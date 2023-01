Welche Arten von Leoparden leben in Russland?

Der Amurleopard

Der Amurleopard, der nördlichste Leopard der Welt, lebt in Primorje. Äußerlich ist er etwa eineinhalbmal kleiner als seine afrikanischen Verwandten (er wiegt nicht mehr als 50 kg).

Wissenschaftler unterscheiden jeden Leoparden anhand des individuellen Musters auf seinem Fell. Bei den fernöstlichen Arten sind die schwarzen Flecken im Winter blass, was die Tarnung der Katze unter den Bedingungen des Küstenwinters verbessert (nein, ihre helle Farbe hindert sie nicht an der Jagd, da ihre wichtigste Beute, die Rehe, nur schwarz-weiß sehen).

Der fernöstliche Leopard ist seit langem ein begehrtes Ziel für Wilderer, und obwohl die Jagd auf ihn seit 1956 verboten ist, steht die Art am Rande der Ausrottung.

Insgesamt gibt es etwa 130 von ihnen: In Russland leben 120 Leoparden, die meisten von ihnen im Leoparden-Nationalpark, die übrigen in China, im Grenzgebiet zu Russland. Unter ihnen gibt es Reisende, die in aller Ruhe von einem Land zum anderen wandern.

Der Persische Leopard

Dieser Leopard lebt in den Bergen. Bis vor kurzem galt der Persische oder Kaukasische Leopard als eine ausgestorbene Art. Er bewohnte den Kaukasus und Zentralasien und wurde in den 1950er Jahren praktisch ausgerottet.

Eine Population dieses Tieres wurde 2006 in Russland wieder angesiedelt. Mehrere Tierpaare wurden aus der Wildnis Turkmenistans und des Irans (wo sie sich noch immer aufhalten) sowie aus Zoos in Portugal und Schweden in den Sotschi-Nationalpark gebracht. In der Folge lernten sich die Leoparden kennen und ihr Nachwuchs wurde in Tschetschenien und Nordossetien gesichtet. Das Wappen von Nordossetien trägt übrigens ein Bild dieser Leopardenart.

Heute leben 13 Leoparden im Kaukasus: drei in Sotschi, fünf in Nordossetien und ein Weibchen in Kabardino-Balkarien.

Der persische Leopard ist etwas größer als der Armurleopard, aber sein Fell ist im Winter sehr hell und hat eine graue Tönung. Seine Flecken sind eher braun als schwarz.

Der Schneeleopard

Der Schneeleopard, auch als Irbis oder Unze bekannt, ist die gebirgigste der Leopardenarten. Diese wildlebende gefleckte Katze kommt in 1.500-6.000 m Höhe im Tien Schan, Pamir und im Himalaya-Gebirge vor. In Russland lebt der Schneeleopard im südlichen Teil Sibiriens, in den Bergen des Ostsajan und im Altai. Es gibt nur wenige Tausend Schneeleoparden auf der Welt und überall werden sie vom Staat geschützt.

Wie andere Leoparden in Russland sind sie in freier Wildbahn fast nicht zu sehen – sie sind selten und sehr scheu. Außerdem hat der Schneeleopard einen sehr ausgeprägten, etwa einen Meter langen Schwanz. Und er hat die lustige Angewohnheit, den Schwanz zwischen seinen Zähnen zu tragen.

