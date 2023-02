Von Berlin bis Washington: Die 10 auffälligsten russischen Botschaftsgebäude in aller Welt (TEIL 2)

Wir setzen unseren Bericht über die interessantesten Botschaftsgebäude Russlands fort. Den ersten Teil können Sie hier lesen.

6. Peking, China

Die russische Botschaft in Beijing ist flächenmäßig eine der größten diplomatischen Vertretungen der Welt. Sie nimmt ein sechs Hektar großes Gelände im Nordosten der Stadt ein, auf dem sich von 1716 bis 1956 die russische kirchliche Mission in China befand.

Neben dem Hauptgebäude befinden sich auf dem Gelände eine Kirche, eine alte Bibliothek, Wohngebäude, die Handelsmission, eine Schule, ein Fußballfeld und ein Tennisplatz.

7. Libreville, Gabun

Die russische Botschaft befindet sich an einer der Hauptstraßen der Hauptstadt des westafrikanischen Gabun. Der Gebäudekomplex der russischen Botschaft wurde 1991 erbaut. Russland ist Eigentümer des Grundstücks und der Gebäude.

8. Warschau, Polen

Das Gebäude kann mit einem Palast verglichen werden. Die 1955 nach den Plänen sowjetischer Architekten und unter Verwendung von aus der UdSSR importierten Materialien errichtete Botschaft wurde auf einem künstlichen Hügel errichtet. Das Gebäude besteht aus zwei Flügeln, zwischen denen sich eine breite Treppe befindet. Es steht inmitten eines Parks, in dem rund 8.000 Bäume gepflanzt wurden.

9. Havanna, Kuba

Die russische Botschaft in Havanna ist dafür bekannt, dass sie in einem höchst ungewöhnlichen Gebäude untergebracht ist, das manche mit einem Schwert vergleichen. Das von dem sowjetischen Architekten Alexander Rotschegow entworfene Gebäude wurde in einem Zeitraum von fast zehn Jahren erbaut und im November 1987 fertiggestellt.

Um die Auswirkungen des heißen Klimas in Kuba abzumildern, verwendete der Architekt eine Reihe von Elementen wie kleine Fensteröffnungen, schattenspendende Vordächer, überdachte Durchgänge und tiefe Loggien.

10. Rom, Italien

Die russische Botschaft in Italien befindet sich in der wunderschönen Villa Abamelek, die nach einem ihrer letzten Besitzer, dem russischen Aristokraten Semjon Abamelek-Lasarew, der sie 1907 kaufte, benannt wurde. Sie befindet sich in der Nähe des Vatikans. Es wird angenommen, dass sich unter der Villa ein Tunnel befindet, der sie mit dem Vatikan und dem italienischen Straßennetz verbindet.

