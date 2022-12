15 atemberaubende Fotos der weiten russischen Steppe

Die Steppen sind eine baumlose Landschaft, die vollständig mit Gräsern bedeckt ist. Sie bedecken ein riesiges Gebiet auf der Karte Eurasiens. Dieses Territorium erstreckt sich von Osteuropa bis fast an die Küste des Pazifischen Ozeans und wurden in der Antike die Große Steppe genannt, durch die einst die Große Seidenstraße führte.

Steppen haben von Land zu Land unterschiedliche Namen. In Australien und Afrika heißen sie Savanne, in Südamerika nennt man sie Llanos und Pampa und in Neuseeland Tussock grassland. Die Steppen Russlands sind ein in der russischen Kultur weithin gepriesenes Naturphänomen. Dieses Bild ist fast heilig: Die weite, globale, „dominante“ Steppe wird oft mit dem Land selbst assoziiert.

In Russland erstreckt sich dieses Gebiet vom Schwarzen Meer bis zum Altai-Gebirge im Süden und reicht bis zum Kaukasusgebirge. Ein Teil dieses Gebietes liegt in der Osteuropäischen Ebene, der andere in der Westsibirischen Ebene.

Deshalb sind die natürlichen Bedingungen dort unterschiedlich. Es gibt Gebirgssteppen im Kaukasus, die mit saftigem Gras bewachsen sind, und es gibt Wüstensteppen in Kalmückien, wo man eher Steppengras und Sanddünen findet.

Wie in anderen Teilen der Welt wurde auch in Russland ein Großteil der Steppe zerstört und für Ackerbau, Jagdgebiete, Siedlungen oder Mülldeponien genutzt. Unberührte, erhalten gebliebene Steppen sind selten, aber es gibt sie.

Die Tschuja-Steppe ist eine davon. Dieses Zwischengebirgsbecken im Südosten des Altai erstreckt sich über eine Länge von 70 km. Die Steppe ist von allen Seiten von Gebirgsketten umgeben, was sie zu einer der schönsten Gegenden macht, aber gleichzeitig ist ihr Klima rau – sie ist die trockenste und kälteste Steppe im Altai-Gebirge. Der Temperaturrekord an diesen Orten liegt bei -62 °C.

Nicht viele Vertreter der Fauna können diesen Temperaturunterschied ertragen (im Sommer kann es hier bis zu + 31 °С warm werden), deshalb gibt es hier keine ausgeprägte Fauna – große Tiere können sich nirgendwo verstecken. Viele Steppentiere und -vögel sind vom Aussterben bedroht.

Eines dieser kleinen Tiere, die in der Tschuja-Steppe leben, ist der Manul, eine Katze, die auf der Roten Liste steht. Die flauschige Pallaskatze mit ihrem sehr ausdrucksstarken Blick ist die ruppigste Wildkatze Russlands, die absolut intolerant gegenüber Menschen ist.

Im Frühjahr ist die Steppenzone mit einer üppigen Vegetation bedeckt: Heilkräuter und Lauchgewächse, die Feuchtigkeit und notwendige Nährstoffe bis zum nächsten Frühjahr speichern können. Die Tulpenblüte ist in den kalmückischen Steppen besonders schön.

In der Oblast Astrachan, auf einem Abschnitt der berühmten Großen Steppe, erstreckt sich die russische Steppe entlang des linken Wolgaufers, quer durch die Oblast und bis zum Kaspischen Meer. Und sie hat ihr eigenes, unverwechselbares „Gesicht“: Hier wird das Land von der Sonne versengt, im Sommer können die Temperaturen bis zu 50 °C erreichen.

Hier leben die Nachfahren der Nomaden, die einst die Steppe bewohnten – Kalmücken, Kasachen, Nogaier und Turkmenen.

Die Einheimischen züchten hier in einigen wenigen Siedlungen Schafe, Rinder, Vollblutpferde und Kamele. Ein besonderer Stolz ist das zweihöckrige baktrische Kamel, eines der größten der Welt. Wie vor Tausenden von Jahren wird es heute für den Warentransport genutzt.

Eine weitere Tierart, die nur in den Steppen Kalmückiens und der Region Astrachan vorkommt, ist die seltene Steppenantilope Saiga mit ihrem äußerst ungewöhnlichen Aussehen. Dieser Paarhufer existierte bereits zu Zeiten des Mammuts.

Die Steppe von Astrachan hat auch ihr eigenes „Geheimnis“ – den Berg Bogdo, der für die Einheimischen ein heiliger Ort ist. Er ist sehr leicht zu erkennen: Er ist der einzige Berg in der flachen Landschaft und hat einen roten Farbton. Die wissenschaftliche Erklärung für das Phänomen, woher der Berg in der Ebene kommt, dreht sich um Salz. In Wirklichkeit handelt es sich um einen Steinsalz-Monolithen: Das Salz steigt allmählich auf und drückt uralte Felsen (die etwa 250-300 Millionen Jahre alt sind) nach oben.

Heute stehen viele russische Steppen unter Naturschutz, weil ihr im Allgemeinen fruchtbares Land sehr begehrt bei der Landwirtschaft ist. Bis in die 1990er Jahre gab es in Russland keine Steppen-Naturschutzgebiete. Das erste wurde bei Orenburg eingerichtet.

Hier beschloss man, das Przewalski-Pferd auszuwildern, eine Unterart des Wildpferdes, von der man glaubte, dass es sie in der russischen Wildnis nicht mehr gibt. Die Orenburger Steppe ist der einzige Ort, an dem sie zu finden sind.

