10 Gerichte für Silvester in den Regionen Russlands (FOTO)

In Russland leben mehr als 190 Nationen, so dass der Neujahrstisch in den verschiedenen Teilen des Landes sehr unterschiedlich aussehen kann. Dies hängt von den Traditionen und den lokalen Lebensmitteln ab.

Aschraj

In der Republik Adygeja und in der Region Krasnodar wird Aschraj für die Feiertage zubereitet. Es handelt sich dabei um eine dicke Zwiebelsuppe mit Milch, Bohnen und Maismehl. Die Bohnen werden anderthalb Stunden in Fleischbrühe gekocht, die Suppe wird mit Milch, Kefir oder Molke verdünnt und die Zwiebelmischung unmittelbar vor dem Verzehr hinzugefügt. Ganz gleich, wie viele Gerichte auf dem Festtagstisch stehen, Aschraj muss man einfach probieren. Das Gericht wird in großen Mengen zubereitet und dann an die Nachbarn verteilt. Man glaubt, je mehr solcher Suppen man verteilt, desto mehr Wohlstand wird die Familie haben.

Sur Belisch

An Feiertagen werden in Tatarstan immer Pasteten gebacken: Sur Belisch, Etschpotschmaki oder auch Gubadija. Die wichtigste festlich geschmückte Pastete mit „Deckel“ ist Sur Belisch, was im Tatarischen so viel wie große Pastete bedeutet. Für die klassische Füllung nimmt man Rindfleisch, aber zu besonderen Anlässen wird es durch Enten- oder Gänsefleisch ersetzt, oder für die Pastete wird eine Mischung aus mehreren Fleischsorten zubereitet und mit Kartoffeln, Grütze, Kürbis oder Kraut gemischt.

Gubadija

Diese süße Pastete ist in Tatarstan, Baschkortostan und Tschuwaschien sehr beliebt. In der Silvesternacht wird sie meist aus einem ungesäuertem Teig mit einer süßen Füllung zubereitet. Das süße Gebäck besteht aus Reis, Eiern und rotem Quark, der aus Milch und Katyk hergestellt wird. Auch Hüttenkäse aus Rjaschenka ist geeignet. Dazu werden Trockenfrüchte – Rosinen, Aprikosen und Pflaumen – hinzugefügt.

Stroganina

In Jakutien wird für die Festtafel Stroganina – dünn geschnittene Stücke von gefrorenem Fisch oder Fleisch – serviert. Fischstroganina kann aus Nelma (Weißlachs), Muksun, Omul, Stör, Maränen oder Felchen zubereitet werden. Für eine Fleischstrogina wird Fohlenfleisch verwendet.

Koman Melna

Dieses Gericht wird in der Republik Marij El zubereitet. Ein Fladenbrot aus drei Pfannkuchen aus verschiedenen Mehlsorten wird in einem Ofen gebacken. Dann wird eine Kugel Hüttenkäse als Symbol für die Sonne darauf gelegt. Das Gericht wird mit salzigen und süßen Soßen serviert.

Ualibach

In Ossetien werden diese drei Käsepasteten für eine Festtafel zubereitet. Die Zahl drei symbolisiert Gott, den Himmel mit der Sonne und die Erde. Außerdem wird eine Münze oder ein Schmuckstück für das neue Jahr in die Pirogge gelegt. Es wird angenommen, dass derjenige, der diese Überraschung in seiner Portion findet, Glück im kommenden Jahr haben wird.

Libscha

Dabei handelt es sich um geschmortes Huhn in einer Soße aus saurer Sahne und Mehl. Es wird mit einer dicken Soße aus Mais und Grieß oder Mehl und Zwiebeln serviert. Libscha ist in vielen Regionen des Nordkaukasus beliebt.

Ryschem Saseg

In Udmurtien ist es üblich, Ryschem Saseg, was im lokalen Dialekt Gänsebraten bedeutet, als warmes Hauptgericht für den Neujahrstisch zu kochen. Früher, als die Udmurten noch Heiden waren, wurde dieses Gericht an großen Feiertagen als Opfer für die Götter zubereitet. Heute findet man es nicht nur bei Familienfesten, sondern auch in lokalen Restaurants. Die Festtagsgans wird mit Steinpilzen und Grütze, z. B. Graupen, gefüllt.

Pelmeni

Pelmeni auf dem Neujahrstisch sind eine Tradition in vielen sibirischen Familien. So auch der Glückspelmen, der eine Überraschung enthält. Hunderte oder gar Tausende von ihnen werden von Familien zubereitet und dann eingefroren. Die Rezepte können variieren – einige fügen Eis hinzu, andere verwenden dreierlei Fleischsorten oder Elchfleisch.

Machsyma

Viele russische Familien feiern das neue Jahr mit Sekt. Die Adygejer im Nordkaukasus ziehen Machsyma, ein Getränk mit geringem Alkoholgehalt, dem Sekt vor. Es wird aus Mais- und Hirsemehl, Honig, Hopfen und Gewürzen hergestellt.

