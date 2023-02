1. Washington D.C., USA

Legion Media Legion Media

Die russische Botschaft befindet sich im Stadtteil Mount Alto an der Wisconsin Avenue. Das Gelände wurde 1969 für 85 Jahre an die sowjetische Regierung verpachtet. 1972 wurde ein Abkommen unterzeichnet, um ein vergleichbares Gelände in Moskau zu den gleichen Bedingungen an die USA für eine neue Botschaft zu verpachten.

Das Gebäude wurde von dem berühmten sowjetischen Architekten Michail Posochin entworfen, der auch den Staatlichen Kremlpalast und mehrere andere Bauten in Moskau entworfen hat. Es gilt als eine der auffälligsten und größten Botschaften in der US-Hauptstadt.

In den späten 1980er Jahren bauten das FBI und die Nationale Sicherheitsbehörde einen Tunnel unter der Botschaft, um Informationen zu sammeln. Der FBI-Agent Robert Hanssen gab jedoch Informationen über den Bau des Tunnels an den KGB weiter. Infolgedessen wurde der Tunnel nie für Spionagezwecke genutzt.

2. Berlin, Deutschland

Legion Media Legion Media

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erwarb das Russische Reich ein zweistöckiges Gebäude in Berlin, um dort die ständige diplomatische Vertretung in Preußen unterzubringen. Das Gebäude wurde umgebaut, um die Büros und Wohnungen der russischen Diplomaten bequemer unterzubringen. Auch für den russischen Zaren wurde ein separates Quartier eingerichtet, in dem der Herrscher während seiner Besuche in Berlin wohnen konnte.

Nach dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 wurden die sowjetischen Diplomaten ausgewiesen und das Gebäude wurde abgeriegelt. Nach dem Krieg wurden diplomatische Beziehungen zur DDR aufgenommen, und die Sowjetunion veranlasste an dieser Stelle den Bau eines neuen Gebäudes im Stil des sozialistischen Klassizismus. Die feierliche Eröffnung der sowjetischen Botschaft in Berlin fand 1952 statt.

3. Helsinki, Finnland

AFP AFP

Dieses beeindruckende Gebäude wurde 1952 errichtet. Das gesamte Projekt wurde von dem sowjetischen Architekten Anatolij Strischewskij entworfen und von der finnischen Regierung finanziert. Das Gebäude ist im sozialistischen Klassizismus, auch bekannt als Zuckerbäckerstil, gestaltet, der dem Gebäude des Außenministeriums in Moskau entspricht.

Das Wappen der UdSSR blieb auch nach dem Zerfall des Landes an der Fassade des Gebäudes als Tribut an die Geschichte erhalten.

4. Den Haag, die Niederlande

Valery Klepkin (CC BY-SA 3.0) Valery Klepkin (CC BY-SA 3.0)

Die Villa mit dem Namen Demangan im Park Zorgvliet in Den Haag beherbergt seit 1945, als die Sowjetunion sie erstmals mietete, die russische Botschaft in den Niederlanden. Das Wort Demangan bedeutet in der Sumatranisch Haus eines Staatsangestellten. Die ungewöhnliche Namensgebung bezieht sich auf die Geschichte des Vorbesitzers, eines niederländischen Oberstleutnants namens Stof, der an einer Militäroperation in Sumatra teilnahm.

Nach dem ursprünglichen Entwurf waren die Wohnräume um eine zentrale Halle herum angeordnet. Im Obergeschoss befanden sich vier Schlafzimmer, ein Aufenthaltsraum und ein Wohnzimmer. Im Dachgeschoss befanden sich neben den Räumen für die Bediensteten zwei Gästezimmer und eine Dunkelkammer.

Die Sowjetunion mietete die Villa 1945, nachdem die Niederlande von der Nazi-Besatzung befreit worden waren. 1964 erwarb die UdSSR das Gebäude für die diplomatische Vertretung.

5. Bern, Schweiz

Hrusha (CC BY-SA 3.0) Hrusha (CC BY-SA 3.0)

Russland und die Schweiz unterhalten seit fast 200 Jahren diplomatische Beziehungen. Die russische diplomatische Vertretung in diesem Land hat im Laufe ihrer Geschichte mehrfach ihren Standort gewechselt. Nach der Oktober-Revolution von 1917 brachen die beiden Länder die diplomatischen Beziehungen ab und nahmen sie erst 1946 wieder auf.

1948 mietete die UdSSR ein Gebäude, um die sowjetische diplomatische Vertretung in Bern zu beherbergen, bevor sie es 1965 kaufte.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.