde er zum Akademiker ernannt. Er war 50 Jahre lang Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften und lebte viele Jahre lang in St. Petersburg. Die ersten russischen Mathematiker und Astronomen waren Eulers Schüler.

Der junge Professor hatte viel zu tun: Kartographie, alle Arten von Prüfungen, Beratungen für Schiffsbauer und Artilleristen, Erstellung von Ausbildungshandbüchern, Entwurf von Feuerlöschpumpen usw. In den 1730er Jahren leitete Euler die Arbeit an der Kartierung des Russischen Reiches, die (nach dem Weggang Eulers im Jahr 1745) mit der Veröffentlichung des Atlas des Landes abgeschlossen wurde. Eine der wichtigsten Aufgaben der Akademie war die Ausbildung des Hauspersonals, zu diesem Zweck wurden eine Universität und ein Gymnasium unter der Schirmherrschaft der Akademie eingerichtet. Wegen des großen Mangels an Lehrbüchern in russischer Sprache bat die Akademie ihre Mitglieder, solche Handbücher zusammenzustellen. Euler verfasste ein sehr gutes „Handbuch der Arithmetik“ in deutscher Sprache, das sofort ins Russische übersetzt wurde und mehrere Jahre lang als Hauptlehrbuch diente.

Peter Pallas

Getty Images Getty Images

Peter Pallas war berühmt für seine wissenschaftlichen Expeditionen in Sibirien und Südrussland und leistete einen bedeutenden Beitrag zur Entstehung und Entwicklung der Biologie, Geografie, Ethnografie, Geologie und Philologie und war einer der Begründer der Biogeografie und Ökologie. Katharina II. interessierte sich aktiv für die Struktur und den Reichtum ihres Reiches und wollte eine umfassende Studie über das Land durchführen, um seine geologischen, mineralogischen, tierischen und pflanzlichen Ressourcen kennenzulernen und die historischen, sozioökonomischen und ethnografischen Merkmale der einzelnen Regionen zu ermitteln. Pallas und sein Team von Wissenschaftlern wurden für diese Aufgabe ausgewählt.

Pallas wurden folgende Aufgaben für das Forschungsprogramm übertragen:

„Untersuchung der Eigenschaften der Gewässer, der Böden, der Anbaumethoden, des Zustands der Landwirtschaft, der häufigen Krankheiten von Mensch und Tier und der Mittel zu ihrer Behandlung und Vorbeugung, Untersuchung der Bienenzucht, der Seidenraupenzucht, der Rinderzucht, insbesondere der Schafzucht. Darüber hinaus sollte man sich auf Mineralien und Mineralwasser, Kunst, Handwerk, Handel in jeder Provinz, Pflanzen, Tiere, Form und Gestalt der Berge und schließlich auf alle Zweige der Naturgeschichte konzentrieren (...) Geographische und meteorologische Beobachtungen anstellen, die astronomische Lage der wichtigsten Gebiete bestimmen und alles über Gewohnheiten, Bräuche, Glauben, Legenden, Denkmäler und verschiedene Altertümer sammeln.“

Während einer ausgedehnten Expedition durch Russland, die auch die Flüsse Sok und Wolga umfasste, entdeckte er Vorkommen von bituminösem Kalkstein, die später die Entdeckung von Asphalt- und Ölvorkommen an der Wolga ermöglichten. Sein Werk „Reise durch verschiedene Provinzen des Rußischen Reichs“ wurde dort geschrieben.

Pallas ist auch ein Mann mit großen Verdiensten auf dem Gebiet der Literatur. Nach der Veröffentlichung seiner Werke über die Krim interessierten sich viele prominente Autoren (Puschkin, Batjuschkow und Gribojedow) ernsthaft für dieses Land und reisten in den Süden. So entdeckte der russische Leser zum ersten Mal wirklich die bis dahin unbekannte Halbinsel Krim, und die russische Nationalliteratur wurde um ein wertvolles künstlerisches Material bereichert.

Sein dreibändiges Werk über die Fauna Russlands, Zoographia rosso-asiatica (Russisch-Asiatische Zoologie), enthält über 900 Wirbeltierarten. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts blieb dieses Buch die wichtigste Quelle für die Kenntnis der russischen Fauna.

Zoographica rosso-asiatica, sistens omnium animalium in extenso imperio rossico et adjacentibus maribus observatorum recensionem, domicilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum. Peter Pallas

Die lange und beschwerliche Reise forderte zwar einen hohen Tribut an seine Gesundheit, lieferte aber Informationen über die einzigartigen Naturschätze Ostsibiriens und des Altai, die bis dahin kaum bekannt waren. Pallas offenbarte auch die Bedürfnisse der dort lebenden Völker. Von bleibendem Wert für die moderne Wissenschaft ist die Tatsache, dass Pallas die Regionen Russlands, seine Felder, Steppen, Wälder, Flüsse, Seen und Berge beschrieb, als sie noch nicht dem „transformierenden“ Einfluss des Menschen ausgesetzt waren und reichlich von Tierarten bevölkert waren, von denen viele schon nach wenigen Jahrzehnten verschwanden

Alexander von Humboldt

Josef Karl Stieler Josef Karl Stieler

Im Jahr 1829 besuchte Humboldt Russland. Das Hauptziel des berühmten deutschen Wissenschaftlers und Reisenden war es, den asiatischen Teil Russlands kennenzulernen. Er traf sich aber auch mit den Wissenschaftlern, deren Erfolge er schon lange verfolgt hatte. Humboldt kannte I. F. Krusenstern seit langem in Abwesenheit, und in St. Petersburg trafen sie sich nun erstmals persönlich.

Während seiner Reisen in den Ural schlug Humboldt vor, den Wasserabfluss der Goldminen zu verringern, wobei der Schartaschsee bei Jekaterinburg trockengelegt werden musste. Humboldts Autorität war jedoch so groß, dass sein Vorschlag trotz der Proteste der örtlichen Bergbauexperten angenommen wurde. Der Wasserspiegel des Sees wurde beträchtlich gesenkt, der See verschwand beinahe, aber das Wasser in den Minen blieb auf demselben Niveau.

